Iga Swiatek habló del calendario de la WTA: “Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse”

Iga Swiatek avanza a la tercera ronda del Open de Australia 2026 y reafirma su favoritismo en el tenis femenino (REUTERS/Hollie Adams)

Iga Swiatek avanzó a la tercera ronda del Open de Australia 2026 tras una victoria contundente, consolidándose como la máxima favorita del torneo. Sin embargo, más allá de su desempeño en la pista, la número dos del mundo dejó en claro en Melbourne que el verdadero desafío para las figuras del circuito WTA no solo es deportivo, sino personal: la falta de tiempo real para el descanso y el equilibrio.

La exigencia del circuito y la escasez de descanso

Swiatek explicó que la estructura actual del circuito profesional apenas deja margen para la recuperación. “Cuando compites durante 11 meses, estar 10 días sin tocar la raqueta no es tiempo suficiente para recuperarte física ni mentalmente”, afirmó la tenista polaca, en declaraciones recogidas por puntodebreak. Ese breve receso, lejos de ser un verdadero descanso, resulta insuficiente para asimilar el desgaste de una temporada de máxima competencia.

Swiatek resalta que los breves períodos de vacaciones en el tenis profesional son insuficientes para la salud física y mental de las jugadoras ( REUTERS/Hollie Adams)

La jugadora detalló que incluso durante las vacaciones, el descanso es más aparente que real. “Los primeros días de vacaciones sigues pensando en todo lo que has hecho esa temporada y los últimos ya estás con la mente en la nueva campaña. No hay tiempo para nada”, subrayó Swiatek ante la prensa internacional. Así, el calendario obliga a las mejores del mundo a convivir con la fatiga y la presión casi sin interrupciones.

El reto de la fama más allá de las pistas

A la exigencia deportiva se suma la presión propia de ser una figura mediática. Swiatek advirtió que su posición de liderazgo en el tenis femenino la convierte en algo más que una simple deportista. “Cuando estás en una posición como la mía, te conviertes en algo más que una tenista. Eres una especie de celebridad y hay muchísimos compromisos más allá de los entrenamientos y la competición”, explicó la polaca.

Las obligaciones mediáticas y extradeportivas aumentan la presión sobre Swiatek, quien debe atender eventos y entrevistas fuera de las pistas (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Estas obligaciones, que incluyen eventos, entrevistas y apariciones públicas, añaden una carga constante que dificulta la posibilidad de desconectar. Las responsabilidades extradeportivas se multiplican y contribuyen a la sensación de no disponer de un espacio personal real, incluso durante los periodos sin torneos.

El regreso a casa tampoco garantiza tranquilidad

Swiatek compartió que, tras los viajes y la competencia, regresar a Varsovia no significa un descanso pleno. “Cuando vuelvo a mi casa de Varsovia con el objetivo de descansar, me doy cuenta de que tengo muchísimas cosas que hacer y lugares a los que ir. Es algo inherente a tener éxito en el deporte. No resulta sencillo, pero es inevitable”, admitió la jugadora.

El regreso a Varsovia no representa un verdadero descanso para Swiatek, ya que su agenda personal y compromisos siguen activos (REUTERS/Tingshu Wang)

La agenda de compromisos y gestiones personales se mantiene activa, impidiendo una desconexión total. La vida fuera del circuito profesional también representa un desafío, y la transición entre el entorno de competición y la vida cotidiana resulta menos relajante de lo que podría pensarse.

Búsqueda de equilibrio para sostener el rendimiento

En un ejercicio de autocrítica, Swiatek reconoció que aún no ha encontrado la fórmula ideal para separar su vida profesional del tiempo personal. “No diría que he tomado buenas decisiones en cuanto a saber desconectar del tenis”, reconoció la tenista en su encuentro con los medios.

Swiatek admite que aún no encuentra el equilibrio entre su vida profesional y personal, señalando la importancia de aprender a desconectar del tenis (REUTERS/Hollie Adams)

Para lo que resta de la temporada, la polaca se plantea como objetivo principal aprender a gestionar mejor esos espacios fuera de la pista. Está convencida de que encontrar ese equilibrio será decisivo para mantener su nivel en la élite. El desafío de cuidar la salud mental y física ocupa un lugar central en su preparación, tanto como los entrenamientos y la táctica.

Perspectivas para la temporada 2026

Con su lugar asegurado en la tercera ronda y el foco en lo deportivo, Swiatek deja un mensaje claro sobre las demandas que enfrentan las grandes figuras del tenis moderno. Su testimonio en Melbourne revela que el verdadero reto está en lograr un balance entre la exigencia competitiva y la vida personal, una tarea continua y, por momentos, tan compleja como el propio juego en la pista.

El calendario exigente del tenis 2026 desafía a Swiatek, quien busca encontrar serenidad y balance en medio de una exigente temporada competitiva (REUTERS/Tingshu Wang)

La temporada 2026 no solo pondrá a prueba sus habilidades tenísticas, sino también su capacidad para encontrar espacios de serenidad en medio de un calendario que deja poco margen para el descanso genuino.