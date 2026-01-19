El peleador argentino que protagonizará una velada estelar de la UFC ante una leyenda de las MMA

La reacción de Kevin Vallejos cuando le contaron que había ganado el bono de 50 mil dólares en su última pelea

Las artes marciales mixtas argentinas tendrán un hito el próximo sábado 14 de marzo cuando Kevin Vallejos sea protagonista de la pelea estelar en el Meta APEX de Las Vegas: enfrentará al norteamericano Josh Emmett.

El peleador nacido en Mar del Plata, de 24 años, viene de su tercera presentación en la esfera de la UFC tras vencer al experimentado Giga Chikadze con un impactante nocaut en el segundo asalto, actuación que le valió el bono de 50 mil dólares.

Esa presentación le permitió meterse por primera vez en el ranking del peso pluma para ubicarse 13° con un listado que contabiliza 15 lugares. Su rival en la pelea que cerrará el evento del segundo fin de semana de marzo aparece 11° en el escalafón UFC de la categoría: nacido en Arizona, tiene 40 años y en este 2026 celebrará una década dentro de la esfera de la empresa más importante de MMA en el mundo.

Emmett debutó en UFC en mayo del 2016 con victoria en las tarjetas sobre Jon Tuck y desde entonces completó 16 apariciones en esta empresa con diez victorias y seis derrotas, entre las que se destaca la sufrida ante la estrella Ilia Topuria en las tarjetas en junio del 2023. Con un récord general de 19-6 en su camino profesional dentro de la jaula y varios eventos en UFC como estelar, el norteamericano viene de perder tres de sus últimas cuatro peleas.

“Estoy muy emocionado y nervioso por mi combate principal del 14 de marzo. Gracias, José Emmett, por aceptar pelear conmigo. Es un honor pelear con una leyenda”, escribió el Chino en sus redes sociales tras conocerse la noticia. Será el segundo argentino en la historia en protagonizar la pelea estelar de la noche luego de lo hecho en dos oportunidades por el histórico Santiago Ponzinibbio (31-9), quien venció el 16 de julio del 2017 a Gunnar Nelson y repitió una aparición triunfal contra Neil Magny el 18 de noviembre del 2018.

Kevin Vallejos protagonizará la pelea estelar ante Josh Emmett

Vallejos logró un contundente nocaut sobre Giga Chikadze el pasado sábado 13 de diciembre de 2025, consolidando así su ascenso en la élite de la UFC. El triunfo no solo representó una hazaña en su corta trayectoria internacional, sino que le permitió disputar este combate inmediato contra Josh Emmett, sumando expectativa sobre el futuro del peleador marplatense.

En los minutos finales de la velada, Vallejos demostró su poderío al imponerse a un adversario visiblemente más alto y experimentado. Chikadze, georgiano de 1,83 metros y 37 años, contaba con diferencias físicas y de recorrido. Con 10 años de carrera en jaulas profesionales, debutó oficialmente en UFC en 2019 luego de una trayectoria sólida en kickboxing y una participación en el “Dana White’s Contender Series” de 2018, donde cayó ante Austin Springer. Desde entonces, el europeo acumuló ocho victorias y tres derrotas en UFC, sin haber sido noqueado hasta ese enfrentamiento con el argentino. En toda su carrera profesional de MMA, su registro llegaba a 15 triunfos y cinco caídas.

La juventud de Vallejos, con apenas 24 años, se combinó con una trayectoria prometedora en MMA. De las 17 peleas previas a su consagratoria noche contra Chikadze, el argentino sumaba 16 victorias y una única derrota. Ese revés se produjo en septiembre de 2023, cuando sucumbió por decisión unánime ante el brasileño Jean Silva en el “Dana White’s Contender Series”.

Kevin Vallejos gano con un espectacular nocaut y se metió en el ranking de UFC

El recorrido profesional de Vallejos se forjó en el circuito sudamericano, con un paso destacado por el Samurai Fight House. En esa organización, el bonaerense mantuvo el invicto, incluyendo dos nuevas victorias entre fines de 2023 e inicio de 2024 tras su traspié con Silva, lo que le permitió retomar impulso competitivo y acceder a una segunda oportunidad en la máxima liga de las artes marciales mixtas.

El acceso a UFC encontró a Vallejos (1,70 metros) en plena madurez deportiva. Su debut fue demoledor frente al surcoreano Seungwoo Choi, al que derrotó por nocaut en el primer asalto. Luego, superó por decisión unánime al estadounidense Danny Silva. La actuación que le valió el contrato definitivo con la organización fue cuando destrozó al norteamericano Cam Teague.

El Chino de Mar del Plata sueña con seguir escalando en el ranking para tener una pelea por el título del peso pluma, que actualmente pertenece a Alexander Volkanovski y tiene a Movsar Evloev por debajo, en el primer escalafón del ranking.

Tras vencer en enero del 2025 a Karol Rosa, Ailín Pérez volverá a presentarse (Foto: Reuters / Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Aunque no es la única buena noticia para las MMA argentinas porque previamente se meterá en la jaula Ailín Pérez, la argentina mejor rankeada en UFC: Fiona, que tiene un récord de 12 victorias y 2 derrotas en su carrera, peleará dentro de la cartelera principal del evento del 28 de febrero en el Arena CDMX de México. La luchadora de 31 años, inactiva desde enero del 2025 cuando venció a la brasileña Karol Rosa, está posicionada en el 8° puesto del peso gallo femenino y se topará con la número 7, la norteamericana Macy Chiasson.

Ese mismo días también hará su debut en la máxima empresa Sofía Montenegro, que viene de lograr su contrato tras perder una sangrienta pelea: la Bruja se enfrentará con la lituana Ernesta Kareckaite.

Sofia Montenegro se ganó un contrato para pelear en UFC