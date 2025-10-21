Deportes

La enfática defensa de Xabi Alonso a Mastantuono tras las críticas por sus últimas actuaciones en el Real Madrid

El técnico de la Casa Blanca respaldó al talento argentino, que jugó solo 55 minutos en el triunfo ante el Getafe y no pesó en el desarrollo

Alonso le da instrucciones a Mastantuono, una de sus grandes apuestas (AP Photo/Manu Fernandez)

La confianza de Xabi Alonso en Franco Mastantuono se ha convertido en uno de los temas más comentados en el entorno del Real Madrid. Tras el reciente partido ante el Getafe, donde el joven argentino fue objeto de críticas por su rendimiento, el entrenador español respaldó públicamente a la nueva promesa del club. “¿Franco Mastantuono? Llegó hace poco y tiene 18 años. Necesitamos invertir en él y ayudarlo”, afirmó Alonso en rueda de prensa, cuando le consultaron por “imprecisiones en el último tercio de la cancha”. En un contexto de alta exigencia y con la mirada puesta en el futuro, el técnico insistió en la importancia de la paciencia y el acompañamiento para que Mastantuono alcance su máximo potencial.

El respaldo de Alonso no es casual. El Real Madrid fichó al argentino procedente de River Plate por una cifra que podría ascender a casi 73 millones de dólares, una inversión que refleja la magnitud de la apuesta por el mediocampista. Desde su llegada, Mastantuono ha disputado 10 partidos con el primer equipo, ocho de ellos como titular, y ha contribuido con un gol y una asistencia. El club ha dejado claro que su integración será progresiva. “Estamos encantados de tenerlo con nosotros”, reiteró Alonso, quien ve en Mastantuono una pieza clave para el proyecto a largo plazo del club. Las declaraciones fueron realizadas en la previa del choque ante Juventus por la Champions League.

Sin embargo, el respaldo del entrenador contrasta con el debate que se ha instalado en los medios tras el encuentro ante el Getafe. La actuación de Mastantuono en la novena jornada de La Liga generó cuestionamientos sobre su impacto real en el equipo. El técnico optó por una alineación arriesgada, dejando en el banco de suplentes a figuras como Vinicius y Arda Güler, y confiando en el argentino para acompañar a Kylian Mbappé y Rodrygo en la ofensiva. Mastantuono permaneció 55 minutos en el campo, pero no logró protagonizar jugadas determinantes ni aportar desequilibrio en ataque. Su participación se limitó a algunas incursiones por la banda derecha y una jugada en la que el defensor Djené le arrebató el balón dentro del área. Incluso, se frustró porque Alaba no le permitió ejecutar un tiro libre. Además, fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por Vinicius, en un partido que el Madrid terminó ganando gracias a un gol de Mbappé.

Las críticas no tardaron en llegar desde la prensa deportiva. Desde los micrófonos de Cadena Cope, Manolo Lama sugirió que era momento de analizar en profundidad el papel de Mastantuono en el equipo. Su compañero Alfredo Relaño fue más contundente al afirmar: “Lo veo un empeño innecesario de Xabi, no ha hecho nunca 20 minutos productivos”. Lama añadió que “Mastantuono sólo sale para dentro”, en alusión a la previsibilidad de sus movimientos. Estas opiniones reflejan el escepticismo de algunos sectores sobre la insistencia del entrenador en darle minutos al joven argentino, especialmente en partidos de alta exigencia.

A pesar de las críticas, el club mantiene su hoja de ruta. Mastantuono, que recientemente se recuperó de una sobrecarga muscular que le impidió participar en los amistosos de la selección argentina en Estados Unidos, sigue sumando experiencia en la élite. En Valdebebas, su proceso de adaptación es visto como una prioridad, y el cuerpo técnico apuesta por acompañar su desarrollo sin apresurarlo. La política del Real Madrid de combinar juventud y experiencia se refleja también en la gestión de otros talentos como Arda Güler y Endrick, quienes, al igual que Mastantuono, forman parte de la nueva generación que el club busca consolidar.

El fichaje de Mastantuono desde River Plate no solo supuso una inversión económica considerable, sino también una declaración de intenciones sobre el modelo de futuro del Real Madrid. El club considera al argentino una de las apuestas más firmes de su proyecto. Por algo, en sus primeras incursiones con la Casa Blanca, fue comparado con Lamine Yamal. Y Xabi Alonso lo sabe...

