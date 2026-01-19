McLaren puso en marcha su motor por primera vez y mostró el rugido de su monoplaza de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La escudería buscará defender el título de pilotos y de constructores

Con el objetivo de revalidar los títulos en el Campeonato de Pilotos y de Constructores, McLaren completó en su sede de Woking el primer encendido de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, avanzando en la producción del vehículo con el que pretende mantenerse en la cima de la máxima categoría. Este momento, que marca un punto de inflexión en el desarrollo del nuevo monoplaza bajo la nueva normativa técnica que entrará en vigor, es trascendental para los integrantes del equipo británico en la antesala del inicio de los test de pretemporada.

A la espera de la presentación oficial del vehículo y la decoración que llevará durante el 2026, que se realizará en Baréin el 9 de febrero, el MCL40 ha sido probado en sus sistemas y encendido en una revisión detenida que contó con la presencia de Andrea Stella, director de McLaren, y representantes del proveedor de motores, Mercedes.

De esta manera, el equipo que viene de consagrarse bicampeón en el 2025 se transformó en el último en mostrar cómo se dio el procedimiento de encendido del nuevo motor para el 2026. Hace algunas semanas, Alpine reveló el rugido del motor que utilizará el monoplaza que conducirá el argentino Franco Colapinto. Vale destacar que el primer encendido marca una etapa tanto simbólica como esencial para validar la integración y funcionamiento de los sistemas.

Lando Norris se consagró campeón de la F1 y cortó una racha desde el año 2008 sin títulos de pilotos para McLaren (REUTERS/Amr Alfiky)

Cabe recordar que, bajo la nueva normativa técnica, la cual promete ser “una de las más revolucionarias de la historia”, los motores contarán con una división de potencia de 50-50 entre combustión y electricidad. Esta transformación incrementa la complejidad para los pilotos en la gestión energética del coche, algo que será vital en la nueva era de la Fórmula 1. Hasta el momento, las únicas escuderías que probaron su funcionamiento en pista fueron Audi y Cadillac.

Otros de los aspectos más importantes de la nueva normativa técnica se centran en el rediseño de los monoplazas, los cuales serán considerablemente más pequeños y ligeros (el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, mientras que el peso mínimo estará en 768 kg) y los modos de adelantamiento que comenzarán a regir.

Además, contarán con la integración de la aerodinámica activa en ambos alerones durante las rectas y las curvas. Este sistema permitirá a los pilotos modificar la configuración de los alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito, alternando entre modos específicos para rectas y curvas. El objetivo es optimizar la velocidad máxima en las rectas y maximizar la adherencia en las curvas, lo que podría modificar de manera sustancial las estrategias de carrera y los puntos de adelantamiento.

McLaren viene de consagrarse campeón de Constructores en 2024 y 2025, por lo que llegará a la temporada 2026 como la escudería a batir (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Desde su doble campeonato consecutivo, McLaren encara la campaña con la presión que implica conservar su lugar de privilegio y con la expectativa sobre la competitividad que pueda ofrecer en un entorno tan incierto. El propio Andrea Stella se manifestó convencido de la fortaleza de su departamento técnico: “Este es uno de los departamentos técnicos más fuertes de los que he formado parte en mi carrera, 26 años en la F1”, aseguró a finales del último año.

El equipo afrontó la pasada temporada compitiendo hasta la última carrera en Abu Dhabi y tuvo que equilibrar su esfuerzo para conseguir el doblete de títulos con el desarrollo de un monoplaza absolutamente nuevo, adaptado a las próximas regulaciones. “Esto significa que, si bien los detalles de las regulaciones actuales no necesariamente se aplicarán al futuro, la forma de trabajar, los estándares, el enfoque del desarrollo del automóvil y los objetivos desde un punto de vista técnico sí se trasladarán al futuro. Y esto nos hace ser optimistas para la temporada 2026”, argumentó el director.

Así las cosas, McLaren se adentrará a una temporada 2026 en la que contará con Lando Norris y Oscar Piastri como dupla titular y con Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli (campeón de la F2 en 2025) como reservas. El primer encuentro en la pista para la escudería de Woking será en los test de Barcelona, que se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero. Posteriormente, se realizarán otros dos ensayos de pretemporada en Bahréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.