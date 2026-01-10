Rosario Central inició las gestiones para traer a un ex compañero de Ángel Di María en la selección argentina

Rosario Central atraviesa un particular mercado de pases, luego de la salida de Ariel Holan como entrenador y la llegada de Jorge Almirón para afrontar un año que tendrá la ilusión puesta en la Copa Libertadores. La entidad rosarina, que tiene como principal figura a Ángel Di María, presentó dos refuerzos este viernes y todavía mantiene el sueño de repatriar a un hombre con presente en la selección argentina: Giovani Lo Celso.

Los directivos del Canalla levantaron el teléfono para comunicarse con el volante del Betis de España, donde acumula 1.248 minutos repartidos en 21 encuentros de la temporada con dos goles y dos asistencias. Ese llamado fue el puntapié inicial para comenzar el camino del regreso para el joven de 29 años surgido de las Inferiores.

La posibilidad de juntarlo con Di María, ex compañeros durante la etapa en París Saint-Germain (PSG) y la Selección, despierta esperanzas en el Gigante de Arroyito, pero el principal problema se concentra en lo económico. El elenco Bético pide cerca de 15 millones de euros (USD 17,4 millones) por su traspaso, una cifra inalcanzable para el “campeón de Liga”, título ganado por ser el equipo con más puntos de 2025 en el fútbol argentino.

Metió tres goles y 14 asistencias en 54 partidos con Rosario Central (Crédito: Sebastián Suárez Meccia)

Sin embargo, Lo Celso vería con buenos ojos su retorno a Central, según precisó TyC Sports, porque su prioridad es tener minutos para no perder lugar en la consideración de Lionel Scaloni con vistas a decir presente en el Mundial 2026, luego de que se perdió la cita de 2022 a último momento. En este sentido, su retorno al país podría darse solo si logra salir con el pase en su poder del conjunto español, que se ubica sexto en la Liga. Por el momento, el mediocampista ofensivo tiene contrato hasta mitad de 2028 y, bajo estas condiciones, es muy complicado que se concreten las tratativas, aunque desde Arroyo Seco no se bajan de las charlas.

La poca continuidad del argentino en el club llevó a la directiva europea a analizar su posible salida durante el mes de enero en medio de la necesidad por reestructurar el plantel de cara al mercado de fichajes de invierno, con la intención de liberar masa salarial y abrir espacio para nuevas incorporaciones. Según informó El Correo de Andalucía, el Inter Miami de Lionel Messi manifestó un interés concreto para sumarlo.

En conferencia de prensa, Manuel Pellegrini, DT del Betis, no descartó la salida del bicampeón de América con la Albiceleste: “Para mí es imposible cerrar la puerta de salida de nadie. Son decisiones que no depende solamente del cuerpo técnico”. “Sí puedo asegurar que Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo, por lo menos desde el punto técnico mío”, agregó.

Giovani Lo Celso fue elogiado por Pellegrini, pero no tiene la titularidad asegurada en Betis (Crédito: Reuters/Stoyan Nenov)

En el plano de las altas, Rosario Central confirmó la vuelta de Jeremías Ledesma en una negociación cerrada en calidad de préstamo desde River Plate con una opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares. “Jeremías Ledesma regresa a casa. El arquero tendrá su segundo ciclo en Central. ¡Bienvenido nuevamente al Canalla, campeón!”, publicó la institución en su cuenta de X.

Otro de los que regresó a las huestes de la Academia rosarina es Gastón Gato Ávila, después de convertir tres goles en 35 partidos correspondientes a su primer ciclo entre Primera División y Copa Sudamericana 2021, según repasó la institución en un comunicado. La confirmación del zaguero central se suma al mediocampista chileno Vicente Pizarro, proveniente de Colo Colo.