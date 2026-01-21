Deportes

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El juvenil argentino reconoció la exigencia del público merengue, pero también defendió su rendimiento: “Tampoco soy la peor compra del club”

La contundencia con la que Franco Mastantuono afrontó su presente en el Real Madrid contrastó con el tono habitual en sus declaraciones. Tras haber marcado un golazo en la victoria 6 a 1 frente al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu por la Champions League, el joven futbolista se refirió tanto a su autocrítica como al ánimo del equipo, enfatizando la responsabilidad colectiva ante los cuestionamientos que sufrió tanto él como sus compañeros en las últimas semanas.

No somos ningunos boludos. Sabemos las cosas que hacemos mal, sabemos que somos gente muy preparada para esto y que es una forma de hacernos cargo nosotros de la situación que está pasando”, aseguró con énfasis. Mastantuono destacó el rol de Arbeloa y de su cuerpo técnico, así como el de Xabi, al señalar que “nos ayudaron mucho” en este proceso de recuperación mental y deportiva.

Desde el inicio, Mastantuono mostró que tanto las críticas como los elogios forman parte de su carrera desde muy pequeño. “Las entiendo a las críticas, también. Desde pequeño tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí. Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi... y pudieron decir cosas como que era un desastre y la peor compra del Real Madrid. No me creo que soy Messi y nunca voy a ser Messi, pero tampoco me creo que sea la peor compra del Madrid”, afirmó.

Franco Mastantuono y su comparación con Lionel Messi

Uno de los focos de la conversación giró en torno a Vinícius, objeto de numerosas observaciones en el entorno madridista. Mastantuono explicó que lo había apoyado: “Hablé bastante con Vini. Es entendible lo que pasó, creo que lo dijo Kylian (Mbappé). No es justo que lo piten a él solo, o que lo piten de esa forma. Creo que nosotros somos todos responsables del mal momento que estamos pasando. Yo no mostré mi mejor versión; creo que nadie mostró su mejor versión en este último tiempo”.

El mediocampista argentino, procedente de River, reconoció que el descontento de la afición tiene una base real: “Que la gente del Real Madrid esté enojada es entendible para nosotros porque sabemos que estamos en el club más grande del mundo. No me parece justo lo de Vini. Sí entendemos que nos silben en nuestra casa porque perdimos partidos que no teníamos que perder, pero nos sirve para ser autoexigentes con nosotros mismos y mejorar”.

Sobre su actuación destacada, que incluyó su primer gol en la competición europea y el tercero desde su llegada al club, Mastantuono expresó: “Fue un momento increíble, el Bernabéu es especial y marcar aquí en Champions es un sueño. Gracias a Vini por el pase, fue un gran partido del equipo”.

Franco Mastantuono habló de las críticas que recibe

Para el futbolista, el desafío en Real Madrid implica un ejercicio permanente de autocrítica y resiliencia. “Las críticas con mala intención sí duelen, pero estamos en la élite del fútbol y es lo que hay”, manifestó. Y remarcó un cambio de actitud tras los malos resultados previos: “Después de momentos difíciles, lo importante es trabajar y responder. Hoy se vio que estamos unidos y que podemos jugar un fútbol muy bueno. Esto me da mucha confianza para lo que viene. Nuestra actitud es lo que nos hizo jugar un gran partido. Todos jugamos para los demás. Esto es el Real Madrid”.

Mastantuono remató su intervención con una frase que sintetizó su postura: “Las críticas me hacen más fuerte”. Al referirse a la influencia de Vinícius y Bellingham, concluyó: “Lo que más alegría me dio de la noche es ver a Vinícius y Bellingham así, son personas que quiero mucho. Nos van a ayudar a conseguir las grandes cosas que tenemos por delante. Son de los mejores del mundo, que ellos estén bien es un plus gigante”.

Además, relató con humor el motivo de su reciente cambio de look: “Con el otro look fui más lento y pesado. Me aburro de mi cabello y seguimos probando cosas”.

Franco Mastantuono es el tercer jugador más joven en la historia del Real Madrid en convertir un gol en la Champions League, con 18 años y 159 días, detrás de Raúl (1995) con 18 años y 113 días, y Endrick (2024), con 18 años y 58 días. Además, se situó detrás de Messi como el futbolista argentino más joven: 18 años, 5 meses y 6 días del ex futbolista de River frente a los 18 años, 4 meses y 9 días de La Pulga.

