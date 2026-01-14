Deportes

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron el daño en el radiador de su auto y ahora buscarán llegar al podio. El llamativo agujero en el elemento

Guardar
Nico Cavigliasso cuenta su retraso y muestra cómo le quedó el radiador

(Enviado especial a Arabia Saudita) No tienen consuelo Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes llegaron a Arabia Saudita para defender el título conseguido el año pasado y también estrenaron el cetro ecuménico en la categoría Challenger. En la novena etapa disputada ayer, una piedra que se introdujo en el radiador rompió el ventilador y el retraso les costó quedar afuera de la pelea por el triunfo. Ahora son cuartos en la clasificación general y buscarán llegar al podio con el Taurus preparado por el equipo Vertical. Este miércoles, en el campamento de Bisha, Infobae habló con el piloto de General Cabrera y su pareja mostró cómo quedó el elemento dañado.

Es una montaña rusa de muchas emociones. Realmente, ayer empezamos una maratón muy larga con buenas sensaciones. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, en el kilómetro 50 se nos fue la temperatura muy alta. Frenamos y estaba todo el motor lleno de agua del radiador. Pensamos que se había salido una manguera o algo del radiador y no, era una piedra que entró desde atrás, pasó el ventilador y me rompió el radiador”, se lamenta Nico.

Lo que más le duele al piloto de 34 años es que “todavía no lo creo. Tuvimos que desarmar la parte del radiador, anular todo el sistema donde pasaba el agua y poner bien una masilla. Perdimos una hora ahí entre arreglar todo y volver a salir”. Una vez que llegaron al campamento refugio, donde todos los pilotos durmieron en medio del desierto por ser una etapa maratón, esas que no tienen asistencia de sus equipos, les llevaron un radiador nuevo y lo cambiaron. “A la noche, llegó el camión muy tarde, estuvimos trabajando hasta las doce y media, una de la mañana para poner el nuevo radiador adentro del auto y, después de eso, hoy anduvo todo de diez, hicimos un cuarto puesto”.

Sin embargo, la desazón es clara en la pareja cordobesa. “Es una lástima porque veníamos a dos minutos de la punta, realmente estábamos con muchísimas chances, sabíamos que veníamos a eso y realmente me pone un poco mal porque es fuerte, pero es algo que puede pasar, el Dakar es así. Que no te pase en todo el año, no te pase jamás, y te pasa acá. Pero bueno, hay que saber que las carreras son así”.

El matrimonio cordobés ahora buscará
El matrimonio cordobés ahora buscará llegar al podio (Prensa Nico Cavigliasso)

Mientras su pareja, Valentina muestra el agujero que se hizo en el radiador, Nico explica que “tenés cerrada la parte del guardabarros con un chapón y en cuatrocientos millones de posibilidades, en una puede llegar a meterse una piedra, que igual (la piedra) entró directamente en este ventilador y rompió el radiador de adentro”.

Pese al percance y la pérdida de tiempo, el cabrerense destaca que “dentro de todo lo malo, pudimos terminar la etapa. Estamos cuartos, a seis minutos del podio. Estamos a cincuenta minutos de la punta. Realmente faltan muchas etapas por delante. Faltan muchos kilómetros. Estamos un poco amargados porque no es que volcamos el auto, que chocamos una planta, que arrancamos un amortiguador con la piedra, sino que por una cosa ajena perdés muchas chances de poder ganar”.

En las tres etapas que restan no bajarán los brazos y sostiene que “tenemos que seguir luchando, por un podio o lo que sea, terminar lo más adelante posible. Mañana vamos a salir a apretar desde del kilómetro uno”.

Cabe recordar que el matrimonio también revalida el título del Campeonato Mundial de Rally Raid y debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este Rally Dakar, que es la primera fecha del certamen y tiene puntaje especial. “Ayer venimos descontando un montón de tiempos de la general. Pero bueno, las carreras son así, hay que saber perder, se aprenden por ahí de los errores y hay que seguir porque queda mucho por delante y es un honor estar acá en el Dakar y ser competitivos nos pone contentos y nos da incentivo para seguir mejorando”.

En la categoría Challenger lidera el español Pau Navarro (Taurus), con un acumulado de 46h27m59s y le lleva 51 minutos a Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que desde el cuarto puesto buscarán arrimarse al podio. Este jueves se llevará a cabo el undécimo parcial que unirá Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros de velocidad cronometrada y un enlace extenuante de 537 kilómetros.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRally DakarNicolás CavigliassoValentina PertegariniChallengerdeportes-argentina

Últimas Noticias

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

El entrenador argentino participó de la habitual rueda de prensa posterior a un partido de Chivas, pero una consulta en particular se viralizó

“No entendí”: la pregunta de

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Enzo Hoyos, flamante jugador de Ferro, se convirtió en el centro de una polémica en las redes, que incluyó a los influencers La Cobra y DJ Mariio

La figura de un futbolista

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La franquicia brasileña incorpora a una de las figuras más destacadas del rugby sudafricano con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Johnny Herbert, ex corredor y actual comentarista, afirmó que hay rumores sobre una teórica falla en los motores Mercedes que utilizarán también Alpine, McLaren y Williams

La declaración de una ex

Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

El equipo que conduce Eduardo Domínguez incorporó al delantero Adolfo Gaich, quien tuvo un paso reciente por el fútbol europeo

Fue una de las debilidades
DEPORTES
“No entendí”: la pregunta de

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

TELESHOW
Zaira Nara pasó una tarde

Zaira Nara pasó una tarde de relax y familia en Punta del Este: la estrategia para no cruzarse a su ex

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

¿Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez? Las imágenes de la reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reduce a la mitad

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes