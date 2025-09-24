La argentina Sofía Montenegro perdió una sangrienta pelea, pero consiguió su contrato en UFC tras una gran actuación

Sofia Montenegro se ganó un contrato para pelear en UFC

Jeisla Chaves logró una victoria por decisión dividida sobre Sofía Montenegro en uno de los combates más destacados del DWCS 2025. La pelea, desarrollada en el peso mosca (57 kilos/125 libras), cerró con tarjetas de 29-28, 28-29 y 29-28, resultado que se convirtió en tema de debate para la afición y especialistas. El enfrentamiento tuvo lugar en el UFC Apex y dejó a ambas competidoras bajo la mirada de la organización de artes marciales mixtas más relevante a nivel internacional.

Desde el inicio, Sofía Montenegro mostró su habitual estilo agresivo al buscar la finalización por nocaut. La argentina, que avanzó con determinación, conectó varias combinaciones directas al rostro de Jeisla Chaves. La brasileña absorbió la ofensiva inicial, aunque consiguió revertir el dominio en la segunda parte del primer round. Allí, con velocidad, impactó golpes de poder sobre la argentina, definiendo un primer asalto ajustado y de alta intensidad.

En el segundo round, Montenegro, apodada La Bruja, conectó un cruzado y derribó a su rival con un golpe contundente. La representante brasileña se vio acorralada ante el ground and pound de la argentina, que buscó la definición antes de que finalizara el asalto. Chaves logró reincorporarse y utilizó la lucha contra la jaula hasta cerrar el segmento con un cruzado que equilibró el marcador.

Ya en el tercer y último asalto, Jeisla Chaves tomó la iniciativa con rápidas combinaciones de dos golpes y sumó patadas que marcaron el ritmo. Montenegro, lejos de retroceder, presionó y apostó por los ganchos al cuerpo. Además, realizó un derribo a dos piernas ejecutado con precisión, aunque la ofensiva no avanzó y la acción retornó al combate de pie. El intercambio de golpes se mantuvo hasta el final y el público en el Apex aplaudió la entrega de ambas atletas.

Concluido el encuentro, la deliberación de los jueces favoreció a Chaves por decisión dividida, resultado que suscitó controversia. “Esta pelea me tuvo en vilo todo el tiempo. Y, para ser sincero, no tenía las tarjetas que tenían los jueces. No tenía a Chávez ganando la pelea, tenía a Sofía ganando la pelea. Pero no soy juez. Pero lo que sí puedo hacer es contratarlas a ambas”, expresó Dana White, presidente de UFC, quien confirmó el ingreso de las dos atletas a la organización. White agregó: “Dos peleas femeninas esta temporada, y ambas fueron increíbles. Si recuerdan lo que dije, ya saben, cuando dije que las mujeres nunca pelearían en la UFC, y lo estábamos hablando esta noche, y ves lo técnicas que son estas mujeres ahora y lo que son estas peleas. Estas peleas son increíbles”.

En las redes sociales de UFC en español, los seguidores expresaron su desacuerdo con la decisión. Algunos mensajes resaltaron: “Era de Sofía la pelea, demostró más cualidades. La brasileña es muy dura también y guerrera, pero Sofi tuvo más participación en otras variantes” y “Sofia lo dio todo y era su pelea, y se llevó contrato igual”. Otros enfatizaron que, para ellos, la representante argentina había sido la ganadora.

El contrato obtenido colocó a Sofía Montenegro en la elite del deporte y la sumó al grupo argentino que ya forma parte de la máxima organización de artes marciales mixtas. En ese listado figuran Ailín Pérez, Esteban Ribovics, Francisco Prado y Kevin Vallejos, quienes destacan como peleadores activos en la UFC. El caso de Montenegro se vuelve singular, ya que su impacto y entrega la consagraron como favorita del público, incluso ante la adversidad en las tarjetas oficiales.

Dana White resumió el sentir institucional: “¡Felicidades a ambas! Mucho respeto a las dos mujeres que participaron en esa pelea”. La presencia de Montenegro y Chaves en la UFC refuerza el crecimiento de la representación femenina sudamericana en la mayor liga mundial de MMA.

