“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

El entrenador de Chivas interrogó a un reportero, luego de no comprender una consulta

Las conferencias de prensa se han caracterizado en el último tiempo por generar más libertades a la hora de las preguntas, con largas introducciones de parte de los periodistas, que pueden llegar a generar confusión en los protagonistas. Y el entrenador Gabriel Milito fue una víctima de esta situación durante una charla posterior a la victoria de su equipo, Chivas de Guadalajara, por 2-0 sobre Pachuca por la primera jornada de la Liga MX.

El diálogo producido este sábado en las entrañas del Estadio Akron se produjo a partir de una consulta de Carlos Cabrera, quien se extendió por casi dos minutos. “Profe, buenas noches, feliz año. Creo que si hay algo que fue muy notorio el año pasado, sobre todo en las derrotas contra Toluca y Querétaro y en esta pretemporada, en especial el partido contra Atlas, es que su equipo sufre más cuando el rival opta por mantener un bloque medio bajo y atacar en transición a espaldas de su línea defensiva”, inició el cronista con foco en los tropiezos por la primera fase del Torneo Apertura 2025 y la reciente caída por penales en el clásico tapatío en un amistoso.

A continuación, Cabrera continuó con la presentación de la pregunta: “Creo que se acentúa el daño cuando la pérdida se da en carriles interiores. En ese sentido, creo que se vuelve muy útil un futbolista que se sienta cómodo conviviendo en espacios cortos para no solamente prolongar las posesiones, reducir las pérdidas, mejorar la calidad de las mismas y que pueda dar ese último pase que rompa la organización propia de un bloque bajo”.

Luego de esa extensa explicación, le formalizó las dos consultas a Milito: “A sabiendas de que los equipos ya están más familiarizados con su modelo de juego, ¿espera usted enfrentarse a este tipo de escenarios más frecuentemente? Y si me permite una segunda, profesor, si considera usted que este tipo de futbolista que mencioné ya lo tiene en la plantilla o si habrá que irlo a buscar al mercado. Gracias”.

La primera reacciónde Milito a la pregunta en conferencia de prensa

“No entendí... Entendí en general la pregunta con relación a los contragolpes, pero no escuché el tema del jugador”, le devolvió el ex técnico de Independiente y Argentinos Juniors, entre otros conjuntos, con absoluta sinceridad. El periodista volvió a agarrar el micrófono para complementar a lo mencionado: “Ajá. ¿Si el jugador para convivir en espacios cortos y reducir las pérdidas por carriles interiores, considera que ya lo tiene o si habrá que irlo a buscar al mercado?”.

Gabriel Milito se quedó con esta última consulta y le dio un respaldo absoluto a su plantel: “No, no, los tenemos. Tenemos muchas variantes en la zona defensiva y el medio, que es donde comienza todo. Creo mucho que para tener el dominio hay que tener jugadores técnicamente dotados en la zona del medio. Creo que los tenemos y tenemos muchas variantes. En ataque, para lo que tú me dices, está Efraín (Álvarez), Piojo (Alvarado), (Santiago) Sandoval y (Yael) Padilla, eventualmente. Tenemos muy buenos jugadores en esa posición. Agregar un futbolista más en esa posición o para esa función lo considero innecesario, porque ya tenemos mucho talento, ¿no?”.

A pesar de que Chivas ya volvió a jugar y le ganó 1-0 a Juárez por la segunda jornada, este momento se viralizó con el paso de los días y generó mucho rebote en redes sociales. “Escribió una tesis completa sólo para hacer una pregunta”, manifestó uno de los usuarios, mientras que otra persona expresó: “Eso ya es demasiado”. En contraposición, un perfil eligió defenderlo de las críticas: “Aquí en México, la mayoría prefiere hacer preguntas fáciles o recibir respuestas virales de los entrenadores. Es bueno ver que los periodistas jóvenes se esfuerzan por entablar conversaciones para hablar de fútbol y ayudarnos a comprenderlo”.

El mensaje de Carlos Cabrera tras la pregunta a Gabriel Milito

Lo cierto es que Carlos Cabrera hizo una profunda autocrítica en su cuenta personal en medio de las repercusiones que dejó el recorte y se cuestionó a sí mismo por la extensión de su pregunta: “De todas las preguntas que le he podido hacer, quizá esta sea con la que menos satisfecho estoy pero también de la que más aprendí. Debí haber sido más breve, más claro, menos técnico”.

Gabriel Milito asumió en Chivas a partir de mayo pasado, luego de una etapa con Atlético Mineiro, donde fue subcampeón de la Copa Libertadores. El técnico de 45 años tuvo un comienzo adverso con cuatro derrotas en seis partidos del torneo local, pero llevó al cuadro mexicano hasta los cuartos de final en los playoffs del Torneo Apertura, instancia en la que cayó ante Cruz Azul.

La tabla de posiciones de la Liga MX