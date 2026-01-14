Deportes

7 frases de Riquelme: por qué Hinestroza puede ser el único refuerzo del mercado de Boca y su emoción al hablar de Miguel Russo

El presidente xeneize rompió el silencio y dejó varios títulos importantes para los hinchas

Guardar
Riquelme se emocionó al recordar
Riquelme se emocionó al recordar a su amigo Miguel Ángel Russo

En el marco del amistoso que Boca Juniors y Millonarios tendrán en La Bombonera para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que fue campeón con ambos equipos y falleció en 2025, Juan Román Riquelme rompió el silencio y dejó varios títulos para los hinchas xeneizes.

El presidente de la institución confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo se hará todos los años. “Es un día muy lindo, hacía mucho tiempo que teníamos la idea de poder jugar en enero en nuestro estadio. Es muy importante que muchos adherentes puedan venir a la cancha que durante el año no lo pueden hacer. Ojalá lo disfruten mucho. Hoy podemos confirmar que la vamos a jugar todos los años. Va a ser todos los enero. La gente y nosotros lo vamos a poder disfrutar. Estamos muy contentos”.

En una entrevista con el Canal de Boca, Riquelme también se refirió al mercado de pases, que por el momento no tuvo ninguna incorporación y aguarda por la resolución de la llegada de Marino Hinestroza. “Es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para jugar la pelota”, reconoció.

Otro de los periodistas especializados
Otro de los periodistas especializados en el mercado de fichajes detalló que la oferta rondaría por los seis millones de dólares - crédito @GerGarciaGrova / X

El presidente e ídolo de Boca también explicó por qué el colombiano puede ser el único refuerzo en este receso. “Lo digo como hincha y con mucha ilusión, de verdad tenemos un gran plantel, con grandes jugadores. En enero del año pasado llegaron 7 jugadores y estábamos todos felices. Dijeron que fue el mejor mercado en los últimos 20 años del club. Estamos muy felices de los jugadores que llegaron. Después, en junio, volvimos incorporar a Braida y Pellegrino, y el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa entre ellos tener la suerte de contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan loco. Tenemos un gran plantel. A veces a los jugadores les cuesta acomodarse a nuestro club un poco más que a otros. Tengo la confianza de que se acomodarán. Este año lo van a disfrutar mucho y nos harán disfrutar mucho también”.

Retomando la cita de esta tarde en La Bombonera, Riquelme valoró a pura emoción que la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo sea justo contra Millonarios. “Es muy importante porque es donde él comenzó con su enfermedad cuando dirigía a Millonarios. Él es mi amigo, por más que no lo tenga presente, es mi amigo. Me acuerdo de él todos los días. Estaba muy agradecido a la gente de Millonarios, al presidente y a los médicos por cómo lo trataron y cuidaron en Colombia. Estamos muy agradecidos al presidente de Millonarios, a toda esa institución porque se pusieron a disposición enseguida. Ojala lo puedan disfrutar en nuestra casa”.

Sobre cómo se encuentra el plantel, Román contó: “Por lo que hablo con el cuerpo técnico, y con el Chelo Delgado que está en el día a día, me dicen que están muy bien. Los jugadores también. Es un año muy importante para nosotros. La ilusión es grande. Tenemos mucho torneos por delante, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar y es muy importante. Esperemos poder competir bien y llegar hasta el final”.

Para terminar, Riquelme dejó un mensaje para los hinchas. “A los bosteros les digo que disfruten. Siempre es lindo estar en casa, ellos son felices en La Bombonera. Nos da felicidad que muchos socios que no pueden venir en la temporada la puedan disfrutar”:

El cuadro xeneize continuará su pretemporada midiéndose con Olimpia el domingo 18 en el estadio Único de San Nicolás, mientras que el debut oficial de la temporada será ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Caso Marino Hinestroza

Vale recordar que la llegada de Marino Hinestroza quedó en suspenso por diferencias entre el futbolista y el club, aunque persiste el optimismo para resolver la situación en breve. El acuerdo con Atlético Nacional no sufrió alteraciones y contempla la compra total del pase por aproximadamente USD5.000.000 y una plusvalía del 20 % para el club colombiano sobre cualquier futura venta que supere ese monto.

El obstáculo surgió cuando el contrato ofrecido al extremo de 23 años no coincidía con los términos económicos previamente pactados de forma directa con Boca Juniors, dificultando la firma y postergando la oficialización del traspaso. La institución argentina había anunciado informalmente a Hinestroza como su primer refuerzo para 2026 el pasado viernes, pero el jugador permanece en Colombia y no se ha integrado a la pretemporada conducida por Claudio Úbeda.

El futbolista, que no disputa partidos oficiales desde el 17 de diciembre y no volvió a entrenar junto a su anterior plantel desde entonces, también cerró recientemente su cuenta de Instagram. Mientras tanto, en el amistoso ante Millonarios, el equipo utilizará a Brian Aguirre y Exequiel Zeballos en los extremos, con Miguel Merentiel como único delantero centro. Si se destraban las diferencias, Hinestroza podría arribar a Boca Juniors antes del cierre del libro de pases, fijado para el próximo 20 de enero.

Temas Relacionados

Juan Román RiquelmeBoca JuniorsMarino HinestrozaCopa Miguel Ángel RussoMillonarios

Últimas Noticias

La frase más sincera del goleador histórico de los Mundiales ante la chance de que Messi y Mbappé rompan su récord

El alemán Miroslav Klose lidera el ranking con 16 tantos, pero sabe que dicha cifra puede ser rebasada por el argentino y el francés

La frase más sincera del

El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

El defensor del Manchester United y la selección argentina contó cómo atraveso el extenso periodo alejado de las canchas

El crudo relato de Lisandro

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

El trabajo es realizado en conjunto con Red Solidaria: el objetivo es canalizar donaciones y hacerlas llegar de manera directa a las zonas más comprometidas

La Fundación River Plate encabeza

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

Micah Richards, ex defensor del Manchester City y la selección de Inglaterra, sorprendió al contar que una cantante de la banda fue su niñera

Una estrella del fútbol inglés

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron el daño en el radiador de su auto y ahora buscarán llegar al podio. El llamativo agujero en el elemento

La desazón del matrimonio tras
DEPORTES
La frase más sincera del

La frase más sincera del goleador histórico de los Mundiales ante la chance de que Messi y Mbappé rompan su récord

El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

TELESHOW
El giro de Lali Espósito:

El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

La fuerte frase de Luciano Castro en medio del escándalo: “Mi vida está destrozada”

Las emotivas palabras del Chino Leunis por los 16 años de su hija: “Gracias por tu amor infinito”

Las reacciones al emocionante anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Qué fiestón se viene”

INFOBAE AMÉRICA

El Foro Penal elevó a

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas