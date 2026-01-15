Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

Al futbolista chileno le nombraron jugadores de su mismo puesto y en caso de considerar uno mejor que él debía hablar

Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la polémica luego de realizar un juego viral que publicó en sus redes sociales. La consigna era simple: al futbolista chileno le nombraban jugadores de su mismo puesto y debía hablar en caso de considerarse inferior a alguno de ellos.

“Habla solo cuando nombre a un volante mejor que tú”, le pidieron al King, mientras el locutor mencionaba uno a uno a los futbolistas. A medida que iban pasando los nombres de jugadores reconocidos en el mundo, con sus respectivas fotos, Vidal se mantenía en silencio y realizaba algunos gestos.

Leandro Paredes, Aurélien Tchouaméni, Ivan Rakitic, Charles Aránguiz, Rodrigo De Paul, Casemiro, N’Golo Kante, Frank Lampard, Steven Gerard, Rodri, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, fueron todos los futbolistas mencionados en el juego y Arturo Vidal, al mantenerse en silencio, se consideró “más completo” que todos ellos.

Lo particular es que en la lista de futbolistas se encontraron dos argentinos (Paredes y De Paul) con los que Vidal tuvo algunos chispazos en los duelos de las Eliminatorias para el Mundial 2026, al cual Chile no se clasificó. Cuando le nombraron al Motorcito, el volante del Colo Colo realizó un ademán de reprobación.

Arturo Vidal se consideró un volante más completo que Leandro Paredes y Rodrigo De Paul (Captura de video)

Los seguidores del chileno en la red social Instagram no dejaron pasar la oportunidad de escribir algunos comentarios tras la publicación del video. “Que le hayan nombrado a De Paul es una ofensa”, “Tiene toda la razón, más completo: goles, asistencias, robos de balón, marca, duelos 1 contra 1 y títulos conseguidos”, y “Es el único multicampista”, fueron algunas de las respuestas en favor a Arturo Vidal.

Cabe recordar que en junio del año pasado, durante el partido que Argentina le ganó 1-0 a Chile en Santiago, apenas dos minutos antes del gol, Arturo Vidal provocó a Rodrigo De Paul. Las imágenes mostraron al mediocampista trasandino sufrir las consecuencias, con gestos de lamento tras el tanto recibido. Pero la situación no terminó allí, ya que quince minutos después el argentino protegió la pelota y recibió una patada desde atrás que le valió la tarjeta amarilla al King.

Las discusiones entre los dos jugadores siguieron y cuando terminó la primera etapa, mientras iban camino a los vestuarios, hubo otros chispazos. De Paul intentó acercarse con una risa socarrona, mientras que Vidal reaccionó empujándolo. Mientras seguían su camino, el argentino le hizo señas de que siguiera escribiendo, por sus polémicas publicaciones en las redes, y que continúe ignorando la pelota.

El cruce entre De Paul y Vidal al término del primer tiempo

Más allá de su cruce en el campo con De Paul, Vidal suele hacer comentarios contra la selección argentina y luego de la derrota del Sub 20 ante Marruecos en el Mundial de la categoría, el chileno celebró la victoria del combinado africano con un posteo provocador en redes.

Durante el desarrollo del partido, Vidal compartió en sus historias de dicha red social una imagen de su televisor en el preciso instante en que los jugadores de Marruecos celebraban el segundo gol. Acompañó la fotografía con la palabra “Marrueco”, un emoji de la bandera marroquí, una cara de enamorado y cuatro emojis de aplausos del festejo de Zabiri. Con esta publicación, el chileno sumó un nuevo capítulo a una larga lista de episodios en los que el futbolista dejó clara su postura frente al combinado argentino.