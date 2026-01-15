Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

Felipe Loyola acordó su llegada al fútbol italiano (@pipe.loyola)

La compleja transferencia de Felipe Loyola a Pisa significa para Independiente un alivio financiero inmediato y la pérdida de una de sus principales figuras en medio de una situación económica apremiante. El club italiano, 19° en la Serie A tras 20 partidos y en zona de descenso, desembolsará una cifra inicial de 1.350.000 euros por un año de préstamo y podría desembolsar hasta 11 millones de euros si se concretan todas las cláusulas y pagos adicionales. El negocio contempla al menos 5.500.000 euros obligatorios por el 70% del pase si el jugador chileno disputa un minuto en cinco partidos de liga, cantidad acordada en tres cuotas a partir de junio de este año.

Independiente, que adquirió el 50% de los derechos económicos del volante en julio de 2024 por USD 1.500.000 a Huachipato, retendrá íntegramente el dinero proveniente del préstamo. La otra mitad seguirá en manos del club chileno. Pisa también debe abonar un bonus de 150.000 euros al concretarse tres partidos, mientras que la opción de compra por el 30% restante de la ficha se fijó en aproximadamente 4.250.000 euros. Independiente conservará un 15% sobre una posible reventa futura.

Felipe Loyola, de 25 años, llegó al equipo de Avellaneda a mediados de 2024 y desde entonces acumuló 62 partidos, 11 goles y siete asistencias, números que lo llevaron a la selección de Chile. Si bien su desempeño decayó junto al del equipo en la segunda mitad del último año, el arribo de Gustavo Quinteros revitalizó su rendimiento. Quinteros lamentó públicamente la partida, pero admitió que era una salida probable. “Trabajamos mucho con Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci por si Loyola no está. Son dos opciones muy buenas que pueden hacer su trabajo, y lo pueden hacer muy bien”, fue la reflexión del entrenador.

La estrategia de Independiente busca cubrir la baja con el plantel actual, aunque Quinteros pidió a la dirigencia priorizar la llegada de un lateral derecho y un delantero, sumando la posibilidad de que Ignacio Malcorra asuma el puesto de Loyola tras su destacado desempeño en los amistosos ante Peñarol y Everton de Chile.

El Pisa, con aspiraciones modestas y con dificultades económicas, enfrenta el desafío de mantenerse en la élite italiana con apenas 13 puntos después de 20 jornadas, la misma puntuación que Hellas Verona, último clasificado.

“Estoy contento por este pasito. Cuando decidí venir a Independiente fue con el objetivo de seguir creciendo como jugador. Fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares dentro del club. Voy con muchas ganas y hambre de demostrar el jugador que soy. El objetivo siempre es crecer”, reconoció el futbolista chileno.

“Voy a una liga top mundial, con los mejores jugadores del mundo. Es un sueño de niño, una oportunidad hermosa. Se especulan muchas cosas de muchos clubes, pero esta fue la opción concreta. Me tocó jugar en tercera división y cuando todos te dan por muerto, es cuando uno saca la garra. Siempre en mi carrera fue así”, destacó Felipe Loyola en rueda de prensa.

La operación representa para Independiente no solo la partida de una pieza clave en el esquema de Quinteros, sino también una bocanada de oxígeno en la gestión de sus compromisos económicos, todo mientras mantiene margen para futuras ganancias vinculadas al destino europeo del jugador chileno.