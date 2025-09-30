Deportes

La avivada de Franco Mastantuono que terminó en penal y le dio el primer gol al Real Madrid en Kazajistán por la Champions League

El argentino de 18 años sufrió la falta que luego significó el 1-0 del Merengue ante Kairat Almaty

Franco Mastantuono volvió a recibir el respaldo de Xabi Alonso para estar desde el inicio en un partido del Real Madrid y devolvió la confianza con una maniobra clave: le hicieron el penal para abrir el marcador ante el Kairat Almaty en el Ortalyq stadion de Kazajistán por la segunda fecha de la Champions League.

El argentino, que inició el partido bien recostado por la banda derecha en una ofensiva que tuvo a Arda Güler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, fue el protagonista central para que su equipo se vaya al entretiempo 1-0 arriba en el tanteador.

A los 23 minutos del primer tiempo, Güler quiso meter un pase en profundidad pero Erkin Tapalov se interpuso en la trayectoria del balón. Su despeje, que realizó mal parado, terminó con el efecto inverso al esperado: el zurdazo defectuoso salió con destino a su propia área pero por caer en la cabeza de su compañero Egor Sorokin. El ruso se tomó su tiempo y buscó darle la posesión a su arquero, pero Mastantuono adivinó las intenciones.

El mediocampista de 18 años, que firmó su contrato como merengue el pasado 14 de agosto, salió corriendo rumbo al arco del equipo kazajo, agarró la pelota antes que el arquero Sherkhan Kalmurza y la punteó: el guardameta rival, también de 18 años, se lo llevó puesto. El árbitro italiano Marco Guida no dudó: sancionó el penal y Kylian Mbappé lo cambió por gol.

Otra de las maniobras destacadas de Mastan estuvo con un intento a los 34 minutos de la primera etapa cuando recibió dentro del área tras un buen pase de Mbappé. Se movió para un lado, salió para el otro y su disparo con destino de arco se desvió en un rival antes para terminar en el córner.

Minutos antes de abandonar la cancha, a los 62, Vini encabezó una contra y sacó un envío largo de lado a lado para conectar con Kiki Mbappé. El francés la controló en la puerta del área, le dejó el espacio al argentino y la jugó profunda: Francó sacó un remate de derecha cruzado que logró despejar Kalmurza.

En total, completó 70 minutos de acción hasta que Xabi Alonso decidió reemplazarlo para darle rodaje al atacante brasileño Rodrygo ya con el partido 2-0. Minutos más tarde, Kylian Mbappé redondeó su hat trick con un potente disparo desde afuera del área tras una destacada jugada colectiva del equipo.

El ex River venía de disputar un puñado de minutos el último fin de semana en la derrota 5-2 del Real ante Atlético en el clásico por la 7ª fecha de La Liga. Mastantuono ingresó por Arda Güler con media hora de partido por delante, pero tras el golazo de Julián Álvarez que significó el 4-2 por lo que no tuvo demasiadas opciones para revertir el destino del partido.

En esta jornada de Champions League, Franco sumó la sexta titularidad en ocho presentaciones con el Merengue. El argentino venía de estar desde el inicio y acumular 62 minutos en el triunfo 2-1 sobre Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha de la máxima cita europea de clubes.

La semana pasada sumó su primer grito en la Casa Blanca durante la goleada 4-1 del equipo de Xabi Alonso sobre Levante y hasta el momento solamente se quedó en el banco de suplentes sin sumar minutos en la victoria 2-1 contra Real Sociedad por La Liga, dejando en claro que es una pieza importante para el DT.

Tras la goleada 5-0 en Kazajistán, la siguiente actuación del Real Madrid por Champions será el miércoles 22 de octubre como local ante Juventus de Italia. En cuanto al sendero por La Liga, el Merengue –que había ganado los seis partidos previos que disputó– será anfitrión del Villarreal por la jornada 8 del certamen el siguiente sábado 4 de octubre desde las 16.00 (hora de Argentina).

LA TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

