El matrimonio cordobés se subió al podio en el Rally Dakar: hubo 14 argentinos que terminaron en el top 10 de cuatro categorías diferentes

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini celebran el podio en la categoría Challenger (Crédito: EDO Photo)

(Enviado especial a Arabia Saudita) Además del épico triunfo del salteño Luciano Benavides en motos, el resto de la legión argentina redondeó un buen Rally Dakar con otros dos podios y 14 top diez en cuatro categorías en las que consiguieron un total de 14 etapas ganadas en 13 días de competencia. Entre los que más se destacaron fueron Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes lograron terminar terceros en la categoría Challenger (prototipos de vehículos UTV), en la que lograron recuperarse luego del traspié por la rotura del radiador que les impidió pelear por la victoria.

Pese a que la carrera más dura del mundo se fue de Sudamérica hace siete años, los 14.000 kilómetros de distancia y las dificultades económicas, los competidores de nuestro país se siguen destacando. En este contexto hay que resaltar cómo se elevó la vara de los argentinos tanto a nivel conductivo como en navegación, pues cada vez son más los competidores que son contratados para ubicarse en la butaca derecha y cumplir un rol clave, ya que son los ojos del piloto.

En esta 48ª edición, la séptima consecutiva en Arabia Saudita, el matrimonio cordobés apuntaba para repetir su victoria del año pasado, el mencionado problema se los impidió, aunque se focalizaron en sumar la mayor cantidad de puntos posibles ya que este evento es la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, donde también defienden el cetro conseguido el año pasado. A bordo del Taurus del equipo Vertical, los de General Cabrera lograron avanzar dos posiciones en la clasificación general en los últimos días y este sábado largaron terceros en la última etapa que se corrió en Yanbu. Terminaron quintos en el parcial, pero pudieron defender el último escalón del podio en el global de la competencia.

Kevin Benavides cumplió con una gran labor en su debut en autos. La imagen es del día que ganó la primera de sus tres etapas y junto a su hermano Luciano, que se llevó la victoria en motos

Al llegar a la rampa de llegada en Yanbu, Nico sostuvo: “Fue un Dakar muy bueno para nosotros. Realmente pensamos que teníamos chances. Llegamos segundos al día de descanso, pero tuvimos mucha mala suerte en la etapa ocho, yendo a la maratón. Realmente todavía no puedo creer cómo entró una piedra desde atrás hacia adelante, que nos rompió el radiador”. Sin embargo, aclaró que “después de eso pusimos la mente en frío, seguimos apostando porque se podía pasar de quinto a tercero en la general y pudimos descontar más de una hora con la punta”.

Su pareja, Valentina, que es su navegante, manifestó una sensación agridulce: “Nos queda el sabor amargo de que sabíamos que podíamos hacerlo y se nos escapó por algo ajeno a nosotros. Pero la verdad es que en este momento hay que ser agradecidos de haber terminado un Dakar de la mejor manera”.

En la misma divisional, el salteño Kevin Benavides (Taurus) debutó en autos en esta edición y hoy junto a Lisandro Sisterna se llevaron su tercera victoria en un parcial y culminaron séptimos en la clasificación general. El navegante mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas Del Río (Taurus) terminaron cuartos. El navegante bonaerense Augusto Sanz y la piloto neerlandesa Puck Klaasen (GRally Team) llegaron quintos. El pampeano David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana fueron décimos, pese al vuelco que tuvieron hoy en el que no sufrieron consecuencias, pero su coche quedó muy dañado. En esta divisional se impuso el español Pau Navarro (Taurus).

Así llegó David Zille tras el vuelco en el inicio de la última etapa del Rally Dakar

En Side by Side, la divisional destinada a los UTV de serie, los cordobeses Jeremías González Ferioli (Cam Am) y Gonzalo Rinaldi arribaron quintos. Mientras que el bonaerense Manuel Andújar (Can Am) y Andrés Frini fueron séptimos. El estadounidense Brock Heger (Polaris) se adjudicó la victoria.

En la Mission 1000, la divisional con vehículos propulsados con energías alternativas, el cordobés Benjamín Pascual completó con su moto eléctrica Segway. Venció la tripulación española, Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xabier Rubio, sobre un camión híbrido (hidrógeno y eléctrico). En esta categoría no se mide la velocidad, sino que se suman puntos en función de la autonomía.

Mientras que, en la Classic, donde participaron vehículos de 1979 a 2005, el navegante cordobés Gastón Mattarucco con el piloto colombiano Javier Vélez, a bordo de una Toyota Land Cruiser, resultaron 51º

Benjamín Pascual fue tercero con una moto eléctrica en la categoría Mission 1000 (@benjamin.pascual30)

MEDIA DOCENA

El qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) se llevó el triunfo en autos y fue el vencedor absoluto. Es el sexto triunfo del Príncipe y el primero con la marca del Grupo Renault: superó a los dos pilotos de Ford, el español Nani Roma y el sueco Mattias Ekström. El ex deportista olímpico (Tiro al Plato) venció con Volkswagen (2011), Mini (2015) y Toyota (2019, 2022 y 2023).

“Fue una carrera muy dura y la clave fue la mejora que tuvimos en la segunda semana. El auto es increíble y luego de un año de desarrollo pudimos ser lo competitivo que esperábamos”, le dijo el qatarí a Infobae. “No veo la hora de volver a estar en Argentina y allí estaremos en mayo”, adelantó el piloto de 55 años, que del 24 al 29 de mayo formará parte de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid con la disputa de una nueva edición del Desafío Ruta 40 por caminos de Mendoza y San Juan.

El qatarí Nasser Al-Attiyah se llevó su sexta victoria en el Rally Dakar (REUTERS/Stephane Mahe)

Nasser, además, se subió al podio histórico entre los máximos ganadores e iguala el tercer puesto global con el checo Karel Loprais, que también se impuso en camiones en seis ocasiones.

En Camiones, se impuso el lituano Vaidotas Zala (Iveco). Fue escoltado por el checo Ales Loprais (Iveco).y el neerlandés Mitchel Van Den Brink (MM Technology).

Por último, en la Stock, el lituano Rokas Baciuska lideró el 1-2 de Defender delante de la estadounidense Sara Price. El podio lo completó el francés Ronald Basso, con una Toyota Land Cruiser. Esta divisional es nueva y participan autos de serie con una preparación limitada ya que apunta a incorporar a más fábricas.