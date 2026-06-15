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“No veo casi nada”: el antes y después del rostro de una figura de UFC tras recibir un brutal castigo en una inolvidable velada en la Casa Blanca

Al ver su cara desfigurada, el hermano de Ilia Topuria pidió que finalizaran el combate antes de saltar al quinto asalto

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Ilia Topuria sufrió graves heridas en el rostro (Reuters)
Ilia Topuria sufrió graves heridas en el rostro (Reuters)

En una noche que marcó un antes y un después en la carrera de Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano sufrió un castigo severo en el rostro que lo obligó a perder el título del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) frente al estadounidense Justin Gaethje. El combate, celebrado en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C., formó parte de la velada denominada UFC Freedom 250, un evento que reunió a destacadas figuras del deporte y que contó con la presencia del expresidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

El enfrentamiento entre Topuria y Gaethje fue uno de los más intensos vistos en la reciente historia de la UFC. El luchador alicantino, que llegó invicto con un registro de 17-0, mostró desde el inicio su intención de dominar el octágono. Sin embargo, el estadounidense supo encontrar los espacios y conectó un ‘uppercut’ que abrió un corte sobre el ojo derecho de su rival en el primer asalto. Gaethje aprovechó esa herida para aumentar la presión y mantuvo el dominio hasta el final del round.

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El rostro de Topuria antes de ingresar al octágono montado en la Casa Blanca
El rostro de Topuria antes de ingresar al octágono montado en la Casa Blanca

La situación física de Topuria comenzó a deteriorarse de manera visible a partir del segundo asalto. Los golpes de Gaethje se dirigieron repetidamente a la zona del rostro, acumulando daño en ambos pómulos y alrededor del ojo derecho. Durante esta parte del combate, los entrenadores del luchador español ya advertían la gravedad de las lesiones. En un momento de la velada, el preparador de boxeo Javi Climent preguntó directamente: “¿Puedes ver?”, a lo que Topuria respondió: “No veo casi nada”.

Topuria no pudo salir al quinto round (Reuters)
Topuria no pudo salir al quinto round (Reuters)

El tercer asalto acentuó aún más la situación de Topuria. La visión reducida tras los golpes recibidos, sumada a un 1-2 de Gaethje que impactó sobre el rostro, dejó al campeón con evidentes dificultades para continuar. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a un Topuria irreconocible, con el rostro cubierto de sangre, cortes profundos en el tabique nasal y las cejas, y el ojo izquierdo prácticamente cerrado por la inflamación. Estas escenas sorprendieron a los aficionados, acostumbrados a ver al luchador español salir ileso de sus anteriores presentaciones.

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Antes del inicio del último asalto, el rincón de Topuria, encabezado por su hermano Aleksandre Topuria, decidió solicitar la intervención del médico de la UFC. “Hay que llamar al doctor porque no ve nada”, afirmó el hermano del peleador. La decisión resultó clave, ya que la integridad física del luchador estaba en juego tras el nivel de castigo sufrido.

Topuria perdió el título en el evento que se desaarrolló en la Casa Blanca (Reuters)
Topuria perdió el título en el evento que se desaarrolló en la Casa Blanca (Reuters)

El desenlace llegó cuando los médicos confirmaron que Topuria no podía continuar debido a la afectación en su visión y el daño acumulado en el rostro. Posteriormente, la UFC activó el protocolo habitual para este tipo de situaciones y trasladó al luchador en ambulancia a un hospital de Washington D.C. para una revisión médica exhaustiva. Durante la rueda de prensa posterior, el presidente de la promotora, Dana White, declaró: “Está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él”. El directivo añadió que creía que Topuria podría tener un hueso orbital roto.

El luchador teníae un invicto de 17-0 (Reuters)
El luchador teníae un invicto de 17-0 (Reuters)

Las consecuencias del combate no se limitaron a la pérdida del título. Además de los cortes y la inflamación en el rostro, Topuria terminó con el pecho y los hombros cubiertos de sangre y moretones, resultado del intenso intercambio de golpes en la corta distancia. El daño físico contrastó con la imagen habitual del luchador, que hasta ese momento había mantenido un récord perfecto en la UFC.

Un hombre con barba y cabello corto, con múltiples cortes y sangre en el rostro, pecho y brazos tatuados, de pie en un ring de combate
Ilia Topuria se mostró con el rostro y torso ensangrentados tras un intenso combate de UFC
Díptico de Topuria con el rostro ensangrentado por heridas y golpes, cabello oscuro y barba. Viste guantes rojos y muestra tatuajes de tigre en el pecho
Las severas consecuencias físicas de su reciente combate, con su rostro cubierto de sangre y marcas evidentes de la intensa pelea.

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