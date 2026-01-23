Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

Claudio Úbeda prepara el equipo titular para el debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura (Crédito: Juan Manuel Báez)

A tres días del debut en el Torneo Apertura, Claudio Úbeda decidió que Boca Juniors afrontará su primer partido frente a Deportivo Riestra sin un 9 de área definido, una decisión que redefine la estructura táctica y responde a la situación actual de lesiones en el plantel profesional.

La noticia toma fuerza mientras el club sigue en negociaciones por refuerzos en la delantera, pero los entrenamientos más recientes en la Bombonera confirmaron la estrategia: Lucas Janson ocupará la posición de centro delantero de manera sorpresiva, obligando a adaptar el sistema.

En los últimos ensayos, Janson, relegado durante buena parte de 2025 y con escasa continuidad, fue designado como titular, aprovechando el máximo la oportunidad surgida tras la lesión de Miguel Merentiel. La reaparición del ex Vélez se vincula directamente con el estado físico de los atacantes principales. Edinson Cavani y Milton Giménez siguen sin estar en condiciones óptimas: el Matador padece una lumbalgia persistente y el delantero nacionalizado paraguayo sufre una pubalgia desde el inicio de la pretemporada.

Según reflejan las últimas evaluaciones médicas, Cavani y Giménez permanecen al margen y trabajan para estar disponibles recién a partir de la segunda fecha, mientras que el uruguayo necesitará, al menos, tres semanas más de recuperación.

El planteo defensivo mantiene la base del torneo pasado, apostando por la solidez y los automatismos que prioriza el cuerpo técnico. Agustín Marchesín será titular bajo los tres palos y contará con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea de fondo. Esta defensa no recibirá modificaciones en el arranque oficial del campeonato.

Luego de mucho tiempo, Lucas Janson volvería a ser titular en el equipo xeneize

El mediocampo revela movimientos tácticos clave. Ander Herrera y Leandro Paredes, quienes mostraron entendimiento y control en los amistosos de pretemporada, volverán a ocupar el eje central, reforzando la conducción de juego y el equilibrio. A su lado estará Tomás Belmonte, que aprovechó su gol en el ensayo frente a Olimpia de Paraguay para imponerse en la consideración sobre Milton Delgado. De este modo, Herrera y Paredes serán los responsables principales de la generación de juego, con Belmonte aportando presión y llegada al área desde la segunda línea. La confirmación de Belmonte apunta a dotar al equipo de una mayor dinámica y presencia ofensiva en la transición.

En ataque, Exequiel Zeballos mantendrá su puesto como extremo. En tanto, Alan Velasco ganó la pulseada frente a Brian Aguirre tras anotar en el último amistoso y, junto a Janson, completa el trío ofensivo previsto para enfrentar a Riestra.

El cuerpo técnico aún trabaja sobre detalles tácticos para definir si el esquema definitivo será un 4-3-3, con Velasco abierto, o un 4-3-1-2, utilizando a Velasco como enganche clásico detrás de Janson y Zeballos. El ajuste dependerá de las variantes que Úbeda decida implementar según transcurra el encuentro.

De esta manera, la formación prevista para el domingo a las 18:30 ante Deportivo Riestra, incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.