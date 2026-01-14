7 frases de Riquelme: por qué Hinestroza puede ser el único refuerzo del mercado de Boca y su emoción al hablar de Miguel Russo

Riquelme se emocionó al recordar a su amigo Miguel Ángel Russo

En el marco del amistoso que Boca Juniors y Millonarios tendrán en La Bombonera para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que fue campeón con ambos equipos y falleció en 2025, Juan Román Riquelme rompió el silencio y dejó varios títulos para los hinchas xeneizes.

El presidente de la institución confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo se hará todos los años. “Es un día muy lindo, hacía mucho tiempo que teníamos la idea de poder jugar en enero en nuestro estadio. Es muy importante que muchos adherentes puedan venir a la cancha que durante el año no lo pueden hacer. Ojalá lo disfruten mucho. Hoy podemos confirmar que la vamos a jugar todos los años. Va a ser todos los enero. La gente y nosotros lo vamos a poder disfrutar. Estamos muy contentos”.

En una entrevista con el Canal de Boca, Riquelme también se refirió al mercado de pases, que por el momento no tuvo ninguna incorporación y aguarda por la resolución de la llegada de Marino Hinestroza. “Es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para jugar la pelota”, reconoció.

El presidente e ídolo de Boca también explicó por qué el colombiano puede ser el único refuerzo en este receso. “Lo digo como hincha y con mucha ilusión, de verdad tenemos un gran plantel, con grandes jugadores. En enero del año pasado llegaron 7 jugadores y estábamos todos felices. Dijeron que fue el mejor mercado en los últimos 20 años del club. Estamos muy felices de los jugadores que llegaron. Después, en junio, volvimos incorporar a Braida y Pellegrino, y el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa entre ellos tener la suerte de contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan loco. Tenemos un gran plantel. A veces a los jugadores les cuesta acomodarse a nuestro club un poco más que a otros. Tengo la confianza de que se acomodarán. Este año lo van a disfrutar mucho y nos harán disfrutar mucho también”.

Retomando la cita de esta tarde en La Bombonera, Riquelme valoró a pura emoción que la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo sea justo contra Millonarios. “Es muy importante porque es donde él comenzó con su enfermedad cuando dirigía a Millonarios. Él es mi amigo, por más que no lo tenga presente, es mi amigo. Me acuerdo de él todos los días. Estaba muy agradecido a la gente de Millonarios, al presidente y a los médicos por cómo lo trataron y cuidaron en Colombia. Estamos muy agradecidos al presidente de Millonarios, a toda esa institución porque se pusieron a disposición enseguida. Ojala lo puedan disfrutar en nuestra casa”.

Sobre cómo se encuentra el plantel, Román contó: “Por lo que hablo con el cuerpo técnico, y con el Chelo Delgado que está en el día a día, me dicen que están muy bien. Los jugadores también. Es un año muy importante para nosotros. La ilusión es grande. Tenemos mucho torneos por delante, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar y es muy importante. Esperemos poder competir bien y llegar hasta el final”.

Para terminar, Riquelme dejó un mensaje para los hinchas. “A los bosteros les digo que disfruten. Siempre es lindo estar en casa, ellos son felices en La Bombonera. Nos da felicidad que muchos socios que no pueden venir en la temporada la puedan disfrutar”:

El cuadro xeneize continuará su pretemporada midiéndose con Olimpia el domingo 18 en el estadio Único de San Nicolás, mientras que el debut oficial de la temporada será ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Caso Marino Hinestroza

Vale recordar que la llegada de Marino Hinestroza quedó en suspenso por diferencias entre el futbolista y el club, aunque persiste el optimismo para resolver la situación en breve. El acuerdo con Atlético Nacional no sufrió alteraciones y contempla la compra total del pase por aproximadamente USD5.000.000 y una plusvalía del 20 % para el club colombiano sobre cualquier futura venta que supere ese monto.

El obstáculo surgió cuando el contrato ofrecido al extremo de 23 años no coincidía con los términos económicos previamente pactados de forma directa con Boca Juniors, dificultando la firma y postergando la oficialización del traspaso. La institución argentina había anunciado informalmente a Hinestroza como su primer refuerzo para 2026 el pasado viernes, pero el jugador permanece en Colombia y no se ha integrado a la pretemporada conducida por Claudio Úbeda.

El futbolista, que no disputa partidos oficiales desde el 17 de diciembre y no volvió a entrenar junto a su anterior plantel desde entonces, también cerró recientemente su cuenta de Instagram. Mientras tanto, en el amistoso ante Millonarios, el equipo utilizará a Brian Aguirre y Exequiel Zeballos en los extremos, con Miguel Merentiel como único delantero centro. Si se destraban las diferencias, Hinestroza podría arribar a Boca Juniors antes del cierre del libro de pases, fijado para el próximo 20 de enero.