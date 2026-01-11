Histórico triple triunfo argentino en el Dakar: los hermanos Benavides y Jeremías González Ferioli marcaron el rumbo en Arabia

Luciano Benavides analizó su triunfo en la Etapa 7 del Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) La segunda semana del Rally Dakar 2026 comenzó con un domingo de gloria para los argentinos con tres triunfos en igual cantidad de categorías. Luciano Benavides (KTM) venció en motos, su hermano Kevin (Taurus) tuvo su primer triunfo en autos y se impuso en la Challenger; y Jeremías González Ferioli (Cam Am) en la Side by Side. Fue una jornada histórica, ya que por primera vez tres pilotos de nuestro país vencieron en una misma jornada en categorías diferentes y es el tercer país en conseguirlo detrás de Francia y España. Nunca antes dos hermanos terminaron adelante en dos divisionales. El tridente celebró en la séptima etapa, que fue extenuante, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace.

En las dos ruedas, Luciano Benavides se muestra decidido a ganar su primer Rally Dakar y hoy dio otro golpe para conseguirlo. El piloto de 30 años fue el mejor en la séptima etapa que unió Riad con Wadi Ad-Dawasir, en una jornada El menor de los hermanos salteños es uno de los dos corredores que repitió triunfo en un parcial. Volvió a dominar con su KTM 450 Rally oficial y si bien se mantiene tercero en la clasificación general, redujo su diferencia con su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders en el inicio de la segunda semana de competencia.

Luego del día de descanso de este sábado, hoy se reanudó la actividad en un recorrido arenoso, rápido, provisto de arbustos tupidos y que demandó una fuerte concentración. El factor mental fue clave y eso es algo en lo que trabajó mucho Benavides para esta 48ª edición de la carrera más dura del mundo, la séptima que se hace en Arabia Saudita. Luciano está focalizado en su carrera y no mira al resto, como se lo confesó a Infobae tras ganar en la quinta jornada el pasado jueves. Hoy tuvo un ritmo frenético y fue primero en diez puntos de control, también conocido como waypoint (WP). Fue tal su andar que salvo en un solo WP (en el 18) quedó a menos de cuatro minutos de sus perseguidores.

Al llegar al campamento de Wadi Ad-Dawasir, ante un fuerte viento, Benavides fue abordado por los medios argentinos, entre ellos Infobae. “Comencé esta segunda semana con el empuje. Todo el día me sentí muy rápido en una etapa que era rápida y me sentí muy a gusto. Es una gran motivación y gran confianza para lo que sigue. Agregó que “me sentí muy conectado con el road book (hoja de ruta) y me sentí muy bien todo el día. Los pasé a Skyler (Howes), a Adrien (Van Beveren) y llegué atrás de Ricky (Brabec) y Tocha (Schareina), que tuvieron un error al final de navegación y yo lo hice todo bastante bien”, dijo Faster, como se lo conoce, quien terminó delante de su compañero de equipo, Edgar Canet y Ricky Brabec (Honda).

Kevin y Luciano Benavides son los primeros hermanos en la historia del Rally Dakar en ganar en un mismo día en dos categorías diferentes

Como una muestra de la velocidad que tuvo, reveló que “hubo una parte en la que fui a 160 km/h (el límite de las motos), a fondo, durante unos 20 minutos y lo mejor es que pude controlar ese ritmo. Cuando vas tan rápido, a veces te da más tiempo para descansar un poco una mano, tomar algo de agua, pero si cerrás los ojos, abrís y no estás mirando muy a lo lejos, las cosas pasan muy rápido. De hecho, me comí una piedra a ciento cuarenta, que me fui de punta y me pegó un buen susto ya que la llanta aguantó. Pensé que se iba a romper y no pasó nada”.

“Hoy fue increíble. Desconté tiempo en una etapa que era difícil con altas velocidades, después de todo el sufrimiento que traigo y de todo lo que trabajé para estar acá. Todavía se puede y hay que seguir soñando. Hoy lo volví a demostrar”, lanzó en una frase que ilusiona. En la clasificación general, Benavides se mantiene tercero, pero le redujo 6.30 minutos al líder, otro de sus compañeros, el australiano Daniel Sanders (KTM), que este domingo fue cuarto. Benavides quedó a 4m40s del oceánico.

Su hermano, Kevin, vivió un día muy especial ya que logró su primera victoria en autos luego de bajarse de las motos a fines del año pasado. El mayor de los hermanos salteños celebró en la divisional Challenger (prototipos de vehículos UTV) a bordo de su Taurus atendido por el equipo BBR y tuvo una dedicatoria especial: “Hicimos historia. Vamos Argentina y esto se lo dedicamos a Juan Cruz Yacopini”. El salteño recordó al mendocino que sufrió un accidente en sus vacaciones y no pudo correr esta edición.

Las mejores imágenes de la etapa 7 del Rally Dakar (@dakar)

Sobre la carrera de hoy analizó: “Salimos en una pista llena de piedras y ríos (secos). Hubo mucho polvo. Tuvimos un problema en el freno trasero, que tuve que desactivarlos. Como sea tenía que ganar”. Reconoció que “me costó mucho ganar, pero llegó fiel a lo insistente que soy luego de intentarlo tanto”.

“Es toda una etapa nueva y no fue fácil. Hace seis meses que me bajé de las motos y que comencé con esto de los autos a entender un montón de cosas, de factores, y si bien sentí que tenía la velocidad, tuve que pagar derecho de piso”, le indicó a este medio.

