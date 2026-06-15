La música que volvió viral a Guillermo Francella en el Mundial 2026 durante el partido Ecuador-Costa de Marfil

"Francella":

Por los comentarios sobre la música durante la pausa de hidratación en el partido de Ecuador ante Costa de Marfil pic.twitter.com/WWZczvH8K0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 15, 2026

Guillermo Francella se hizo presente en el Mundial 2026. Si bien el reconocido actor argentino no estuvo físicamente en el Lincoln Financial Field de Philadelphia para ver el partido entre Ecuador y Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E, durante la pausa de hidratación del segundo tiempo se escuchó una canción que rápidamente lo trajo a la memoria en las redes sociales.

Mientras los jugadores ecuatorianos y marfileños se rehidrataban a los 71 minutos con el partido empatado 0-0, en la transmisión se oyó de fondo una música que inmediatamente se relacionó a un exitoso ciclo televisivo de Francella. En los altoparlantes del estadio se emitió el tema original del programa que causó furor en el 2001 y 2002 y los internautas lo hicieron viral en las redes sociales.

PUBLICIDAD

“Soy yo cantando Poné a Francella”, “Lo escuché y dije: ‘Poné a Francella’”, "Puse a Francella automáticamente, no tuve opción", “Pensé lo mismo” y “Suelen cantar eso en Estados Unidos. Hace mas de 10 años fui a ver un partido de la MLS y escuché la canción en la barra del New York City FC. Imposible no acordarse”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social X (ex Twitter).

La canción de la apertura del ciclo televisivo que protagonizó Guillermo Francella entre 2001 y 2002

Más allá de esta perlita con el actor fanático de Racing como protagonista, el seleccionado que dirige el rosarino Sebastián Beccacece perdió a pocos minutos del final en su debut mundialista luego del gol anotado a los 89′ por Amad Diallo y arrancó la competencia con el pie izquierdo. Para Ecuador significó un duro golpe, ya que había hecho méritos suficientes para abrir el marcador en el primer tiempo, pero estrelló tres remates en los palos con los tiros de John Yeboah, Alan Minda y Enner Valencia.

PUBLICIDAD

La Tri mantuvo una leve superioridad en la posesión del balón con el 51% respecto a Costa de Marfil y registró un total de 10 remates. Sin embargo, el gol de Diallo en el cierre del encuentro, dejó un mal sabor de boca al elenco ecuatoriano, que terminó con un invicto de 19 partidos, con ocho victorias y 11 empates.

Los dirigidos por Beccacece buscarán su revancha inmediata el próximo sábado 20 de junio, a las 21 horas de Argentina, ante Curazao, que viene de recibir una impactante goleada (1-7) frente a Alemania. Por su parte, Costa de Marfil chocará ante los europeos en el duelo de líderes del Grupo E.

PUBLICIDAD

El resumen del partido entre Ecuador y Costa de Marfil en el Mundial 2026

La tabla de posiciones del Grupo E del Mundial

La agenda de partidos del día en el Mundial 2026

Copa del Mundo Agenda deportiva Agenda deportiva Ver más España Lun 15, Jun

Islas de Cabo Verde Bélgica Lun 15, Jun

Egipto Arabia Saudí Lun 15, Jun

Uruguay Costa de Marfil FINALIZADO 1 - 0 Ecuador Países Bajos FINALIZADO 2 - 2 Japón Alemania FINALIZADO 7 - 1 Curazao Australia FINALIZADO 2 - 0 Turquía Haití FINALIZADO 0 - 1 Escocia Costa de Marfil FINALIZADO 1 - 0 Ecuador Países Bajos FINALIZADO 2 - 2 Japón Alemania FINALIZADO 7 - 1 Curazao Australia FINALIZADO 2 - 0 Turquía Haití FINALIZADO 0 - 1 Escocia España Lun 15, Jun

Islas de Cabo Verde Bélgica Lun 15, Jun

Egipto Arabia Saudí Lun 15, Jun

Uruguay