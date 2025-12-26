Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

Kevin Benavides en acción sobre el Taurus de la categoría Challenger (@kevinmaxbenavides)

En el próximo Rally Dakar, que se correrá del 3 al 17 de enero, Kevin Benavides vivirá el cambio más importante en su campaña deportiva. Por primera vez dejará las dos ruedas y pasará a las cuatro. Es el único argentino en ganar en Motos en la carrera más dura del planeta y una de las cuatro más importantes a nivel mundial. Cumplirá 37 años el próximo 9 de enero y tomó una drástica decisión luego de una serie de accidentes y lesiones que, por ejemplo, lo obligaron a abandonar en el día de descanso de la edición 2025. Encaró una nueva etapa en su campaña en la que abordó el paso a los Side by Side o UTV, que son los vehículos tipo areneros. En la previa al máximo evento del Rally Raid que se disputará por séptima vez en Arabia Saudita, Infobae habló con el salteño.

“Nos vamos reinventando en la parte en la que estoy trabajando. Ya tuve la experiencia ahora en Marruecos y ya estamos preparando para el Dakar. Así que el objetivo está puesto ahí. Por lo cual, ahora que estamos metiéndonos más en las cuatro ruedas, creo que valía mucho la pena hacer algunas carreras y empezar a estar más cerca de las cuatro ruedas. El ambiente termina siendo el mismo. El objetivo es sumar la mayor cantidad de horas para poder llegar al Dakar 2026 de la mejor manera posible”, afirma.

Kevin se formó desde chico en las motos y del Enduro pasó al Rally Raid debido al furor iniciado por el Rally Dakar en la década que corrió en Sudamérica (2009/2019) y con nueve años de recorridos en Argentina. Sobre los primeros contactos con el coche sostiene que “por ahora bien, más allá de que en Marruecos no hemos tenido el mejor de los resultados (fue sexto en una etapa y luego abandonó) debido a algunos inconvenientes mecánicos y hasta afuera del alcance del manejo de los pilotos porque hay muchísimas más piezas en juego que en las motos. Esos problemas nos dejaron afuera de luchar por un puesto real, pero tomando en cuenta ciertas posiciones en las que hemos largado de atrás y recuperando bastante tiempo”.

Lisandro Sisterna y Kevin Benavides (@kevinmaxbenavides)

La categoría en la que correrá es la Challenger donde el matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini buscará revalidar su título del Rally Dakar y comenzará a defender la corona ecuménica de Rally Raid. Benavides conducirá un Taurus del equipo BBR Motorsport y en esa divisional de momento hay 36 binomios inscriptos. Otro punto que está conociendo es el hecho de correr con navegante y comparte el binomio con Lisandro Lichi Sisterna. Asevera que “es algo nuevo, pero me voy adaptando y con Lichi estamos haciendo un gran trabajo. La clave es trabajar en ser constante”, asegura el salteño.

Comenzó a vivir otra situación especial ya que dejó de correr junto a su hermano menor, Luciano, quien quedó como máximo referente argentino en las motos pues es piloto oficial KTM. “Solíamos tirar siempre juntos en carrera y más en el Dakar donde todo puede pasar. Pero él tiene con qué ir a pelear el triunfo solo”.

Sobre su elección de bajarse de las motos explica que “cuando decidí retirarme veníamos batallando desde hace un largo tiempo con el tema de la última lesión que sufrí, lo cual me llevó a tomar esta decisión que me costó un huevo, pero que creo que fue la más acertada y la más sensata porque no podía manejar como a mí me gusta o como me gustaría volver a manejar en motos. Sufrí una lesión que requiere mucho tiempo y que además de tiempo, es un brazo que también estuvo muy débil y que ante cualquier problema, obviamente podía tener una complicación mucho peor”, confesó el vencedor en motos 2021 con Honda y en 2023 con KTM.

En las dunas con el Taurus de la categoría Challenger (@kevinmaxbenavides)

“Todos sabemos que la vida de un deportista tiene siempre una fecha límite. No era la manera en la que yo quería para retirarme o terminar mi carrera deportiva y por eso busqué la alternativa de los autos. También me ha dado mucho este deporte, a lo cual también estoy muy agradecido”, destacó quien a lo largo de su carrera sufrió no menos de 25 fracturas entre caídas y accidentes en motos. El último golpe que tuvo el año pasado fue grave y admitió: “Agradezco el estar vivo. Por el accidente que tuve estuve muy cerca también de pasar para el otro lado”,

La categoría de motos es la más peligrosa y emblemática del Rally Dakar: en sus 47 años tuvo 24 muertos por accidentes, aunque para Kevin este nuevo camino no representa una adrenalina menor: “Es como empezar de nuevo. La misma adrenalina que tuve con mi debut de las motos, lo siento ahora en los autos, más allá de que tenga ya la experiencia del desierto y de los años manejando ahí. Es todo nuevo, así que voy teniendo esas mismas cosquillas en la panza que tuve en un momento en las motos. Es la oportunidad de reinventarme en una nueva categoría, haciendo lo que más me gusta, que es correr en el desierto”.

El salteño ganó dos veces en motos en el Rally Dakar y se está iniciando en autos (@kevinmaxbenavides)

Del nuevo recorrido del Rally Dakar sostiene que “la carrera nunca pasa básicamente por el mismo lugar así que siempre es todo nuevo. Este año no habrá Empty Quarter (segundo desierto más grande del mundo), pero tendremos un poco menos de dunas, pero seguramente la organización lo va a hacer divertido y desafiante”. La emblemática carrera cuyo bautismo fue entre fines de 1978 e inicios de 1979, hoy es la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, que en 2026 regresará a Argentina con el Desafío Ruta 40, del 24 al 29 de mayo.

En su debut en autos anticipa que “voy a buscar al Dakar dar lo mejor de mí. Creo que me voy a poner el mismo objetivo que tuve cuando fui a las motos por primera vez. No voy a pensar en un resultado, sino en hacerlo bien y en trabajar día a día. Así es el Dakar, ya sabemos cómo es. Es una carrera muy larga en la que todo puede pasar. Hay que ir construyendo etapa por etapa y eso es lo que te puede llevar después al final y a un buen resultado. Así que enfocado en eso”.

Más allá del resultado final de Kevin Benavides en el venidero Rally Dakar, el salteño ya ganó porque tuvo la resiliencia para salir adelante, admitir sus límites para seguir corriendo pese a dejar las motos, donde fue uno de los mejores del mundo del Rally Raid. No bajó los brazos y se reinventó para seguir compitiendo. Será en otra categoría, pero con el mismo hambre de gloria de siempre.