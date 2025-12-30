Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Christian Horner y Flavio Briatore podrían estar juntos en Alpine en 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

A pocas horas del final del 2025 y en las vísperas de lo que será un 2026 nuevo en la historia reciente de la Fórmula 1 por el cambio de reglamento, una de las escuderías podría sufrir un drástico cambio en la dirección del equipo rumbo a la próxima temporada. La noticia de que Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull Racing, podría regresar a la Máxima como accionista mayoritario de Alpine, volvió a cobrar fuerza en las últimas horas.

Después del informe que publicó hace un par de semana el diario neerlandés De Teelegraf de la mano del peridista rik van Haren, un especialista en los temas de la estructura de la bebida energizante y con acceso al entorno de Horner, quien supo conducir durante dos décadas al equipo de los Dos Toros en la F1 lidera un consorcio de inversionistas que prepara una oferta de 763 millones de euros para adquirir la mayoría de las participaciones en el equipo franco-británico, lo que representaría un cambio estratégico para una de las escuderías con menor rendimiento en la última temporada.

El grupo reunido por Horner contempla concretar la transacción en los próximos días, según reportó el medio alemán Auto Motor Sport. Los actuales accionistas minoritarios (Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, donde participa el actor Ryan Reynolds), estarían dispuestos a vender su 24% del capital, adquirido en el verano de 2023 por 200 millones de euros. Sin embargo, aún no está definido cuántas acciones adicionales de la matriz Renault estarían incluidas en la operación.

En la última temporada, el equipo con su fábrica en la ciudad de Enstone, Reino Unido, finalizó en el último puesto del Campeonato de Constructores, sumando apenas 22 puntos, lejos de Sauber, la anteúltima escudería, que obtuvo 70. El ingreso de capital estadounidense en 2023, impulsado por el actor que se puso en el personaje de Dead Pool y otros socios, no cambió la realidad deportiva del equipo, que sigue distante de los puestos de vanguardia.

Franco Colapinto junto a Briatore. El italiano fue clave para la continuidad del argentino en Alpine

En el caso que Horner deembarque en Alpine, el equipo que tendrá a Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos titulares se encontrará con, tal vez, el director de equipo más exitoso de la última era de la categoría: desde 2005, Horner lideró Red Bull Racing, guiando al equipo a 14 títulos entre los de constructores (seis) y los que sumaron de pilotos (cuatro con Sebastian Vettel y los cuatro con Max Verstappen), hasta su destitución tras disputas internas.

Su regreso a la F1 había sido motivo de especulación, y negociaciones recientes con otros equipos no prosperaron. De materializarse la llegada del británico, el contexto en la Fórmula 1 será desafiante para Alpine. Para la temporada 2026, habrá un nuevo reglamento técnico que modificará las unidades de potencia y la aerodinámica, y frente a este escenario, Alpine dejó de fabricar sus propios motores para competir como cliente de Mercedes.

En medio de las especulaciones sobre el futuro de la escudería con lazos directos en Francia, Auto Motor Sport sugirió que Horner buscaría ejercer un papel de peso dentro de la dirección de Alpine. No limitaría su rol al de jefe de equipo, sino que exigiría una cuota relevante de decisión como accionista de control. Asimismo, las diferencias sobre los alcances de su autoridad marcaron su salida de Red Bull como en la falta de acuerdo con otros equipos.

La eventual incorporación de Horner también pondría en cuestión el futuro de Flavio Briatore, quien volvió como asesor y luego jefe de equipo interino de Alpine en 2024, tras la salida abrupta de Oliver Oakes en mayo de 2025. Si el ex CEO de RB y su consorcio asumen el control, todo indica que el papel del italiano podría reformularse de forma profunda, en un escenario donde dos figuras de liderazgo fuerte pondrían a prueba el equilibrio interno del equipo.

El posible desembarco de Horner crearía una nueva dinámica en la gestión del equipo Alpine, haciendo difícil prever la continuidad de Briatore en la estructura si el británico asume el mando. ¿Habrá un cambio de época en el equipo que se cree tendrá una mejoría en la próxima temporada de la F1?