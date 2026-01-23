Deportes

Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

El entrenador plantea novedades en el once inicial que se presentará el domingo en la Bombonera

Guardar
Claudio Úbeda prepara el equipo
Claudio Úbeda prepara el equipo titular para el debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura (Crédito: Juan Manuel Báez)

A tres días del debut en el Torneo Apertura, Claudio Úbeda decidió que Boca Juniors afrontará su primer partido frente a Deportivo Riestra sin un 9 de área definido, una decisión que redefine la estructura táctica y responde a la situación actual de lesiones en el plantel profesional.

La noticia toma fuerza mientras el club sigue en negociaciones por refuerzos en la delantera, pero los entrenamientos más recientes en la Bombonera confirmaron la estrategia: Lucas Janson ocupará la posición de centro delantero de manera sorpresiva, obligando a adaptar el sistema.

En los últimos ensayos, Janson, relegado durante buena parte de 2025 y con escasa continuidad, fue designado como titular, aprovechando el máximo la oportunidad surgida tras la lesión de Miguel Merentiel. La reaparición del ex Vélez se vincula directamente con el estado físico de los atacantes principales. Edinson Cavani y Milton Giménez siguen sin estar en condiciones óptimas: el Matador padece una lumbalgia persistente y el delantero nacionalizado paraguayo sufre una pubalgia desde el inicio de la pretemporada.

Según reflejan las últimas evaluaciones médicas, Cavani y Giménez permanecen al margen y trabajan para estar disponibles recién a partir de la segunda fecha, mientras que el uruguayo necesitará, al menos, tres semanas más de recuperación.

El planteo defensivo mantiene la base del torneo pasado, apostando por la solidez y los automatismos que prioriza el cuerpo técnico. Agustín Marchesín será titular bajo los tres palos y contará con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea de fondo. Esta defensa no recibirá modificaciones en el arranque oficial del campeonato.

Luego de mucho tiempo, Lucas
Luego de mucho tiempo, Lucas Janson volvería a ser titular en el equipo xeneize

El mediocampo revela movimientos tácticos clave. Ander Herrera y Leandro Paredes, quienes mostraron entendimiento y control en los amistosos de pretemporada, volverán a ocupar el eje central, reforzando la conducción de juego y el equilibrio. A su lado estará Tomás Belmonte, que aprovechó su gol en el ensayo frente a Olimpia de Paraguay para imponerse en la consideración sobre Milton Delgado. De este modo, Herrera y Paredes serán los responsables principales de la generación de juego, con Belmonte aportando presión y llegada al área desde la segunda línea. La confirmación de Belmonte apunta a dotar al equipo de una mayor dinámica y presencia ofensiva en la transición.

En ataque, Exequiel Zeballos mantendrá su puesto como extremo. En tanto, Alan Velasco ganó la pulseada frente a Brian Aguirre tras anotar en el último amistoso y, junto a Janson, completa el trío ofensivo previsto para enfrentar a Riestra.

El cuerpo técnico aún trabaja sobre detalles tácticos para definir si el esquema definitivo será un 4-3-3, con Velasco abierto, o un 4-3-1-2, utilizando a Velasco como enganche clásico detrás de Janson y Zeballos. El ajuste dependerá de las variantes que Úbeda decida implementar según transcurra el encuentro.

De esta manera, la formación prevista para el domingo a las 18:30 ante Deportivo Riestra, incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

Temas Relacionados

Boca JuniorsClaudio ÚbedaTorneo AperturaDeportivo Riestra

Últimas Noticias

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

El ex futbolista, que ganó la Copa Libertadores 2007 y celebró nueve títulos en la institución, lanzó un inesperado ataque en las redes sociales

“Ahora cualquiera puede jugar en

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

El equipo francés presentará mañana su A526, que según los anticipos luciría con cambios en su decoración y tonalidad de colores. Los detalles

Furor por el nuevo Alpine

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Fran enfrentará al ruso Andrey Rublev, mientras que Retu se medirá con el top ten kazajo Alexander Bublik

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

Damián Fernández se levantó por sus propios medios, pero optaron por preservarlo y lo sacaron a bordo del vehículo. Lo reemplazó Nazareno Roselli

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó cuáles serán los torneos que se disputarán en el 2026 y retrasó el inicio de un certamen

La AFA oficializó los 7
DEPORTES
“Ahora cualquiera puede jugar en

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

TELESHOW
Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El apodo íntimo que Mauro Icardi le puso a Wanda Nara cuando estaban juntos y sorprendió en plena polémica

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo