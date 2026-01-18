Deportes

Otros cuatro tenistas argentinos hacen su estreno en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Solana Sierra inician sus caminos en el Abierto de Oceanía

Argentina tendrá cuatro debutantes en
Argentina tendrá cuatro debutantes en la jornada del Australian Open

Arranca el segundo día de competencia del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, con la presencia de Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Solana Sierra. La jornada también tendrá como atractivo la presentación del serbio Novak Djokovic. Todos los partidos se podrán ver por ESPN y en la plataforma de streaming de Disney+.

El hermano menor de los Cerúndolo (87°) regresa al cuadro principal del certamen de Melbourne luego de cuatro temporadas. En aquella oportunidad se despidió en la primera ronda tras caer ante el checo Tomas Machac (24°).

En la búsqueda de recuperar las buenas sensaciones que supo exhibir en su mejor versión, coronada con la consagración en el Córdoba Open 2021, enfrentará al local Jordan Thompson (111°), quien recibió una invitación para el main draw.

El encuentro está programado para este domingo, ya lunes en Australia, en el segundo turno de la cancha 1573 Arena, no antes de las 22:10 (hora Argentina).

Mariano Navone (74°), que a finales de 2025 decidió bajar a la segunda categoría del tour para recuperar confianza en su juego y obtuvo su merecido premio al consagrarse campeón del Challenger de Lima, regresará a Melbourne por segunda vez con el objetivo de conseguir su primer triunfo en el certamen.

En la primera fase espera por el serbio Hamad Medjedovic (90°). El duelo abrirá la jornada de la cancha 7, no antes de las 21:00 (hora Argentina).

Thiago Tirante (103°), de 24 años, disputará por primera vez el Abierto de Australia. El platense, que solo jugó en tres ocasiones el cuadro principal de Roland Garros y logró una sola victoria, se medirá con el australiano Aleksandar Vukic (78°).

La organización programó el encuentro para el tercer turno de la cancha ANZ, no antes de las 23:20.

Solana Sierra es la única
Solana Sierra es la única representante femenina en el cuadro principal del Australian Open (Crédito: COLIN MURTY / AFP)

La única representante argentina en el cuadro femenino será Solana Sierra (63°). La marplatense completará así el póker de participaciones en los cuatro Grand Slam con su debut en el Australian Open. El sorteo determinó que en la primera ronda se medirá con la japonesa Moyuka Uchijima (87°).

El partido entre la albiceleste y la asiática está previsto para el cuarto turno de la cancha 12, no antes de las 00:30.

Además, entre otros debuts destacados, el serbio Novak Djokovic (4°) enfrentará al español Pedro Martínez (71°), mientras que Stanislas Wawrinka (139°) se medirá con el nacido en Senta Laslo Djere (92°).

Por la primera ronda del Abierto de Australia, las primeras alegrías para el tenis argentino llegaron de la mano de Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 21 del ranking mundial, quien superó con autoridad al chino Zhizhen Zhang (36°).

También avanzó Tomás Etcheverry (61°), que protagonizó una dura batalla ante el serbio Miomir Kecmanovic (60°), y Francisco Comesaña (68°), que celebró frente al estadounidense Patrick Kypson (116°). De esta manera, tres representantes albicelestes lograron instalarse en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada. Mientras que Camilo Ugo Carabelli (49°) perdió con el húngaro Marton Fucsovics (54°).

