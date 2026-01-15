El contundente respaldo de Leandro Paredes a Úbeda tras la confirmación de su continuidad como técnico de Boca

Paredes y su primera postal en La Bombonera de 2026 (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)

El primer partido de Boca Juniors en 2026 terminó 0-0: el Xeneize tuvo las mejores oportunidades (incluido un penal que el arquero Guillermo de Amores le atajó a Exequiel Zeballos), pero no pudo quebrar la igualdad ante Millonarios de Colombia. De todas formas, La Bombonera casi a tope aplaudió a los futbolistas propios y a los rivales. Es que el amistoso, un homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador muy querido en ambos equipos, terminó repartiendo trofeos para los dos contendientes. Así, Leandro Paredes de un lado y Radamel Falcao García del otro alzaron las copas y posaron con las casacas con el nombre del legendario DT, fallecido en 2025.

El duelo representó también el primer cotejo de Claudio Úbeda como entrenador confirmado del primer equipo: vale recordar que tras la muerte de Russo, permaneció en el banco como interino hasta completar la temporada, que culminó con la clasificación a la Copa Libertadores, aunque Boca no pudo coronar con el título del torneo Clausura por la eliminación ante Racing.

El Sifón, de 56 años, ganó siete partidos y perdió tres en el epílogo del año pasado, pero quedó en el ojo de la tormenta por haber sacaron al Changuito Zeballos frente a la Academia cuando era el hombre más desequilibrante. En su lugar, ingresó Alan Velasco, quien venía sin continuidad.

Por los cuestionamientos, el puesto del ex defensor quedó en duda. Incluso, arreciaron las especulaciones respecto al posible desembarco de otros nombres. No obstante, el presidente Juan Román Riquelme optó por quedarse con Úbeda. Y quien lo celebró fue precisamente Paredes.

El campeón del mundo y de América con la selección argentina respaldó al DT con contundentes palabras antes del choque ante Millonarios. “Siempre tuvimos la ilusión de que Claudio pueda seguir con nosotros. Terminamos el torneo mucho mejor que como lo empezamos”, señaló ante los micrófonos de ESPN.

El tiro libre de Paredes que hizo vibrar a La Bombonera

“Habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él era muy importante”, cerró el ex volante de la Roma y el PSG, de 31 años, que de esta manera le dio un apoyo incalculable al Sifón de cara a lo que viene.

También lo hizo en la cancha. Paredes estuvo a punto de anotar de tiro libre (algunos hinchas hasta gritaron el gol) y manejó los hilos, bien secundado por Milton Delgado y Ander Herrera (de muy buen primer tiempo). El local mereció ganar, tuvo varias oportunidades (por ejemplo, las dos de Miguel Merentiel; una hizo temblar el travesaño). De todos modos, fue un primer buen paso en la búsqueda del mejor nivel para el inicio de la temporada.

En cuanto al mercado de pases, por el momento, el único que está cerca es el colombiano Marino Hinestroza. “Es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para jugar la pelota”, reconoció Riquelme.

“Lo digo como hincha y con mucha ilusión, de verdad tenemos un gran plantel, con grandes jugadores. En enero del año pasado llegaron 7 jugadores y estábamos todos felices. Dijeron que fue el mejor mercado en los últimos 20 años del club. Estamos muy felices de los jugadores que llegaron. Después, en junio, volvimos a incorporar a Braida y Pellegrino, y el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa entre ellos tener la suerte de contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan locos. Tenemos un gran plantel. A veces a los jugadores les cuesta acomodarse a nuestro club un poco más que a otros. Tengo la confianza de que se acomodarán. Este año lo van a disfrutar mucho y nos harán disfrutar mucho también”, remarcó.

El Xeneize integra el Grupo A del Torneo Apertura y hará su debut el domingo 25 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, desde las 18.30. Antes, este domingo 18, se probará ante Olimpia de Paraguay en el estadio de San Nicolás, a partir de las 21.

Úbeda llegó como ayudante de Miguel Ángel Russo