Deportes

El fuerte choque entre el arquero de River Santiago Beltrán y Abel Hernández: las lágrimas del jugador de Peñarol

El reemplazante de Franco Armani salió a cortar un avance e impactó contra la pierna del rival, que debió abandonar el partido lesionado

Guardar

El amistoso entre River Plate y Peñarol de Uruguay congregó la atención internacional en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Este enfrentamiento, enmarcado en los Clásicos Sudamericanos 2026, dejó una imagen desoladora en su inicio: el delantero del Carbonero Abel Hernández se retiró del campo entre lágrimas.

El desarrollo inicial reveló la solidez defensiva de los uruguayos, aunque la primera llegada clara fue protagonizada por Peñarol, cuando el arquero Santiago Beltrán debió intervenir fuera del área debido a un cierre fallido de Lucas Martínez Quarta. Allí, el reemplazante de Franco Armani se arrojó al piso y, aunque tocó el balón y su entrada fue licita, impactó de lleno en la pierna de Hernández.

Tras unos segundos en los que el juego continuó, el experimentado delantero con pasado en la selección uruguaya se arrojó al piso y de inmediato se vio envuelto en llanto, tapándose el rostro con su camiseta, ya que acusó un importante dolor en la zona del golpe. Pese a que hizo un intento por permanecer en el campo de juego, el atacante debió solicitarle el cambio al entrenador Diego Aguirre. En su lugar ingresó Facundo Batista cuando el reloj indicaba que ya habían transcurrido 10 minutos de juego.

*El desconsuelo de Abel Hernández

El llanto de Abel Hernández se explica en su historia. El delantero de 35 años tuvo su primera etapa en el Manya en 2008, pero su continuidad se vio afectada por una arritmia ventricular que lo marginó más de un mes de los entrenamientos y se temió porque ese fuera el final de su carrera. Sin embargo, recibió la aprobación para poder seguir jugando. Luego de eso, comenzó su largo periplo en Europa, donde jugó en clubes como Palermo de Italia y Hull City, en Inglaterra.

Retornó al club uruguayo en 2023, pero las lesiones no le permitieron jugar con regularidad. Y es por eso que abandonó la institución en condición de libre. Se fue a Rosario Central, aunque solo jugó un año y regresó a Uruguay para jugar en Liverpool, donde destacó y su nivel hizo que Peñarol lo considere para una tercera etapa.

En diálogo con El Espectador Deportes, Hernández explicó: “Me propuse disfrutar de este momento, de volver a Peñarol, que mis hijos puedan vivir el mundo Peñarol, disfrutarlo. Porque son hinchas pero no tuvieron la posibilidad de disfrutarlo tanto e ir a la cancha”.

Abel Hernández tuvo un paso
Abel Hernández tuvo un paso por la selección de Uruguay (Crédito: Pablo Vignali)

El delantero llegó al Carbonero tras cerrar, a su juicio, una de las mejores campañas de su carrera con Liverpool en la temporada 2025. Hernández destacó la importancia del trabajo físico personalizado implementado en el club negriazul y lo consideró clave en su rendimiento: “Liverpool fue muy inteligente en ese sentido. En las primeras semanas y partidos tenía los minutos contados, jugaba 60 minutos hasta la quinta fecha. Al principio hacía un gol y si me sacaban no salía tan enojado, pero hubo otros que no me tocaba convertir y me sacaban a los 60 minutos y me sentía súper bien y salía fastidiado. El profe fue muy inteligente y me explicó el trabajo que querían hacer conmigo y que al final del torneo o más adelante se lo iba a agradecer y la verdad que estoy muy agradecido con el profe Ignacio Barboza”.

Tras la desafortunada acción en el inicio del partido ante River Plate en Maldonado, el delantero de Peñarol esperará los resultados de los estudios médicos para conocer el grado de su lesión.

Temas Relacionados

Abel HernándezRiver PlatePeñarolSantiago Beltrán

Últimas Noticias

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Tras igualar sin goles en el tiempo protocolar, el Millonario venció al Carbonero en el Campus de Maldonado

River Plate cerró su pretemporada

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

El equipo de Marcelo Gallardo culminó la pretemporada y se enfocará en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central

Luego del triunfo ante Peñarol

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Jorge Mas expresó públicamente el interés por participar en el certamen que organiza la Conmebol y en el que Lionel Messi nunca participó

El propietario del Inter Miami

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

Las Garzas regresaron a los entrenamientos bajo la compañía del 10, quien se mostró en un excelente estado físico

Messi comenzó la pretemporada en

El joven piloto argentino que la Fórmula 1 calificó como uno de los “talentos más prometedores” en el automovilismo

Mattia Colnaghi, que representará a la bandera albiceleste en la F3 con MP Motorsport, fue catalogado como una de las mayores promesas en categorías de monoplazas

El joven piloto argentino que
DEPORTES
River Plate cerró su pretemporada

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

El joven piloto argentino que la Fórmula 1 calificó como uno de los “talentos más prometedores” en el automovilismo

TELESHOW
Santiago “Bati” Larrivey y su

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

“Una vil mentira”: la contundente respuesta de Mirtha Legrand a la versión de romance entre Juana Viale y Macri

La noche de las confesiones inesperadas en MasterChef Celebrity: “¿Con quién estarías del elenco?

El impactante look rosa de Mirtha Legrand en su segunda noche en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Un tratamiento para dejar de

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial