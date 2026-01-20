Deportes

Estudiantes de La Plata debuta en la Copa Argentina ante Ituzaingó

El Pincha, ganador del Clausura y el Trofeo de Campeones, se presenta en el estadio Florencio Sola por los 32avos de final, frente al elenco de la Primera B

Tras un cierre de año consagratorio en el que conquistó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, Estudiantes de La Plata enfrenta a Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que se disputa en el estadio Florencio Sola de Banfield y es televisado por TyC Sports, marca el debut en el certamen federal. El árbitro es Daniel Zamora. El ganador accederá a los 16avos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Rosario Central y Sportivo Belgrano.

Los primeros momentos fueron favorables para el Pincha, aunque Itu mostró peligro con la posesión del balón. El elenco platense, por su parte, intentó con el juego directo y los remates de larga distancia. Alexis Castro fue el abanderado de esta opción al realizar un disparo que se fue apenas desviado.

Para Ituzaingó, que regresa a la Primera B tras dos años, el partido representa una oportunidad de dar “el golpe”, mientras Estudiantes busca confirmar el favoritismo que surge de la diferencia de categorías y del presente deportivo.

El plantel que dirige Eduardo Domínguez afronta 2026 con una agenda que, solo en el primer semestre, lo llevará a disputar más de 20 partidos entre instancias nacionales y continentales. El Barba, cuya continuidad fue ratificada, sostendrá la columna vertebral que alcanzó el bicampeonato. El único refuerzo confirmado es Adolfo Gaich, quien ya se incorporó a los entrenamientos.

El examen de los antecedentes revela que Estudiantes ha sabido sortear con éxito sus estrenos en la Copa Argentina: de las 13 ediciones disputadas, avanzó en 11 ocasiones a los 16avos de final. No obstante, el formato de partido único ya le ha deparado sorpresas en el pasado, cuando fue eliminado por equipos de categorías inferiores como Pacífico y Deportivo Laferrere.

En cuanto a Ituzaingó, la actualidad marca un contraste. El “Verde” viene de lograr el ascenso a la Primera B tras vencer a Sportivo Barracas en los penales por la final del Reducido (5-3). Bajo el mando de Diego Herrero, el equipo tuvo mayor tiempo de preparación y afrontó un amistoso repartido en tres segmentos ante un combinado de futbolistas libres, imponiéndose en todos ellos. El equipo sumó 12 incorporaciones y registró seis bajas en el mercado de pases, además de la salida de su ex entrenador Matías De Cicco. En tanto, el debut del “Verde” en el campeonato local será ante Deportivo Armenio el 7 de febrero, con Villa San Carlos como rival en la segunda jornada

Formaciones:

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Gabriel Neves; Alexis Castro; Facundo Farías, Lucas Alario y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Ituzaingó: Hugo Acevedo; Eleazar Maciel, Emmanuel Mantovani, Ezequiel Gayoso, Ignacio Liporace, Mauricio Camargo; Matías Campusano, Juan Manuel Fernández; Gonzalo Bravo; Edilson Giménez y Alcides Miranda Moreira. DT: Diego Herrero.

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).

TV: TyC Sports.

