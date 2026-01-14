La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

Nico Cavigliasso cuenta su retraso y muestra cómo le quedó el radiador

(Enviado especial a Arabia Saudita) No tienen consuelo Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes llegaron a Arabia Saudita para defender el título conseguido el año pasado y también estrenaron el cetro ecuménico en la categoría Challenger. En la novena etapa disputada ayer, una piedra que se introdujo en el radiador rompió el ventilador y el retraso les costó quedar afuera de la pelea por el triunfo. Ahora son cuartos en la clasificación general y buscarán llegar al podio con el Taurus preparado por el equipo Vertical. Este miércoles, en el campamento de Bisha, Infobae habló con el piloto de General Cabrera y su pareja mostró cómo quedó el elemento dañado.

“Es una montaña rusa de muchas emociones. Realmente, ayer empezamos una maratón muy larga con buenas sensaciones. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, en el kilómetro 50 se nos fue la temperatura muy alta. Frenamos y estaba todo el motor lleno de agua del radiador. Pensamos que se había salido una manguera o algo del radiador y no, era una piedra que entró desde atrás, pasó el ventilador y me rompió el radiador”, se lamenta Nico.

Lo que más le duele al piloto de 34 años es que “todavía no lo creo. Tuvimos que desarmar la parte del radiador, anular todo el sistema donde pasaba el agua y poner bien una masilla. Perdimos una hora ahí entre arreglar todo y volver a salir”. Una vez que llegaron al campamento refugio, donde todos los pilotos durmieron en medio del desierto por ser una etapa maratón, esas que no tienen asistencia de sus equipos, les llevaron un radiador nuevo y lo cambiaron. “A la noche, llegó el camión muy tarde, estuvimos trabajando hasta las doce y media, una de la mañana para poner el nuevo radiador adentro del auto y, después de eso, hoy anduvo todo de diez, hicimos un cuarto puesto”.

Sin embargo, la desazón es clara en la pareja cordobesa. “Es una lástima porque veníamos a dos minutos de la punta, realmente estábamos con muchísimas chances, sabíamos que veníamos a eso y realmente me pone un poco mal porque es fuerte, pero es algo que puede pasar, el Dakar es así. Que no te pase en todo el año, no te pase jamás, y te pasa acá. Pero bueno, hay que saber que las carreras son así”.

El matrimonio cordobés ahora buscará llegar al podio (Prensa Nico Cavigliasso)

Mientras su pareja, Valentina muestra el agujero que se hizo en el radiador, Nico explica que “tenés cerrada la parte del guardabarros con un chapón y en cuatrocientos millones de posibilidades, en una puede llegar a meterse una piedra, que igual (la piedra) entró directamente en este ventilador y rompió el radiador de adentro”.

Pese al percance y la pérdida de tiempo, el cabrerense destaca que “dentro de todo lo malo, pudimos terminar la etapa. Estamos cuartos, a seis minutos del podio. Estamos a cincuenta minutos de la punta. Realmente faltan muchas etapas por delante. Faltan muchos kilómetros. Estamos un poco amargados porque no es que volcamos el auto, que chocamos una planta, que arrancamos un amortiguador con la piedra, sino que por una cosa ajena perdés muchas chances de poder ganar”.

En las tres etapas que restan no bajarán los brazos y sostiene que “tenemos que seguir luchando, por un podio o lo que sea, terminar lo más adelante posible. Mañana vamos a salir a apretar desde del kilómetro uno”.

Cabe recordar que el matrimonio también revalida el título del Campeonato Mundial de Rally Raid y debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este Rally Dakar, que es la primera fecha del certamen y tiene puntaje especial. “Ayer venimos descontando un montón de tiempos de la general. Pero bueno, las carreras son así, hay que saber perder, se aprenden por ahí de los errores y hay que seguir porque queda mucho por delante y es un honor estar acá en el Dakar y ser competitivos nos pone contentos y nos da incentivo para seguir mejorando”.

En la categoría Challenger lidera el español Pau Navarro (Taurus), con un acumulado de 46h27m59s y le lleva 51 minutos a Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que desde el cuarto puesto buscarán arrimarse al podio. Este jueves se llevará a cabo el undécimo parcial que unirá Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros de velocidad cronometrada y un enlace extenuante de 537 kilómetros.