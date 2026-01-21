Deportes

Fue uno de los técnicos sorpresa de la Bundesliga, pero le dio un drástico cambio a su vida y dirigirá una cadena de hamburguesas

Alexander Nouri, reconocido por su paso en Werder Bremen, se alejó de ese rol a los 46 años: estará al frente de dos locales de comida rápida tras formarse en todos los puestos de la cadena

Guardar
(@alexandernouriofficial)
(@alexandernouriofficial)

El ex entrenador de la Bundesliga, Alexander Nouri, ha decidido dar un giro a su carrera y dejar el fútbol para dirigir dos restaurantes de una importante cadena de comidas rápidas en Renania del Norte-Westfalia a partir de enero de 2026. Según informó el diario Süddeutsche Zeitung, Nouri gestionará sucursales en Herzogenrath y Kohlscheid, dos localidades en el oeste de Alemania, tras completar un proceso de formación que lo llevó desde la cocina hasta la gestión operativa de la franquicia.

La noticia marca un cambio de rumbo para Nouri, quien durante años fue una presencia constante en los banquillos de la Bundesliga, primero como entrenador del Werder Bremen y luego como técnico interino del Hertha BSC. “No voy a entrar diciendo: ‘Sé cómo funciona. Estoy aquí para aprender’”, aseguró Nouri en diálogo con el medio en cuestión.

Alexander Nouri, de 46 años y padre de dos hijos, alcanzó notoriedad como entrenador joven en la temporada 2016/2017 al frente del Werder Bremen tras obtener su licencia como DT en un curso que compartió junto al actual técnico de la Selección de Alemania, Julian Nagelsmann. Su equipo terminó invicto durante once partidos, con nueve victorias y dos empates, un logro que casi le permitió clasificarse para la Europa League. A pesar de ese éxito, fue despedido un año después y su carrera en los banquillos entró en una etapa de inestabilidad.

Tras su paso por Bremen, Nouri dirigió al FC Ingolstadt durante ocho encuentros y luego fue asistente y técnico interino en el Hertha BSC, donde estuvo al frente del equipo solo cuatro partidos. Posteriormente, se trasladó a Grecia para entrenar al AO Kavala en la segunda división, cargo que ocupó durante 15 encuentros antes de dejar el puesto en marzo de 2022. Desde entonces, Nouri permaneció alejado del fútbol profesional, a la espera de una nueva oportunidad.

El exentrenador Alexander Nouri cambió
El exentrenador Alexander Nouri cambió de carrera (REUTERS/Annegret Hilse)

“Creo que hay muchos en la industria a quienes les gustaría emprender un nuevo camino, pero simplemente no se atreven”, afirmó Nouri al Süddeutsche Zeitung.

La transición de Nouri al mundo gastronómico no respondió a motivos económicos, sino a un proyecto personal. Según el reporte del Süddeutsche Zeitung, Nouri había comenzado a solicitar su ingreso como franquiciado mientras seguía pendiente de una posible oferta de un club ambicioso. Finalmente, optó por sumergirse en la estructura de la multinacional, donde completó un proceso de inducción que incluyó desde la preparación de hamburguesas hasta cursos de gestión y liderazgo.

Para el exentrenador, existen paralelismos entre el fútbol profesional y la gestión de un restaurante. “Al final, ambos mundos se basan en conectar con la gente. En el fútbol, son los jugadores; aquí, son los empleados. Tienes que entender quién está sentado frente a ti, qué los motiva, qué necesitan para rendir”, explicó Nouri en su entrevista.

El plan de Nouri es asumir la gestión integral de dos establecimientos del famoso restaurante de hamburguesas en el norte de Alemania, donde será responsable de los resultados, del personal y de la experiencia del cliente. Durante su formación, desempeñó tareas en todas las áreas, desde la cocina hasta la administración, “para conocer de primera mano todos los detalles del funcionamiento” de la franquicia, según relató al medio alemán.

Nouri dirigió en la Bundesliga
Nouri dirigió en la Bundesliga durante su etapa como entrenador

La historia de Alexander Nouri se suma a la de otros ex profesionales del deporte que han optado por emprender en sectores alejados del fútbol. En su caso, la presión deja de medirse por los resultados en la tabla de la Bundesliga y pasa a depender de las cifras de facturación y la satisfacción de los clientes.

De acuerdo con el Süddeutsche Zeitung, la experiencia de Nouri en la gestión de grupos y el liderazgo bajo presión en el fútbol serán sus herramientas principales para afrontar este nuevo desafío empresarial fuera de los estadios.

Temas Relacionados

deportes-internacionalBundesligaAlexander NouriAlemania

Últimas Noticias

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El ex pugilista profesional británico narró en “High Performance” cómo su extraordinaria seguridad personal fue determinante para construir una carrera única e inspirar nuevas generaciones. Además explicó por qué decidió retirarse abruptamente

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

Los Reds afrontan un viaje de riesgo a Francia con la obligación de ganar para acercarse a la clasificación directa a los octavos de final

Con Mac Allister de titular,

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El conjunto que dirige el Cholo igualó 1-1 en Turquía y definirá la clasificación en la última fecha. Julián Álvarez y Thiago Almada fueron titulares

El gol de Giuliano Simeone

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

Con un juego de alto vuelo, el niño argentino logró una de sus mejores producciones de su electrizante carrera, y se perfila como candidato al título

El argentino Faustino Oro tuvo

El renacer de Guido Andreozzi: de la charla que cambió su carrera al sueño cumplido de la Copa Davis

En 2019, tras alcanzar su mejor ubicación en el ranking, sufrió una grave lesión y se alejó del circuito de singles. En charla con Infobae, cuenta cómo fue el proceso que lo transformó en Top 30 en dobles y las sensaciones previas a su debut con Argentina

El renacer de Guido Andreozzi:
DEPORTES
Naseem “El Príncipe” Hamed recordó

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

El renacer de Guido Andreozzi: de la charla que cambió su carrera al sueño cumplido de la Copa Davis

TELESHOW
Sabrina Rojas habló de su

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

Las vacaciones mágicas de El Polaco y Barby Silenzi con su hija Abril en Disney

La buena noticia que recibió Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

Dinamarca desplegó una unidad de

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún

Receta de chauchas gratinadas, rápida y fácil

La motivación y los hábitos influyen más que la genética en la pérdida de peso

La batalla por el Oscar: ‘Sinners’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Hamnet’ son favoritas para las nominaciones