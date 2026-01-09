Deportes

La traba que complica la llegada de Christian Horner a Alpine en la F1: la otra alternativa que ofrece el “camino al éxito”

El ex director de Red Bull fue despedido en septiembre pasado y baraja regresar a la Máxima desde un rol empresarial

Horner comandó la etapa dorada de Red Bull y fue despedido a fines de 2025

Alpine se mantiene a la espera de una temporada con muchas expectativas después de terminar en la última posición del Campeonato de Constructores en la Fórmula 1 en 2025. Pierre Gasly y Franco Colapinto compartirán elenco por segundo año consecutivo y el cambio de motor de Renault a Mercedes alimenta las ilusiones de ambos dentro de una escudería que podría tener cambios significativos en la estructura empresarial con el ingreso de un multicampeón con Red Bull.

Christian Horner, ex director de team austríaco que fue despedido en septiembre de 2025 tras dos décadas en el cargo, busca regresar a la F1 como propietario de un equipo, pero su arribo como accionista de Alpine plantea una serie de trabas difundidas por el periodista Mat Coch a través del portal Planet F1.

Horner tendría la financiación necesaria para adquirir el 24% perteneciente desde 2023 al consorcio estadounidense Otro Capital, que cuenta entre sus inversores a figuras como el boxeador Anthony Joshua, el golfista Rory McIlroy y el actor Ryan Reynolds. Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso la fuente citada afirman que podría vender su parte a un tercero “después de la fecha que sea tres (3) años posterior a la adopción de estos estatutos”. Como la operación está fechada el 13 de septiembre de 2023, los acuerdos podrían tener su visto bueno a partir del 13 de septiembre de 2026, pero esa operación solo puede concretarse con la aprobación de Renault, propietario mayoritario del equipo que mantiene su compromiso con la categoría tras rechazar “ofertas superiores” a los USD 1.000 millones por su paquete.

Christian Horner parece tener a Aston Martin y Alpine como posibles equipos para volver a la Fórmula 1 desde un rol empresarial (Crédito: Reuters/Jakub Porzycki)

Estos imponderables postergarían el desembarco del ganador de ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores con el cuadro de la bebida energizante. La “situación compleja” podría afectar las intenciones del hombre que buscó a Colapinto para llevarlo a Red Bull cuando pilotaba en Williams: “Puede explicar por qué la urgencia aparente por volver al paddock de la F1 desde el entorno de Horner parece haberse atenuado".

Sin embargo, también puede obedecer a una cuestión de la coyuntura porque el periodista neerlandés Erik Van Haren escribió en The Telegraaf que el movimiento de fichas podría materializarse una vez que Horner finalice su “permiso de jardinería” tras su salida de Red Bull, que se concretaría en la primavera de 2026.

Otro Capital compró la participación del 24% a cambio de 200 millones de euros (USD 216 millones) en junio de 2023 bajo una valoración total de Alpine que escalaba a unos USD 900 millones. Dos años más tarde, la revista Forbes estimó que la escudería valía cerca de USD 2.450 millones, y la porción del consorcio norteamericano asciende a USD 588 millones. Se trata de un 170% en el retorno de la inversión a más de dos años de concretar la negociación.

Christian Horner intentó llevarse a Colapinto a Red Bull cuando pilotaba en Williams y conoce a Gasly porque lo tuvo en el equipo austríaco (Crédito: Reuters/Raquel Cunha)

La otra opción barajada por Christian Horner sería Aston Martin. “Parece ofrecer el camino más rápido al éxito”, remarcó Coch, ya que la escudería que tiene a Fernando Alonso y Lance Stroll incorporó figuras destacadas en los últimos meses, entre los que resalta Adrian Newey, antiguo colega y pieza clave de la etapa dorada en Red Bull.

Por lo pronto, Pierre Gasly se refirió a la posibilidad de volver a coincidir con una persona que lo acompañó en su etapa por el team que tiene como máximo emblema a Max Verstappen. “Creo que sus cualidades son indudables porque tiene esa cantidad de campeonatos en veinte años de carrera. Solo puedo admirar todo el éxito del equipo, y lo que ha hecho con Red Bull Racing allí es realmente extraordinario e impresionante. Es muy bueno en lo que hace con el equipo”, declaró sobre Horner.

