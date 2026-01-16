Tras el título de Fórmula 1, McLaren confirmó que tendrá como piloto de reserva a un rookie que viene de ser campeón

Leonardo Fornaroli se suma al equipo de McLaren como piloto de reserva (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

McLaren buscará defender su bicampeonato en una nueva era de la Fórmula 1 que llegará con revolucionarios cambios técnicos en el reglamento que obligarán a repartir las barajas. En ese marco, los liderados por Zak Brown continuarán con Oscar Piastri y Lando Norris en la dupla titular de pilotos, pero sumarán una nueva cara en la base de respaldo.

Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 3 en 2024 y flamante propietario del título de F2 en 2025, fue contratado en diciembre para la Academia de Corredores ante la salida del irlandés Alex Dunne y ahora lo confirmaron como nuevo piloto de reserva junto con el talentoso mexicano Pato O’Ward.

El italiano de 21 años no seguirá en la F2 y centrará su temporada en el papel de piloto de reserva del equipo de Fórmula 1, donde además combinará con sus funciones como piloto de pruebas y desarrollo: “Estoy encantado de asumir un nuevo rol en el equipo McLaren de Fórmula 1 como piloto reserva, dentro del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Es un nuevo paso emocionante en mi trayectoria y estoy deseando contribuir a un equipo tan exitoso y campeón esta temporada. Muchas gracias a Zak, Andrea y Alessandro por esta oportunidad”.

“Dentro de esto, es fantástico que Leonardo asuma el rol de Piloto de Reserva para el Equipo McLaren como parte de su desarrollo con nosotros, con Pato O’Ward también continuando en este rol. Hemos seleccionado un grupo de nueve pilotos increíblemente talentosos, lo que demuestra la salud de nuestra cantera de talentos. Estamos entusiasmados por ver su desarrollo esta temporada, a medida que formamos pilotos profesionales en todos los ámbitos de las carreras, avanzando hacia la Fórmula 1, la IndyCar y la próxima participación del equipo en el Campeonato Mundial de Resistencia”, expresó el director de asuntos comerciales de McLaren Racing.

La referencia es porque en la presentación también se dio a conocer toda la estructura de corredores más allá de las dos estrellas de Fórmula. Junto con Fornaroli y O’Ward, McLaren tendrá en su radar a Richard Verschoor (competirá en las European Le Mans Series), Matteo De Palo (estará con Trident Motorsport en Fórmula 3), Ella Lloyd (seguirá en la F1 Academy), Ella Stevens (estará en la F1 Academy), Dries Van Langendonck (estará en el Campeonato Británico de Fórmula 4 y la Fórmula Winter Series), Christian Costoya (correrá en distintas divisionales de Fórmula 4) y Ella Häkkinen (la hija de Mika Häkkinen afrontará un programa intensivo de pruebas de monoplazas en la Fórmula 4).

Además, O’Ward continuará en su doble rol como estrella del IndyCar Series y en el puesto de tester de McLaren en F1. El mexicano de 26 años suma cinco apariciones en prácticas libres entre 2022 y 2025.

El otro equipo que confirmó a su nuevo piloto reserva fue Williams: el joven Luke Browning ocupará el rol en la temporada 2026. El joven de 23 años, que ya formaba parte de la academia desde 2023, se unió de manera oficial con la escudería de la F1 luego de concretar grandes resultados en la Fórmula 3 (3.° en 2024) y en la Fórmula 2 (4.° en 2025). Estos anuncios se suman a recientes confirmaciones como la de Zhou Guanyu en Cadillac, quien se marchó de Ferrari.

Otros equipos que también anunciaron a sus pilotos de reserva son Alpine (Paul Aron y Kush Maini), Red Bull (Yuki Tsunoda) y Aston Martin (Jak Crawford). Por su parte, varias escuderías no confirmaron de manera oficial a su corredor correspondiente, aunque mantendrían a los que ocuparon dicho rol en 2025: Ferrari (Antonio Giovinazzi), Mercedes (Frederik Vesti), Racing Bulls (Ayumu Iwasa) y Haas (Ryō Hirakawa). Audi es el único que todavía no hizo oficial quién será el encargado de ocupar el puesto de reserva.

LA GRILLA DE PILOTOS PARA LA TEMPORADA 2026 DE LA FÓRMULA 1 Y LOS RESERVAS

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri (titulares) / Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli (reservas)

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar (titulares) / Yuki Tsunoda (reserva)

Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli (titulares)

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton (titulares)

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz (titulares) / Luke Browning (reserva)

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad (titulares)

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll (titulares) / Jak Crawford (reserva)

Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon (titulares)

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (titulares)

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto (titulares) / Paul Aron y Kush Maini (reservas)

Cadillac: Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas (titulares) / Zhou Guanyu (reserva) y Colton Herta (piloto de pruebas)

