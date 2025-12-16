La reacción del argentino Kevin Vallejos al enterarse que le darían un bono de 50 mil dólares tras su brutal KO ante una leyenda de la UFC

La reacción de Kevin Vallejos tras enterarse de que ganó el bono

El luchador argentino Kevin Vallejos vivió un episodio memorable durante la velada UFC Vegas 112, luego de concretar una victoria por nocaut ante el georgiano Giga Chikadze. Más allá del resultado deportivo, el punto de inflexión llegó instantes después, cuando Santiago Ponzinibbio, referente de las artes marciales mixtas en Argentina y comentarista en Latinoamérica, lo sorprendió con una noticia inesperada: Vallejos recibiría el bono a la actuación de la noche, valuado en 50.000 dólares.

La escena se viralizó rápidamente en plataformas digitales, dado el impacto emocional y la naturalidad con la que ambos protagonistas la atravesaron. Según se pudo ver en el video que compartió la cuenta oficial de UFC, Ponzinibbio se acercó a Vallejos para felicitarlo por el combate y repasar los momentos clave del nocaut que le permitió alcanzar su tercer triunfo consecutivo en la compañía estadounidense. En ese momento, el experimentado peleador de 39 años le dijo: “Ah, te tengo que decir una cosa… te ganaste el bono”.

La reacción de Vallejos, originario de Batán (cerca de Mar del Plata), quedó registrada en video mientras su rostro expresaba sorpresa y alegría. Se levantó y saltó a pura celebración, a pesar de estar físicamente afectado tras el combate. “50 mil dólares para la fiesta”, agregó Ponzinibbio, detalle que reforzó el clima de euforia. “¡Al fin!”, exclamó Vallejos, antes de lanzar una broma sobre el premio recibido: “Ven que cuando no lo pido me lo dan”, en alusión a antecedentes recientes.

Previamente a conocer esta noticia, Vallejos hizo una breve referencia a su KO: “Qué locura. Yo lo vi atrás mío y dije ya fue, lo tiro y lo tiro, si le erro, le erro. Justito le pegué. Sentí la mano, lo vi en el piso, vi sangre y dije este es mío”.

El luchador argentino, que apareció con una bota ortopédica en ese video con Ponzinibbio, advirtió que pateó en el segundo round el codo de su rival: “Me lastimé, me di cuenta porque me dolía un poco. Sinceramente fueron patadas mías. Lo seguí pateando de igual forma aunque tenga el pie roto y se fue agrandando la herida. Es un simple corte, no es nada grave, pero sí molesta”.

Sobre este magistral golpe, Vallejos afirmó en una entrevista con The Ariel Helwani Show: “Uno siempre practica, sabe tirar un giro de puño. Sinceramente salió distinto. No fue algo planeado. Sinceramente vi la oportunidad creo yo, intento de peleador y saqué el giro de puño. Justo conecté”.

“La verdad es que UFC me trató súper bien, me dio oportunidades muy prontas. No quería pelear ya contra un rankeado, quería más experiencia, pero no le decimos que no a nadie y cuando me dijeron sobre Giga aceptamos de una. Sabíamos que era un rival duro y fuerte, pero el hambre que tenemos es mucho más”, agregó en esa nota. “Teníamos entendido que nunca lo habían noqueado en UFC y queríamos ser los primeros. Sabía perfectamente que podía, tengo el poder como para hacerlo y fuimos en busca de eso”, sentenció.

Cabe recordar que antes del combate contra Chikadze, el marplatense había declarado que no solicitaría públicamente el bono en el caso de ganar. Previo al UFC Vegas 112, le dijo a Infobae que prefería no insistir, ya que cuando lo hizo tras vencer a Danny Silva, mediante una victoria por decisión unánime, el premio le fue negado por la compañía.

El éxito deportivo de Vallejos en la velada UFC Vegas 112 modificó el panorama de la división de peso pluma: apareció por primera vez en el Top 15 del ranking mundial al escalar al puesto 13 de su división. La superioridad del argentino se reflejó pese a la desventaja física frente a Chikadze, quien con 1,83 metros de altura y 66,22 kilogramos (146 libras), superaba en tamaño al marplatense, que mide 1,70 metros y pesó antes del combate 65,77 kilogramos (145 libras).

La brecha de edad también resultó significativa. Chikadze, ubicado 15° en el ranking de peso pluma de la UFC, ronda los 37 años y se presenta como uno de los máximos exponentes de la categoría. Por su parte, Vallejos -24 años- apenas contabiliza tres presentaciones en la máxima organización internacional, aunque suma un extenso historial en el universo de las artes marciales mixtas: 17 victorias y apenas una derrota en 18 combates previos fuera del escenario UFC.

Hasta el momento, Vallejos siempre se presentó en el “Apex”, el centro de producción y eventos de la UFC que casi no cuenta con público. Es por eso que Kevin pidió en una nota poder tener su chance también en un estadio repleto de espectadores para 2026: “Creo que es hora que me den la oportunidad de pelear en una arena con tanta gente. No me interesa si es preliminares o donde sea, abro la cartelera. Simplemente quiero mi oportunidad de pelear en una arena y vivir esa experiencia. Nunca fui a un evento en una arena, ni siquiera de espectador. Por eso quiero saber”, dijo en la entrevista con The Ariel Helwani Show.

En diálogo con este medio, el argentino valoró el impacto de este último año en la organización a cargo de Dana White: “La verdad, una completa locura. Pasaron muchísimas cosas, un año lleno de muchos cambios y muchas peleas”. Sobre las expectativas de enfrentar desafíos mayores como ir por el título, respondió que prefiere actuar con mesura: “Ojalá. Pero no sé, creo que es muy pronto. Todo lleva su tiempo. Yo siempre estoy listo para cualquier cosa, pero depende de lo que quiera la compañía”, puntualizó.

Kevin Vallejos aparece por primera vez en el ranking