Deportes

Tras el título de Fórmula 1, McLaren confirmó que tendrá como piloto de reserva a un rookie que viene de ser campeón

Con Lando Norris y Oscar Piastri como titulares, la escudería que conquistó las últimas dos coronas seguirá con el mexicano Pato O’Ward como relevo y sumará al italiano Leonardo Fornaroli como alternativa

Guardar
Leonardo Fornaroli se suma al
Leonardo Fornaroli se suma al equipo de McLaren como piloto de reserva (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

McLaren buscará defender su bicampeonato en una nueva era de la Fórmula 1 que llegará con revolucionarios cambios técnicos en el reglamento que obligarán a repartir las barajas. En ese marco, los liderados por Zak Brown continuarán con Oscar Piastri y Lando Norris en la dupla titular de pilotos, pero sumarán una nueva cara en la base de respaldo.

Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 3 en 2024 y flamante propietario del título de F2 en 2025, fue contratado en diciembre para la Academia de Corredores ante la salida del irlandés Alex Dunne y ahora lo confirmaron como nuevo piloto de reserva junto con el talentoso mexicano Pato O’Ward.

El italiano de 21 años no seguirá en la F2 y centrará su temporada en el papel de piloto de reserva del equipo de Fórmula 1, donde además combinará con sus funciones como piloto de pruebas y desarrollo: “Estoy encantado de asumir un nuevo rol en el equipo McLaren de Fórmula 1 como piloto reserva, dentro del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Es un nuevo paso emocionante en mi trayectoria y estoy deseando contribuir a un equipo tan exitoso y campeón esta temporada. Muchas gracias a Zak, Andrea y Alessandro por esta oportunidad”.

Tras su título en la
Tras su título en la F2, Fornaroli será reserva en McLaren (@McLarenF1)

Dentro de esto, es fantástico que Leonardo asuma el rol de Piloto de Reserva para el Equipo McLaren como parte de su desarrollo con nosotros, con Pato O’Ward también continuando en este rol. Hemos seleccionado un grupo de nueve pilotos increíblemente talentosos, lo que demuestra la salud de nuestra cantera de talentos. Estamos entusiasmados por ver su desarrollo esta temporada, a medida que formamos pilotos profesionales en todos los ámbitos de las carreras, avanzando hacia la Fórmula 1, la IndyCar y la próxima participación del equipo en el Campeonato Mundial de Resistencia”, expresó el director de asuntos comerciales de McLaren Racing.

La referencia es porque en la presentación también se dio a conocer toda la estructura de corredores más allá de las dos estrellas de Fórmula. Junto con Fornaroli y O’Ward, McLaren tendrá en su radar a Richard Verschoor (competirá en las European Le Mans Series), Matteo De Palo (estará con Trident Motorsport en Fórmula 3), Ella Lloyd (seguirá en la F1 Academy), Ella Stevens (estará en la F1 Academy), Dries Van Langendonck (estará en el Campeonato Británico de Fórmula 4 y la Fórmula Winter Series), Christian Costoya (correrá en distintas divisionales de Fórmula 4) y Ella Häkkinen (la hija de Mika Häkkinen afrontará un programa intensivo de pruebas de monoplazas en la Fórmula 4).

Además, O’Ward continuará en su doble rol como estrella del IndyCar Series y en el puesto de tester de McLaren en F1. El mexicano de 26 años suma cinco apariciones en prácticas libres entre 2022 y 2025.

Luke Browning, que participó en
Luke Browning, que participó en algunas prácticas libres con Williams en 2025, será el piloto de reserva de la escudería británica en 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

El otro equipo que confirmó a su nuevo piloto reserva fue Williams: el joven Luke Browning ocupará el rol en la temporada 2026. El joven de 23 años, que ya formaba parte de la academia desde 2023, se unió de manera oficial con la escudería de la F1 luego de concretar grandes resultados en la Fórmula 3 (3.° en 2024) y en la Fórmula 2 (4.° en 2025). Estos anuncios se suman a recientes confirmaciones como la de Zhou Guanyu en Cadillac, quien se marchó de Ferrari.

Otros equipos que también anunciaron a sus pilotos de reserva son Alpine (Paul Aron y Kush Maini), Red Bull (Yuki Tsunoda) y Aston Martin (Jak Crawford). Por su parte, varias escuderías no confirmaron de manera oficial a su corredor correspondiente, aunque mantendrían a los que ocuparon dicho rol en 2025: Ferrari (Antonio Giovinazzi), Mercedes (Frederik Vesti), Racing Bulls (Ayumu Iwasa) y Haas (Ryō Hirakawa). Audi es el único que todavía no hizo oficial quién será el encargado de ocupar el puesto de reserva.

