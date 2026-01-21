Fue uno de los técnicos sorpresa de la Bundesliga, pero le dio un drástico cambio a su vida y dirigirá una cadena de hamburguesas

(@alexandernouriofficial)

El ex entrenador de la Bundesliga, Alexander Nouri, ha decidido dar un giro a su carrera y dejar el fútbol para dirigir dos restaurantes de una importante cadena de comidas rápidas en Renania del Norte-Westfalia a partir de enero de 2026. Según informó el diario Süddeutsche Zeitung, Nouri gestionará sucursales en Herzogenrath y Kohlscheid, dos localidades en el oeste de Alemania, tras completar un proceso de formación que lo llevó desde la cocina hasta la gestión operativa de la franquicia.

La noticia marca un cambio de rumbo para Nouri, quien durante años fue una presencia constante en los banquillos de la Bundesliga, primero como entrenador del Werder Bremen y luego como técnico interino del Hertha BSC. “No voy a entrar diciendo: ‘Sé cómo funciona. Estoy aquí para aprender’”, aseguró Nouri en diálogo con el medio en cuestión.

Alexander Nouri, de 46 años y padre de dos hijos, alcanzó notoriedad como entrenador joven en la temporada 2016/2017 al frente del Werder Bremen tras obtener su licencia como DT en un curso que compartió junto al actual técnico de la Selección de Alemania, Julian Nagelsmann. Su equipo terminó invicto durante once partidos, con nueve victorias y dos empates, un logro que casi le permitió clasificarse para la Europa League. A pesar de ese éxito, fue despedido un año después y su carrera en los banquillos entró en una etapa de inestabilidad.

Tras su paso por Bremen, Nouri dirigió al FC Ingolstadt durante ocho encuentros y luego fue asistente y técnico interino en el Hertha BSC, donde estuvo al frente del equipo solo cuatro partidos. Posteriormente, se trasladó a Grecia para entrenar al AO Kavala en la segunda división, cargo que ocupó durante 15 encuentros antes de dejar el puesto en marzo de 2022. Desde entonces, Nouri permaneció alejado del fútbol profesional, a la espera de una nueva oportunidad.

El exentrenador Alexander Nouri cambió de carrera (REUTERS/Annegret Hilse)

“Creo que hay muchos en la industria a quienes les gustaría emprender un nuevo camino, pero simplemente no se atreven”, afirmó Nouri al Süddeutsche Zeitung.

La transición de Nouri al mundo gastronómico no respondió a motivos económicos, sino a un proyecto personal. Según el reporte del Süddeutsche Zeitung, Nouri había comenzado a solicitar su ingreso como franquiciado mientras seguía pendiente de una posible oferta de un club ambicioso. Finalmente, optó por sumergirse en la estructura de la multinacional, donde completó un proceso de inducción que incluyó desde la preparación de hamburguesas hasta cursos de gestión y liderazgo.

Para el exentrenador, existen paralelismos entre el fútbol profesional y la gestión de un restaurante. “Al final, ambos mundos se basan en conectar con la gente. En el fútbol, son los jugadores; aquí, son los empleados. Tienes que entender quién está sentado frente a ti, qué los motiva, qué necesitan para rendir”, explicó Nouri en su entrevista.

El plan de Nouri es asumir la gestión integral de dos establecimientos del famoso restaurante de hamburguesas en el norte de Alemania, donde será responsable de los resultados, del personal y de la experiencia del cliente. Durante su formación, desempeñó tareas en todas las áreas, desde la cocina hasta la administración, “para conocer de primera mano todos los detalles del funcionamiento” de la franquicia, según relató al medio alemán.

Nouri dirigió en la Bundesliga durante su etapa como entrenador

La historia de Alexander Nouri se suma a la de otros ex profesionales del deporte que han optado por emprender en sectores alejados del fútbol. En su caso, la presión deja de medirse por los resultados en la tabla de la Bundesliga y pasa a depender de las cifras de facturación y la satisfacción de los clientes.

De acuerdo con el Süddeutsche Zeitung, la experiencia de Nouri en la gestión de grupos y el liderazgo bajo presión en el fútbol serán sus herramientas principales para afrontar este nuevo desafío empresarial fuera de los estadios.