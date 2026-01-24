Deportes

Alarma en la selección argentina por la nueva lesión que sufrió de Juan Foyth en Villarreal-Real Madrid: el gesto de Mastantuono

El defensor argentino abandonó el campo de juego a los 24 minutos del primer tiempo con un fuerte dolor en la zona del tobillo

La preocupación se instaló en Villarreal tras la lesión de Juan Foyth durante el enfrentamiento contra el Real Madrid en el estadio de la Cerámica por la fecha 22 de La Liga de España. En una jugada que no se vio algún contacto con otros jugadores, el defensor argentino apoyó mal la pierna izquierda y quedó tendido sobre el área, lo que generó una alarma inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

El incidente obligó a Foyth a abandonar el campo asistido por dos miembros del cuerpo médico del equipo local, y fue reemplazado por Rafael Marín. Los gestos de dolor y la imposibilidad de caminar por sus propios medios aumentaron la inquietud sobre el alcance de la lesión, que podría afectar el tendón de Aquiles, aunque el club aún no brindó un parte médico definitivo.

Mientras el defensor se retiraba del campo de juego para ser asistido, Franco Mastantuono, delantero argentino del Real Madrid, se acercó y lo saludó. El joven futbolista mostró preocupación en un momento difícil para un colega y tuvo un gesto sencillo pero respetuoso con su compañero de la selección argentina, mientras se mantenía la incertidumbre sobre el estado físico de Foyth.

La escena resultó especialmente sensible para el propio jugador, quien evidenció su frustración al retirarse antes de tiempo. “Soy consciente de mis errores y agradezco a mis compañeros por no bajar los brazos e intentarlo hasta el final”, había expresado Foyth semanas atrás en sus redes sociales, luego de otra jornada adversa que presentó molestias físicas en la derrota ante el Racing de Santander por la Copa del Rey.

*El buen gesto de Mastantuono con Foyth

El impacto de la baja de Foyth se suma a una lista de ausencias que complica el panorama del Villarreal. La salida del defensor ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo, en un partido marcado por la alta intensidad y la presión constante del Real Madrid en campo rival. El equipo visitante buscó ahogar la salida del conjunto local y consiguió generar varias oportunidades cerca del arco defendido por Luiz Junior.

Por otra parte, la lesión de Juan Foyth representa un serio contratiempo para el conjunto amarillo, que encara la segunda mitad de la temporada con un plantel complicado ante la incertidumbre sobre la recuperación de uno de sus referentes defensivos. Además, la proximidad del Mundial 2026 agrega un elemento de preocupación para el defensor y para la selección argentina de Lionel Scaloni, que sigue de cerca su evolución física.

Franco Mastantuono saludó a Juan
Franco Mastantuono saludó a Juan Foyth tras la lesión (REUTERS/Pablo Morano)

