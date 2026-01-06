La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

Pablo Copetti cuenta qué pasó con la falta de atención del equipo MMP Competición en el Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) La historia aconteció en Medio Oriente e involucra a argentinos y franceses. Tranquilamente puede tomarse como otro episodio de la rivalidad potenciada en Qatar aquel 18 de diciembre de 2022, cuando Lionel Messi y compañía le ganaron la épica final a Kylian Mbappé y el resto de los galos que no pudieron revalidar la Copa del Mundo conseguida cuatro años antes. Ahora el tema fue en Arabia Saudita, donde se corre la 48ª edición del Rally Dakar y un argentino, Pablo Copetti, fue perjudicado por su equipo, el MMP Competición, del mencionado país europeo.

El nacido en Córdoba, pero que también vivió muchos años en Río Gallegos, corre con un prototipo de dicha escudería dentro de la categoría Challenger, también denominada T3, que es una de las divisionales de los autos. Copetti hizo una fuerte denuncia en contra de su escudería: afirmó que no lo atendió en el pit stop del lunes y que el servicio de asistencia se lo hicieron al resto de los corredores del team porque son franceses. Terminada la tercera etapa que se corrió en Alula, Infobae habló con el competidor que está radicado en los Estados Unidos. Al finalizar el tercer parcial resultó 18º y marcha 15º en la clasificación general de su especialidad.

-¿Cómo viene siendo tu carrera?

-Complicada porque los problemas de ayer se traducen a hoy. Ayer, al no estar el equipo en el pit stop y nosotros tener una posición de largada de 48º entre todos los autos, UTV, camiones, y llegar despacito por no tener gomas, hoy largamos 112º. Largás último, casi atrás de todos los camiones. Es imposible pasar. O sea, es otra carrera lamentablemente. Entonces, toma muchísimo tiempo pasar un auto y toma el doble de tiempo pasar un camión. Así que la verdad es que venimos desde atrás. Hoy, obviamente, fue un mal día en tiempos. Tampoco se pudo avanzar. Ya no se puede competir, se corre para terminar la etapa, que no es lo que a uno viene.

-¿Qué pasó ayer?

-Lo que pasó fue que en este equipo hay pilotos franceses, es un equipo francés... Estamos nosotros como argentinos. Ellos ayer, en vez de largar su camioneta de asistencia cuando nosotros largamos, que fuimos el primer auto, esperaron a que largara el último francés, que largó a una hora y media detrás de nosotros. Obviamente, salieron después de ellos y nunca me atendieron. Atendieron a los franceses y no a nosotros. Eso nos perjudicó porque nosotros teníamos que retomar dos gomas de auxilio y correr con dos gomas en lo que restaba de la etapa. Al no hacer eso y con una etapa toda de piedra, era obvio que la goma se podía pinchar y terminé en tres ruedas.

Copetti en acción con el prototipo de la escudería MMP Competición (@copettipablo)

-¿Fue a propósito?

-Yo he querido creer que fue un error.

-¿Hablaste con algún responsable?

-Hablé y lo que pasa es que, bueno, son muy soberbios los franceses a veces, por lo menos de este equipo, y no reconocen los errores. Obviamente que es un error grave porque te deja sin posibilidad de competir ni pelear. Dijeron que salieron tarde, pero tengo justo acá a mi mecánico de toda la vida en los cuatriciclos, Carlos, que está y les pedía por favor salir antes porque no íbamos a llegar y, bueno, pasó eso.

-¿Y cómo se arregla esto?

-Ahora tenés que ir tratando de avanzar día a día, pero es muy difícil. Cuando vos largás entre los cinco o seis autos de punta de la Challenger, vas con más aire limpio. En cambio, cuando vas atrás, es algo que nunca en mi vida experimenté, el polvo que me tocó vivir hoy. Es la verdad. Mirá que he competido muchísimos años, pero es la primera vez que me toca vivir eso. Pero bueno, mala suerte. Ahora tocará de remar de atrás y tratar de avanzar día a día.

-¿Cómo llegaste al equipo?

-Llegué hace dos años por recomendación, cuando ellos estaban en T4 (UTV de serie). Es más, tengo relativamente buena relación con ellos, pero bueno, se equivocan: fallas de logística y eso te perjudica. O sea, creo que fue un error, que obviamente generó una calentura mía tremenda y sigo enojado por eso. Uno viene al Dakar y sabe que esos errores cuestan caro, porque no te permite pelear la punta y te manda atrás. Largás atrás y recuperar día a día es una locura. Te va a llevar tres etapas, pero estamos en el baile y hay que bailar.

El posteo de Copetti contra su equipo

-Los puteaste un poco en las redes…

-Sí, en las redes expresé mi calentura porque hay mucha gente que te sigue y que nos sigue y que quiere saber qué pasó. La verdad, cuando son errores míos, como puse en la primera etapa, que cometí un error y rompí una goma, lo digo. Y cuando hay un error del equipo, que vuelvo a decir, no es el equipo con todos mis mecánicos de siempre, sino un equipo por el que uno paga la asistencia o la contrata y se equivocan, hay que decirlo, nada más.

-De cara al futuro, ¿volverías a trabajar de esta manera o traerías tu propio equipo?

-No. Estuve hablando mucho con Cavigliasso (Nicolás), con Andújar (Manuel), que son quienes tienen más experiencia en el área de UTV, y creo que hay que traer, por lo menos, tu propio auto y tu gente para trabajar. Si no, alguien que tire para tu lado, ya que es muy difícil. Es el consejo para cualquiera que vaya a querer correr el Dakar desde Argentina, que piense así. Tenés que tener siempre tu equipo, aunque sea cerrado en una gran estructura, pero tu equipo propio.

-Y ahora, ¿a qué apuntás en esta edición?

-La verdad es que estoy perdido, porque tenemos que tratar de llegar entre el top ten. Por lo menos eso. Veo que también se quedan muchos por día. Eso es muy distinto también. Acá el auto es muy irregular. Hay mucha posibilidad de rotura. Entonces, llegar todos los días y si entramos en el top ten va a ser un milagro.

Copetti tiene mucha experiencia en cuatriciclos y tras la extinción de esa categoría se pasó a los UTV

-¿Vos venías a buscar eso o a pelear por la victoria?

-En realidad, uno siempre trata de ser humilde y uno dice “top ten”, pero mi idea era el top cinco. Ese era el objetivo real y hoy en día es imposible. Pero bueno, vamos por el top ten.

-Tenés una gran experiencia en cuatriciclos, ¿cuál es la mayor diferencia con un UTV?

-Lo principal es que, en un cuatriciclo, todos tienen su propio equipo. Entonces, ya empezamos que toda la logística va en vos. Después, en un mal día en cuatriciclo, vos empezás atrás y tenés que pasar motos. Es mucho más fácil de hacerlo. En un día mal en UTV o en Challenger, tenés que pasar camiones, Challenger, camionetas, de todo. Se complica, es muy distinta la carrera. En un día malo en cuatriciclos podés avanzar y hasta ganar una etapa. En un día malo en Challenger, si llegás a cuarenta minutos de la punta, tenés que estar contento.

-¿Este Dakar es tan duro como se anunció?

-Es duro. Ayer fue muy pedregoso. Hoy, piedras y mucho polvo y todavía estamos en tres etapas. Va a ser relativamente bastante duro, como lo fueron todos los Dakar en Arabia Saudita, que tuvieron más roca que arena. Si tenés uno como el de 2024, con el Empty Quarter con arena y dunas, es relativamente más tranquilo el Dakar.