“El panorama hace dos días fue distinto porque nos costó mucho el polvo saliendo desde atrás. La etapa 6, que fue en arena, nos dejó liberarnos de esa zona y hoy con una posición de largada mejor lo pudimos disfrutar”, explicó.

Kevin sufrió más de 25 fracturas en accidentes en motos y pese a ellos se consagró como uno de los mejores del mundo en el Rally Raid a nivel de las dos ruedas. Ganó dos veces el Rally Dakar, en 2021 con Honda y en 2023 con KTM. “La decisión de dejar las motos fue acertada y además fue algo que yo quería. Lo único que hice fue adelantarla”, confesó el competidor que marcha 13º en la clasificación general.

Kevin Benavides analizó su triunfo en la Etapa 7 del Rally Dakar

La alegría se completó con el triunfo en Side by Side (UTV de serie). El cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue cuarto y es 10º en la general. “Fue la primera etapa linda y limpia para nosotros. No renegamos, hubo un poco de polvo y sabía que iba a ser una etapa rápida hasta el final que se iba a definir por segundos”, dijo el joven de La Docta, que le ganó por solo 7 segundos al estadounidense Kyle Chaney (Can Am).

Jeremías es navegado por otro argentino, Gonzalo Rinaldi, y confesó cuál fue la clave para poder imponerse: “En el día de descanso repasamos el auto por completo y eso nos vino bien. Cambiamos la caja, todos los sistemas de refrigeración y con eso se solucionaron todos los problemas”.

Sobre la etapa de hoy indicó que “tuvimos 50/60 kilómetros de dunas que los disfrutamos muchísimo. Después era todo a fondo. Son esas etapas en las que las diferencias son apretadas y no había que regalar nada. Hoy comenzó otro Dakar”.

Acerca del hecho histórico de que tres argentinos ganen en categorías diferentes, manifestó que “se ve que en Latinoamérica hay buena madera y el Dakar dejó una buena escuela allá después de tantos años”. El cordobés es noveno en la nómina total.

La emoción del padre de los Benavides luego de los triunfos en la séptima etapa del Rally Dakar

El RESTO DE LOS ARGENTINOS

Motos. El neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 38º (35º en la general) y el cordobés Leonardo Cola (KTM), 52º y es 47º en el global.

Challenger. Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini fueron terceros y son segundos en la general a solo 2.48 minutos del español Pau Navarro (Taurus). El pampeano David Zille (Taurus) junto a Sebastián Cesana fueron quintos y son octavos en la general. El bonaerense Augusto Sanz y la piloto neerlandesa Puck Klaasen (GRally Team) culminaron décimos y son sextos en el acumulado de la divisional. El chileno Lucas Del Río (Taurus) y su navegante mendocino, Bruno Jacomy, fueron undécimos y son terceros en la nómina total. El cordobés Pablo Copetti (MMP), fue 18º y es 16º en la clasificación general.

Side by Side. El bonaerense Manuel Andújar (Can Am) fue undécimo y es sexto en el global. El estadounidense Brock Heger (Polaris) resultó cuarto y se mantiene en la vanguardia hasta la fecha con 40m43s sobre su compatriota, Kyle Chaney (Can Am).

Mission 1000. La divisional con vehículos propulsados con energías alternativas, el cordobés Benjamín Pascual fue cuarto con su moto eléctrica Segway y es segundo a 7 puntos en la general detrás del camión híbrido (hidrógeno y eléctrico) tripulado por Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xabier Rubio. En esta categoría no se mide la velocidad ni los tiempos, sino que se suman puntos en función de la autonomía.

Classic. La especialidad reservada para coches y camiones entre 1979 y 2005, el navegante cordobés Gastón Mattarucco con el piloto colombiano Javier Vélez fueron 54º con una Toyota Land Cruiser y son 58º en la general.

Jeremías González Ferioli y su alegría tras ganar la etapa 7 de la Side by Side en el Rally Dakar

AUTOS Y CAMIONES

En Autos arde la lucha por la victoria en la clasificación general. Venció el sueco Mattias Ekström (Ford) y quedó a 4.47 minutos del qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), que hoy resultó undécimo, pero se mantiene arriba en el global. Este domingo el triunfador fue escoltado por el portugués Joao Pereira (Toyota) y Mitch Guthrie (Ford).

En Camiones, festejó el lituano Vaidotas Zala (Iveco) y superó a los checos Ales Loprais (Iveco) y Martin Macik (MM Technology). El neerlandés Mitchel Van Den Brink (MM Technology) fue quinto y conserva la posición de vanguardia con 28m45s sobre Macik.

Por último, en la Stock, la flamante divisional creada para autos de serie y con una preparación limitada, Defender copó el podio parcial con el francés Stéphane Peterhansel, el lituano Rokas Baciuska y la estadounidense Sara Price. En la general Baciuska manda con 34m18s sobre Peterhansel y 35m51s de otro galo, Ronald Basso (Toyota Land Cruiser GR Sport).

Este lunes se viene la etapa más larga en cuanto a velocidad cronometrada con 481 kilómetros (236 de enlace) y se disputará íntegramente en Wadi Ad-Dawasir. La jornada puede resultar clave de cara a la definición de la carrera que comenzó su segunda semana.