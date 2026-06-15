Cometió un femicidio, se suicidó y dejó solo a su hijo: el mensaje de la maestra que conmueve a Uruguay

Femicidio en un establecimiento rural en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Un hombre mató a su pareja a disparos y luego se suicidó en una zona rural de Cerro Largo, cerca de la frontera de Uruguay con Brasil. En el lugar estaba Cristóbal, hijo de ambos.

Después de asesinarla, el femicida llamó al 911 y la Policía fue hasta el establecimiento rural pasada la hora 20 del pasado viernes. La casa era en Puntas de Quebracho, una pequeña localidad del departamento. Cuando llegaron, se encontraron a Yaquelín, una mujer de unos 40 años, con varias heridas de arma de fuego, según los datos consignados por el noticiero Telemundo de Canal 12.

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En ese momento, la víctima todavía estaba con vida pero poco después se constató su fallecimiento en un centro de salud de Fraile Muerto, una ciudad cercana.

El autor del crimen fue un hombre de 46 años, que se ahorcó después de dispararle. “En horas de la mañana de hoy [sábado] personal policial ubica a quien sería el agresor, también sin vida, próximo al lugar en el que había sido ubicada la víctima”, detalló Larry López, subjefe de Policía de Cerro Largo en una rueda de prensa.

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Femicidio en un establecimiento rural en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

“Todo indica que se trató de una agresión con arma de fuego, que produjo luego el fallecimiento de la víctima momentos después de que ingresara al centro asistencial adonde fue trasladada por personal policial”, amplió en declaraciones al noticiero Subrayado de Canal 10.

Su pareja estaba a unos 200 metros de la escena del crimen. Fue encontrado “en la zona de un bosque”, según detalló el jerarca, donde se había ahorcado.

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Según los datos primarios, no había denuncias por violencia doméstica. El episodio continúa bajo investigación. La Fiscalía está recabando pruebas, pero hasta el momento no hay otras personas involucradas.

El menor quedó con familiares maternos mientras avanzan las indagatorias.

La carta de la maestra

El femicidio generó tristeza, impotencia y dolor en la zona.

Así quedó reflejado en una carta que escribió Silvia Miranda, la maestra de Cristóbal, informada por Telemundo. “La tristeza que me invade e impotencia ante una acción tan grande, tan grande, una vez más, de un femicidio”, dice el texto publicado en Facebook en el que define a Yaquelín, la víctima, como una “amiga”.

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“A mi alumno Cristóbal solito lo han dejado al quitarle a su mamá. Su padre, culpable de todo, se mata”, escribió. Miranda lamentó “la barbaridad” que cometió el padre del joven.

“¿Hasta cuándo más Yaquilines? A quienes conocimos a Yaquelín y Cristóbal nos queda tremendo dolor y vacío. En mi corazón, con el poco tiempo que nos tratamos, ella se hizo querer y mostró cómo lo que era: una madre intachable, una excelente señora madre presente. Todos los adjetivos buenos le cabían”, dice el texto, que fue editado para esta nota para facilitar su lectura.

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“Hoy ya no está. Q.E.P.D, querida amiga. Desde el lugar en el que estés que puedas seguir cuidando a tu tan querido hijo. Te extrañaré porque te hiciste querer en poquito tiempo. Y a Cristóbal que todos los ángeles lo cuiden por siempre. Eres un grande, pero pequeño todavía”, cerró.

Femicidio en un establecimiento rural en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

La noticia llegó días después de otro femicidio ocurrido en el interior de Uruguay. Avril había salido del liceo y se había trasladado en ómnibus en la localidad de Ciudad del Plata (San José). Cuando bajó, un compañero de clase la siguió y esperó a que quedara sola. El asesino, que ya le había dicho que “la odiaba”, le dio de 41 puñaladas (algunas en la cabeza).

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De la audiencia judicial surge que el crimen fue planificado. De hecho, se había apropiado del arma homicida hacía dos meses. Además, del historial del Chat GPT surge que le había preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los puntos en los que se pude apuñalar a alguien para matarla más rápido, cómo se puede hacer una bomba, cuál es la pena por femicidio, si existe la cadena perpetua en Uruguay y qué pasaría si decapita a una mujer.