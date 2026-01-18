Australian Open: los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña ganaron en el debut

Francisco Cerúndolo avanzó con autoridad a la segunda ronda tras un sólido debut en Melbourne (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Se puso en marcha el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, con los triunfos de los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña. En tanto que Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado. Este domingo continuará la acción con los debuts de Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Solana Sierra.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 21 del ranking mundial, tuvo una sólida actuación en su primera prueba en Melbourne Park al derrotar al chino Zhizhen Zhang (36°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3.

El porteño, de 27 años, avanzó por cuarto año consecutivo a la segunda ronda. Su mejor actuación en el Abierto de Australia fue alcanzar la tercera fase en dos oportunidades. En la próxima instancia se medirá con el bosnio Damir Dzumhur (66°), quien viene de vencer al canadiense Liam Draxl (145°), surgido de la clasificación, por 7-6, 6-0 y 6-4.

Al cierre del encuentro, Fran sostuvo: “Es muy importante ganar en sets corridos, estoy súper feliz por eso. Ahora queda descansar, entrenar y estar listo para el próximo partido”. En cuanto a un recurso de su juego que hoy le dio resultado, expresó: “El drop es un tiro que tengo desde joven. Siendo de Argentina, donde juegas en canchas lentas de polvo de ladrillo, necesitas el drop shot desde joven porque no tienes ‘winner’. Yo lo uso hace mucho y, afortunadamente, lo sigo haciendo en el tour. Estoy muy feliz de haber variado mucho hoy”.

*El triunfo de Tomás Etcheverry en Australia

Por su parte, el platense Tomás Etcheverry (62°) exhibió carácter y temple para revertir un desarrollo adverso y avanzar de ronda tras batallar durante casi cuatro horas frente al serbio Miomir Kecmanovic (60°), al que derrotó en cinco sets por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. Lejos de desanimarse luego de quedar en desventaja en la pizarra, el albiceleste sostuvo la intensidad, peleó cada punto y encontró la recompensa en un desenlace de alta tensión.

Etcheverry ahora espera por el británico Arthur Fery (186°), quien dio la sorpresa al vencer al italiano Flavio Cobolli (22°), vigésimo cabeza de serie, por 7-6 (1), 6-4 y 6-1. Para el jugador inglés significó su tercer logro en cuadros principales del ATP Tour.

Francisco Comesaña (68°) consiguió en el certamen de Oceanía el primer triunfo de su carrera en el major de Australia. El marplatense dejó en el camino al estadounidense Patrick Kypson (116°) por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.

Por un lugar en la próxima ronda se medirá con el nacido en Hyattsville, Frances Tiafoe (34°), quien superó al australiano Jason Kubler (194°) por 7-6 (4), 6-3 y 6-2.

Ugo Carabelli (49°) se vuelve de Oceanía y Asia sin conocer la victoria. El tenista argentino perdió en sus debuts en los ATP de Brisbane y Hong Kong y este domingo cayó frente al húngaro Marton Fucsovics (54°) por 7-6(5), 6-1 y 6-2.

*La eliminación de Camilo Ugo Carabelli

Para este domingo, ya lunes en Melbourne, se espera la presencia de los argentinos Juan Manuel Cerúndolo (87°), que enfrentará al local Jordan Thompson (111°), quien también recibió una invitación para el main draw; Thiago Tirante (103°), que se medirá con el australiano Aleksandar Vukic (78°); Mariano Navone (74°), que jugará ante el serbio Hamad Medjedovic (90°); y Solana Sierra (63°), que tendrá como rival a la japonesa Moyuka Uchijima (87°).

Además, entre otros debuts destacados, el serbio Novak Djokovic (4°) enfrentará al español Pedro Martínez (71°), mientras que Stanislas Wawrinka (139°) se medirá con el nacido en Senta Laslo Djere (92°).