LA GRILLA DE PILOTOS PARA LA TEMPORADA 2026 DE LA FÓRMULA 1 Y LOS RESERVAS

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri (titulares) / Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli (reservas)

Luego de pelear el título
Luego de pelear el título en 2025, Lando Norris (campeón) y Oscar Piastri seguirán al frente de McLaren (REUTERS/Albert Gea)

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar (titulares) / Yuki Tsunoda (reserva)

Isack Hadjar se sumó a
Isack Hadjar se sumó a Red Bull para ser compañero de Max Verstappen (@redbullracing)

Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli (titulares)

George Russell y Andrea Kimi
George Russell y Andrea Kimi Antonelli formarán por segundo año consecutivo la dupla titular de Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton (titulares)

Luego de una temporada decepcionante,
Luego de una temporada decepcionante, Lewis Hamilton y Charles Leclerc buscarán cosechar un buen 2026 con Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz (titulares) / Luke Browning (reserva)

Carlos Sainz y Alex Albon
Carlos Sainz y Alex Albon volverán a comandar a Williams (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad (titulares)

Con Liam Lawson y el
Con Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad, la dupla de Racing Bulls para 2026 (@visacashapprb)

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll (titulares) / Jak Crawford (reserva)

Lance Stroll y Fernando Alonso
Lance Stroll y Fernando Alonso formarán la dupla titular de Aston Martin (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon (titulares)

La dupla titular de Haas
La dupla titular de Haas estará compuesta por Esteban Ocon y Oliver Bearman (Prensa Haas F1 Team)

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (titulares)

Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto serán los titulares con Audi (REUTERS/Jakub Porzycki)

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto (titulares) / Paul Aron y Kush Maini (reservas)

Franco Colapinto y Pierre Gasly
Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos titulares de Alpine en la temporada 2026

Cadillac: Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas (titulares) / Zhou Guanyu (reserva) y Colton Herta (piloto de pruebas)

Los experimentados Valtteri Bottas y
Los experimentados Valtteri Bottas y Checo Pérez vuelven a ser titulares en la F1 de la mano de Cadillac

Temas Relacionados

F1Formula 1F1 hoyOscar PiastriLando NOrrisPato O'WardLeonardo FornaroliMcLaren

Últimas Noticias

Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

Layonel Adams, defensor surgido del CSKA Moscú, fue hallado sin vida tras la visita a un ex compañero. Su madre desconfía de los relatos y cree que alguien pudo atentar contra su hijo

Los misteriosos detalles que rodean

El excampeón olímpico de natación, Yannick Agnel será juzgado en Francia por violación a una menor

La acusación pone en duda los mecanismos de protección actuales para jóvenes vinculados al ámbito deportivo francés

El excampeón olímpico de natación,

Los All Blacks despidieron a su entrenador y crecen las dudas de cara al Mundial de Rugby

Scott Robertson dejó el cargo en medio de tensiones internas y malos resultados. Nueva Zelanda deberá iniciar un nuevo proceso con vistas a la Copa del Mundo 2027

Los All Blacks despidieron a

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

Caminar descalzo sobre césped o tierra es parte de la rutina del entrenador español, actualmente en PSG de Francia, quien afirma que este hábito mejora su conexión con la naturaleza y su salud general

Cómo es la técnica natural

Un ex ingeniero de Williams reveló el trabajo que hicieron con Franco Colapinto para protegerlo de la “presión mediática”

Marco Fuga repasó en una entrevista el proceso de adaptación técnica y emocional que requirió el piloto argentino al incorporarse a la Máxima

Un ex ingeniero de Williams
DEPORTES
Los misteriosos detalles que rodean

Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

El excampeón olímpico de natación, Yannick Agnel será juzgado en Francia por violación a una menor

Los All Blacks despidieron a su entrenador y crecen las dudas de cara al Mundial de Rugby

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

Un ex ingeniero de Williams reveló el trabajo que hicieron con Franco Colapinto para protegerlo de la “presión mediática”

TELESHOW
El día que Esther Goris

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador destinó más de

El Salvador destinó más de $100 millones a infraestructura vial en 2025 y prepara ampliaciones clave para 2026

Los beneficios comprobados de consumir semillas de calabaza

Qué es el Kundalini Yoga y cuáles son sus beneficios para el cuerpo y la mente

Calendario deportivo 2026: listado de los eventos que marcarán el año

Transparencia, técnica avanzada y respaldo ciudadano: la ambiciosa construcción del Fovial que transformará 12 kilómetros vitales para estudiantes y transportistas