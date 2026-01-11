Deportes

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España: hora, TV y probables formaciones

Ambas potencias se medirán en el King Abdullah Sports City de Yeda, a partir de las 16 horas de Argentina

Hora: 13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Flow (116)

Barcelona se enfrenta al Real
Barcelona se enfrenta al Real Madrid (REUTERS/Albert Gea)
16:53 hsHoy

El video del presidente del Barcelona jugando al pádel que se volvió viral y generó una ola de comentarios: “Vaya movimiento de pies”

Joan Laporta aprovechó su estadía en Arabia Saudita para distenderse con colegas en la previa a la final de la Supercopa de España

Durante la semana de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, protagonizó un momento fuera de lo habitual para la agenda de un dirigente deportivo. Laporta decidió participar en un torneo de pádel local, lo que generó una oleada de comentarios tras difundirse imágenes de su desempeño en redes sociales, según se pudo ver en las diferentes plataformas digitales.

16:30 hsHoy

Las rivalidad entre ambos equipos parece ir más allá del campo de juego. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha asegurado, tras que “las relaciones” institucionales con el Real Madrid están “rotas, totalmente”, aunque cree que las mismas son “reconducibles”, siempre dependiendo “de la voluntad de las partes”.

Así lo ha asegurado el dirigente azulgrana tras un cóctel de bienvenida de la cena de la Real Federación Española de Fútbol en Yeda, sede de la final de la Supercopa de España de este domingo.

16:15 hsHoy

El Real Madrid llevó a cabo su último entrenamiento antes de la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, con el francés Kylian Mbappé junto al resto de sus compañeros, al contrario que el alemán Antonio Rüdiger, el francés Ferland Mendy y el inglés Trent Alexander-Arnold, ausentes de la sesión.

Mbappé llegó a Yeda el viernes por la noche. No viajó con el equipo el martes debido a un esguince de rodilla izquierda del que ha mejorado a tiempo para formar parte del equipo, salvo contratiempo, en el clásico.

16:06 hsHoy

Bienvenidos a la transmisión en vivo del Clásico más importante de España, en donde el Barcelona se enfrentará al Real Madrid por la final de la Supercopa. El conjunto culé dejó en el camino al Athletic de Bilbao en semifinales al superarlo por 5-0, mientras que el cuadro merengue hizo lo propio ante el Atlético Madrid (2-1).

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridFC BarcelonaSupercopa de España

