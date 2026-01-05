“Está vivo”: el video con el que Alpine presentó el ruido del motor del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la F1

La escudería francesa última detalles del vehículo de Colapinto y Gasly en la F1

Alpine reveló de manera oficial el encendido del motor del monoplaza A526 que pilotarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026, algo que marca el inicio de un ciclo en la Fórmula 1 condicionado por profundos cambios reglamentarios. La escudería francesa optó, desde 2025, por abandonar tempranamente el desarrollo del A525 para centrar todos sus recursos en el diseño y preparación del auto que enfrentará el renovado reglamento, lo que la dejó en el último puesto del campeonato de constructores y relegó a la parte baja de la grilla a su dupla de corredores durante varias carreras.

Ahora, a menos de un mes de la finalización del calendario 2025 en Abu Dhabi, el equipo con sede en Enstone muestra las primeras señales tangibles de esa apuesta. Antes del inicio oficial de la pretemporada, Alpine realizó el encendido del nuevo motor Mercedes que utilizará el A526, una etapa tanto simbólica como esencial para validar la integración y funcionamiento de los sistemas. Este debut técnico antecede al esperado estreno en pista, que se prevé ocurrirá durante un shakedown en los próximos días, previo a las primeras pruebas colectivas que tendrán lugar entre el 26 y el 28 de enero en Barcelona, aunque este será privado.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que utilizó Alpine para el video que subió en sus cuentas oficiales en el que presentó por primera vez el ruido del motor. El recorte estuvo acompañado de imágenes de la fábrica en Enstone y de los mecánicos aguardando de manera expectante el encendido del motor. Uno de los miembros más importantes de la escudería que aparece es David Sánchez, director técnico.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, prometió podios para la temporada 2026 en reiteradas oportunidades

El año 2026 presentará una nueva era en la Fórmula 1, derivada de modificaciones tanto en los chasis como en las unidades de potencia, que tendrán una participación equitativa entre el motor de combustión y de energía eléctrica. El team francés contará, por primera vez, a Mercedes como proveedor. Respecto a las expectativas sobre la ventaja de tener a la marca alemana, a la que las especulaciones la centran como la que mejor logró desarrollar sus piezas como proveedor de motores, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, relativizó el alcance de esos rumores.

“Mercedes tiene una larga historia en la F1. La última vez que hubo un gran cambio reglamentario lo hizo muy bien. Eso no significa que sea una garantía de que vaya a ser exactamente igual, porque en aquel momento se pasó de motores atmosféricos a turbo híbridos, con MGU-K y MGU-H. Fue un cambio enorme. Este no es un cambio tan grande, porque ya tenemos turbo híbridos. Ya contamos con un MGU-K o algo por el estilo”, argumentó, según indica el medio especializado Motorsport.

Hace algunas semanas, Nielsen hizo hincapié en el desarrollo del monoplaza A526 y se mostró optimista por cómo avanzó el equipo en su armado: “Creo que hemos hecho todo bien. El chasis ha superado las pruebas de choque. Es más ligero y más resistente. Tiene buena pinta, pero cualquier equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente lo decide es lo que ocurre en el circuito”.

Franco Colapinto competirá por primera vez como piloto titular a tiempo completo en la F1 (Mandatory Credit: Lucas Peltier-Imagn Images)

Por su parte, Dave Greenwood, director de carreras, brindó declaraciones en la misma línea y aseguró con convicción que gestionaron de forma acertada la transición hacia la nueva era técnica en la Fórmula 1. “Estamos muy contentos con nuestra situación. No vamos a entrar en muchos detalles, pero estamos totalmente encaminados y en el buen camino para todo lo que necesitamos. Creo que cada equipo tiene metas que está cumpliendo. Estamos muy contentos con nuestra situación”, argumentó.

A esto, añadió: “Sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible para alcanzar un objetivo bastante ambicioso, pero no inalcanzable. Creo que la mayoría de la gente ha dicho públicamente que es un desafío, pero ese, nuevamente, es un desafío que nuestro equipo de diseño en la base asume con la energía y el vigor necesarios para intentar superarlo. No me gustaría dar cifras sobre nuestra situación actual, pero estamos contentos y sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible para alcanzar un objetivo bastante ambicioso, pero no inalcanzable”.

El lanzamiento oficial del nuevo A526 está programado para el 23 de enero, una fecha marcada en la agenda de la Fórmula 1 que servirá como termómetro para medir si la reestructuración interna y los esfuerzos colectivos logran traducirse en competitividad tangible dentro del circuito. El monoplaza renovado de Alpine volverá a salir a la pista en los test de pretemporada. Del 26 al 30 de enero se realizarán los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que en febrero harán lo propio en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.