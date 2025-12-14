Las perlitas del triunfo del Real Madrid ante el Alavés: del golazo de Mbappé al regreso de Mastantuono

La fecha 16 de La Liga de España tuvo como cierre un gran partido, en el que el Real Madrid protagonizó un duro espectáculo en su visita al magnífico estadio de Mendizorroza, que se caracteriza por entonar sus canciones en las tribunas con las melodías que suelen escucharse en las canchas argentinas.

El conjunto de Xabi Alonso se presentó en territorio vasco y logró ponerse en ventaja, a pesar de la resistencia que le mostró el Deportivo Alavés del Chacho Coudet.

La categoría individual de Kylian Mbappe fue la clave para que el Merengue sacara la primera diferencia cuando el cronómetro de Víctor García Verdura marcaba los 24 minutos de la etapa inicial. La habilitación en profundidad de Jude Bellingham facilitó la tarea del legendario atacante francés, quien se sacó de encima a la presión que le intentaba imponer Nahuel Tenaglia y resolvió con un exquisito remate al ángulo más lejano de Antonio Sivera. Golazo.

Sin embargo, lo que parecía encaminar la victoria en el País Vasco, cambió de parecer cuando los intérpretes locales apelaron al sacrificio constante para intentar equilibrar sus fuerzas con la potencia internacional.

Así, cuando promediaba el complemento el técnico argentino con pasado en Rosario Central y Racing envió a la cancha a Carlos Vicente en reemplazo de Pablo Ibañez y el delantero español sorprendió a la última línea de la Casa Blanca con una intervención extraordinaria. La asistencia de Antonio Blanco y la definición veloz ante la salida de Thibaut Courtois provocó el delirio generalizado entre los 20.000 fanáticos que colmaron el estadio.

Sin embargo, el Real Madrid no tardó en reaccionar y la sociedad brasileña compuesta por Vinicius y Rodrygo volvió a poner a los de la capital ibérica arriba en el marcador. Otra vez Tenaglia fue víctima de la jerarquía de su atacante, cuando Vini encaró a máxima velocidad y abasteció a su compañero ante la mirada de Antonio Sivera.

Los hinchas argentinos que siguieron las acciones a la distancia se quedaron con las ganas de ver más tiempo a Franco Mastantuono, dado que el estratega con pasado en el Bayer Leverkusen envió al ex River en el tramo final del partido, cuando el tablero del cuarto árbitro marcaba los 6 minutos del tiempo adicionado.

El joven surgido del River Camp entró en lugar de Vinicius en una variante que buscó dos aspectos fundamentales: renovar el oxígeno del ataque para el tramo final y cuidar a la figura de Brasil, quien ya había sido amonestado. Fue su primer partido desde el 1º de noviembre: una rebelde pubalgia lo tuvo a maltraer

Con los tres puntos garantizados, el Real Madrid quedó como único escolta del Barcelona con 39 unidades, a 4 del Blaugrana; mientras que el Deportivo Alavés no logró acercarse a los puestos que entregan boletos para las competiciones internacionales y sigue en la duodécima ubicación con 18 puntos.

Dentro de tres días, el Merengue volverá a jugar, aunque será por la Tercera Ronda de la Copa del Rey. Su rival será el modesto Talavera De La Reina, un conjunto de Castilla-La Mancha que pertenece a la Tercera División.

Los vascos, en cambio, tendrán que dirimir sus fuerzas en la misma instancia frente al Sevilla, un equipo de renombre que es conocido por ser el más ganador de la Europa League.