Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Ariel Holan dejó de ser el DT de Rosario Central (Fotobaires)

Rosario Central confirmó una noticia que sorprendió a propios y extraños: Ariel Holan dejó el cargo de entrenador semanas después de quedar eliminado en octavos de final del Torneo Clausura por Estudiantes de La Plata, pero tras obtener el boleto a la Copa Libertadores 2026 y luego de recibir el título de “campeón de Liga” por ser el club que más puntos obtuvo en la Tabla Anual del certamen argentino.

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, fue el escueto comunicado que emitió el Canalla por redes sociales.

El Profe, de 65 años, desembarcó en el banco de suplentes del elenco de Rosario pocas horas después de que se confirmara el final del ciclo de Matías Lequi como DT del club. Fue presentado oficialmente el 11 de noviembre del 2024 y, casualmente, el inicio de su gestión se dio días más tarde con el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata por la 23ª fecha de la Liga Profesional. Poco más de un año más tarde, y luego de haber sido eliminado en octavos de final del Torneo Clausura por el Pincha tras caer 1-0 en el Gigante de Arroyito, Holan dio un paso al costado.

El comunicado de Rosario Central para anunciar la salida de Ariel Holan

El director técnico finalizó un ciclo de 42 encuentros con la entidad rosarina. A lo largo de 2025, fue el líder de la Zona B en las dos fases regulares del Torneo Apertura y Clausura, sumado a llevarse los dos clásicos contra Newell’s, uno disputado en Arroyito y el otro en el Estadio Marcelo Bielsa. Su gran asignatura pendiente fueron los cruces de eliminación directa. En el primer semestre del año, era el favorito del campeonato, pero cayó de manera sorpresiva en los cuartos de final contra Huracán por 1-0 con el único gol de Walter Mazzantti.

Al encuentro siguiente de esa caída contra el Globo, Rosario Central también quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Unión por penales en el Estadio Único de San Nicolas. La eliminación contra el Pincha en octavos de final del Clausura caló hondo porque el conjunto tenía la ventaja de la localía, pero exhibió una floja imagen frente a su público. Ese duelo en Rosario estuvo marcado por el gesto de repudio de los jugadores visitantes en la previa al encuentro, quienes hicieron un pasillo de espaldas a sus colegas en señal de disconformidad por la entrega del título “campeón de Liga”, un trofeo que nunca se había dicho que estaba en disputa hasta que se lo entregaron a Central.

De hecho, Ariel Holan criticó la postura del plantel de Eduardo Domínguez: “Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que pasó dentro de la cancha lo tomo como una falta de respeto”.

La noticia de su salida sorprendió incluso a aquellos que cubren el día a día del club. El diario La Capital de Rosario catalogó como “sorpresiva” la noticia de su adiós y aseguró que días atrás se “mencionó que el entrenador Canalla seguiría en la institución”. Aunque también aclararon que su continuidad había “quedado supeditada, en los últimos días, a la lista de refuerzos que ya comenzó a vislumbrarse”. El medio Rosario 3 advierte que si bien la dirigencia hizo un análisis “muy positivo” del ciclo de Holan, esta salida podría darse porque “quedaron preocupados por las flaquezas que mostró el equipo a la hora de afrontar los mano a mano”. Sin precisiones todavía sobre los motivos, lo cierto es que su contrato terminaba el próximo 31 de diciembre: se marcha del cargo con 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas.

De este modo, Holan culminó lo que había significado su regreso al fútbol argentino, luego de su último paso por el Barcelona de Guayaquil (Ecuador). Sus experiencias más recientes en el ámbito local sucedieron con Defensa y Justicia (2015/16) e Independiente (2017/19), donde fue campeón de la Copa Sudamericana y la Suruga Bank. También dirigió a Universidad Católica de Chile (2020/21 y 2022/23), Santos de Brasil (2021) y León de México (2021/22).

La foto de Ariel Holan con los directivos de Rosario Central, el arquero Jorge Broun y el referente Ángel Di María después de la entrega del título como "campeón de liga"