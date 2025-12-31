Deportes

Radiografía: los cinco cambios clave que se vienen en la Fórmula 1 para 2026

El análisis de la modificaciones más importantes que tendrá la Máxima el año que viene. Los detalles

F1 publicó nuevas imágenes de los autos de 2026

El calendario de la Fórmula 1 sufrirá un giro significativo a partir de la próxima temporada, impulsado por drásticos cambios en el reglamento técnico que transformarán tanto el diseño de los autos como las estrategias de carrera. Estos ajustes tienen como objetivo mejorar la competitividad en pista y además plantean desafíos para las once escuderías que habrá en 2026 ya que se incorporará Cadillac.

Si bien en la mayoría de las 24 fechas los circuitos revientan de público y desde la llegada de la serie Drive to Survive se incorporó una masa de fanáticos que se multiplica cada año, la F1 tiene en el debe mejorar sus carreras. Por eso la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima, sumaron esfuerzos para ejecutar modificaciones que buscarán mejorar la acción en pista.

Entre las novedades principales se ubica al nuevo límite de peso mínimo de 770 kilos, una meta que genera inquietud entre los ingenieros acerca de su factibilidad desde el primer año de aplicación. El rediseño de los monoplazas presenta una silueta más compacta: el chasis tendrá un ancho 100 milímetros menor y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, lo que derivará en autos más ágiles y ligeros que los de la generación anterior. Esta tendencia responde al esfuerzo por incrementar la maniobrabilidad y el espectáculo en pista, un aspecto que suscitó debate en el paddock acerca de hasta qué punto las escuderías podrán alcanzar sin comprometer otros aspectos de la construcción.

Una de las transformaciones técnicas más señaladas es la introducción de la aerodinámica activa. Esta innovación permitirá que los pilotos ajusten, en tiempo real y desde la cabina, la configuración de los alerones delantero y trasero, alternando entre modos optimizados para rectas o para curvas. Tales modificaciones buscan maximizar la velocidad máxima en rectas y la adherencia en curvas, un cambio que podría alterar profundamente las tácticas de adelantamiento en cada circuito y modificar las estrategias habituales durante la carrera.

En la temporada próxima, la unidad de potencia sumará protagonismo: motores a combustión y eléctricos aportarán igual cantidad de potencia, sumando aproximadamente 1.000 caballos de fuerza en conjunto. Se trata de un salto respecto al modelo híbrido implementado desde 2014, en el que las unidades eléctricas aportaban apenas el 30% de la potencia total. De este modo, la balanza entre fuente térmica y eléctrica se equilibra, sentando las bases para una F1 aún más orientada a la eficiencia energética.

Así serán los nuevos autos
Así serán los nuevos autos de la máxima categoría (F1)

Además, se incluyen cambios sustanciales en la carrocería. Los nuevos diseños de los pontones y la introducción de in-wash boards, dispositivos ideados para reducir el aire sucio, buscan tener una mejor adherencia en pista, mejorar el ritmo, facilitar los sobrepasos y permitir carreras más reñidas. Desde el punto de vista aerodinámico, la resistencia al avance se reducirá en torno al 40% y la carga aerodinámica disminuirá entre un 15 y un 30 por ciento en comparación con los autos anteriores.

La evolución tocará también los sistemas de ayuda al sobrepaso. El sistema tradicional conocido como Manual Override Mode (MOM), iniciativa que sustituyó al DRS y que será rebautizada como Overtake (adelantamiento), habilitará a los pilotos a desplegar potencia eléctrica extra para superar adversarios, pero con la condición de hallarse a menos de un segundo del coche precedente en el punto de detección. A diferencia de la versión anterior, en este caso la ventaja provendrá del impulso eléctrico y no de la apertura del alerón trasero, trasladando el peso estratégico del adelantamiento al manejo eficiente de la energía acumulada.

Estas modificaciones principales forman parte del flamante reglamento para 2026. El panorama se completa con ingreso de una escudería y dos coches más en pista. Los ensayos privados, que se harán en Barcelona del 26 al 30 de enero, comenzarán a develar retazos de la nueva F1, aunque se espera que los monopostos estén con la decoración camuflada para evitar mostrar los detalles de los autos. El presente es uno de los recesos más cortos de la historia y la expectativa es enorme sobre lo que pueda pasar en el venidero ejercicio.

