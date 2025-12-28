La autocrítica de Edinson Cavani por el difícil año que tuvo en Boca: el gol errado que más lamenta

El delantero uruguayo analizó una de las acciones más recordadas, y dolorosas, que vivió en el club argentino este 2025

Edinson Cavani eligió el gol errado ante Alianza Lima como el momento que más lamenta del año en Boca Juniors. El delantero uruguayo reconoció que la jugada fallada ante el equipo peruano, que significó la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores, es el episodio que más recuerda de los goles errados en este último tiempo.

Cavani atravesó una temporada marcada por lesiones y críticas. En este contexto, el delantero de 38 años analizó públicamente el impacto de esa acción y los desafíos personales que enfrentó a lo largo de 2025. “El gol que no pude hacer para entrar a la Copa, ese gol me acuerdo, lo analicé mil veces, no hubiera dado la chance de pasar”, reconoció en diálogo con DSports Verano.

En diálogo con Sergio Goycochea y Sol Rivas, Edi explicó qué ocurrió con esa acción que terminó volviéndose viral: “Me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, el caer, levantarte y girar para buscar posición y patear, te mareás. Y le tiré la patada por instinto, por inercia de que estoy al lado del arco”.

“Ya está. Lo dejás atrás, porque pasa, el fútbol sigue y el domingo que viene tenés que estar y buscar el próximo torneo”, contó sobre la acción que resultó decisiva en la eliminación de Boca Juniors en la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores.

Para no creerlo. Era el gol de la clasificación. (Video: ESPN)

Durante 2025, Cavani disputó 21 partidos oficiales con la camiseta de Boca Juniors, sobre un total de 38 encuentros de la temporada. Las lesiones recurrentes limitaron su participación e influyeron en su rendimiento. El delantero convirtió 3 goles y dio 2 asistencias en torneos nacionales, mientras que en el global sumó 8 goles y 2 asistencias en 29 apariciones oficiales. Edi nunca logró asentarse por completo debido a reiteradas lesiones, situación que generó dudas sobre su futuro en el club.

El partido frente a Alianza Lima en la Copa Libertadores representó uno de los momentos más difíciles para Cavani y para Boca Juniors en 2025. La eliminación resultó especialmente dolorosa al tratarse de la primera vez en 59 años que el equipo peruano superó al conjunto argentino en el torneo.

El propio Cavani reflexionó sobre la presión y las críticas en el fútbol profesional: “Muchas veces se opina desmedidamente, sin pensar que somos seres humanos. Trato de que las redes no me mareen, o me hagan pensar; si hay comentarios positivos sos un fenómeno, a veces salen bien y no estás haciendo un gran trabajo en lo personal. Las redes son para estar cerca de la gente. Yo comparto mis momentos con la gente, sé que detrás de mis redes hay muchísimos que están pendientes de querer saber si estás bien o mal”.

El año de Cavani en Boca Juniors incluyó algunos goles importantes, como el que cortó una sequía de más de cinco meses en La Bombonera. Sin embargo, la falta de continuidad y la seguidilla de lesiones limitaron su aporte en el equipo dirigido por el cuerpo técnico xeneize.

A pesar de las dificultades, Cavani mantuvo el compromiso con el club y el grupo: “A veces las cosas no salen, tenés recaídas, pero en lo profesional es mi esencia, mi forma de ser y vivir el fútbol. Uno no vive pendiente de los comentarios, sino de que uno trata de hacer lo mejor por su club y compañeros”.

El 2025 del delantero uruguayo estuvo marcado por la incertidumbre sobre su continuidad y los desafíos de adaptarse a las exigencias del fútbol local. Cavani cerró el año con un mensaje alentador para el plantel y la hinchada: “Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere, le vamos a meter con todo”.