El provocador posteo de Arturo Vidal contra Argentina durante la final del Mundial Sub 20

El chileno subió un video con el que celebró uno de los goles de Marruecos

El posteo de Arturo Vidal durante la final del Mundial Sub 20

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos no solo se vivió con intensidad en el campo de juego, sino que también generó reacciones inesperadas fuera de la cancha. Mientras el equipo dirigido por Diego Placente intentaba revertir un marcador adverso de 2-0, una publicación en redes sociales de Arturo Vidal captó la atención de los aficionados y encendió el debate digital.

El histórico volante chileno, conocido por su estilo provocador, utilizó su cuenta de Instagram para manifestar abiertamente su apoyo al conjunto marroquí, en un gesto que muchos interpretaron como una nueva muestra de su rivalidad con la Albiceleste.

Durante el desarrollo del partido, Vidal compartió en sus historias de dicha red social una imagen de su televisor en el preciso instante en que los jugadores de Marruecos celebraban el segundo gol. Acompañó la fotografía con la palabra “Marrueco”, un emoji de la bandera marroquí, una cara de enamorado y cuatro emojis de aplausos del festejo de Zabiri. Con esta publicación, el chileno sumó un nuevo capítulo a una larga lista de episodios en los que el futbolista dejó clara su postura frente al combinado argentino.

El jugador trasandino de 38 años dejó en evidencia su simpatía por el equipo africano y su deseo de ver a Argentina derrotada. Esta publicación se viralizó rápidamente, generando reacciones tanto de apoyo como de crítica entre los seguidores del fútbol sudamericano.

Vidal suele alimentar la rivalidad con Argentina, por ello esta actitud no sorprendió a quienes siguen de cerca su carrera y su relación con la selección argentina. La rivalidad entre el mediocampista chileno y la Albiceleste se remonta a las finales de la Copa América 2015 y 2016, en las que Chile se consagró campeón ante el conjunto argentino.

El resumen de Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Desde entonces, el llamado Rey Arturo ha mantenido una postura desafiante, expresando su antipatía hacia Argentina a través de comentarios y publicaciones cada vez que ambos equipos se enfrentan o comparten escenario futbolístico.

A su vez, los fanáticos argentinos también le respondieron en ocasiones de derrotas o eliminaciones de Chile. Uno de los memes más usados por los hinchas albicelestes fue a raíz de un posteo de Vidal con una foto de sus hijos durmiendo y escribió “descansen hijos míos. Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial”. Fue durante las Eliminatorias para Rusia 2018.

En esta ocasión, aunque Chile no era el rival directo de Argentina en la final, el hecho de que el torneo se disputara en territorio chileno añadió un matiz especial a la reacción de Vidal. La posibilidad de que uno de sus históricos adversarios se coronara campeón en su propia región parece haber motivado su efusivo apoyo a Marruecos.

Actualmente, el mediocampista, que se desempeña como emblema de Colo Colo, ha estado más vinculado a polémicas extradeportivas que a logros dentro del campo, pero su influencia en redes sociales sigue siendo considerable.

