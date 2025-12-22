Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

Gio Lo Celso podría dejar España para mudarse a la MLS con Messi y De Paul (Photo by Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP)

Mientras Lionel Messi disfruta de sus vacaciones en su Rosario natal tras el histórico título en la MLS que logró con el Inter Miami, el club que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios ya diagrama lo que será el plantel de cara a la próxima temporada que tendrá a Las Garzas de nuevo como candidatos a revalidar la consagración y que intentará ser uno de los animadores de la Concachampions. En este sentido, en las últimas horas, surgió la información sobre la posible llegada de un jugador clave en la selección argentina que se prepara para la Copa del Mundo 2026.

El futuro de Giovani Lo Celso en el Real Betis se encuentra en un punto de inflexión, mientras el Inter Miami de Messi y Rodrigo De Paul manifestó interés concreto en sumar al mediocampista argentino a sus filas, según informó El Correo de Andalucía. Esta posibilidad surge en un contexto donde el club verdiblanco busca reestructurar su plantilla de cara al mercado de fichajes de invierno, con la intención de liberar masa salarial y abrir espacio para nuevas incorporaciones, especialmente en la delantera.

En las últimas semanas, Lo Celso tuvo una participación limitada en el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrino: acumuló apenas 83 minutos en los cuatro partidos más recientes tras sufrir una lesión muscular en el encuentro ante el Girona. Según el periódico local, esta situación llevó a la directiva del Betis a considerar su salida durante el mes de enero, una decisión que, de concretarse por una cifra superior a 5 millones de euros, permitiría al club cubrir la amortización pendiente de su traspaso desde el Tottenham y reduciría en más de cinco millones de euros anuales la carga salarial, indicó El Correo de Andalucía.

Lo Celso, Messi y De Paul durante la última reunión de la Selección en España (REUTERS/Pablo Morano)

Antes de la goleada por 4-0 frente al Getafe, Pellegrini se refirió al estado físico y anímico de Lo Celso. “Gio está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo ya cada vez con mejor, cada vez con más intensidad y pronto irá a ser nuevamente el jugador que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo. Lo veo bien, intentando recuperarse lo antes posible con su rendimiento que tuvo antes de las lesiones. Desgraciadamente para él tuvo dos lesiones seguidas musculares que lo han limitado un poco, pero lo veo con toda la intención e involucrado en el proyecto que somos todos parte de eso”, indicó el medio.

El volante, que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, pero que fue parte del proceso de lidera Lionel Scaloni casi desde que tomó las riendas del combinado nacional, ingresó a los 66 minutos del juego por el brasileño Antony.

La posible transferencia de Lo Celso al Inter Miami no solo representaría un movimiento estratégico para el Betis, sino que también permitiría al futbolista prepararse en Estados Unidos, sede del próximo Mundial 2026, junto a sus compatriotas y en un torneo que sigue subiendo el nivel de competencia como es la MLS. Esta operación se enmarca en la política del club sevillano de buscar un delantero centro, mientras que también se exploran salidas para jugadores como Chimy Ávila y Cédric Bakambu, quien actualmente disputa la Copa África con la República Democrática del Congo.

Es importante mencionar que Giovanni es parte del círculo íntimo de Messi en el equipo nacional junto al propio De Paul y Leandro Paredes.

El volante argentino podría dejar Betis en este mercado de pases (EFE)

Luego de la victoria, Pellegrini abordó el panorama del mercado invernal y la necesidad de mantener la competitividad del equipo: “Siempre estoy en comunicación con la dirección deportiva. No hemos hablado por ahora nada. El presidente también dijo que para que llegue alguien tiene que salir. Hay que ver quién sale. Lo importante es no despotenciarnos vendiendo en este mercado. Yo creo que el equipo está justo para seguir ascendiendo en las competiciones en que estamos. Vamos a ver lo que va sucediendo en el mes de enero, que siempre hay distintas sorpresas. Ojalá que esta sea para mejorar”, declaró el técnico.

Más allá del posible desembarco de Lo Celso, el conjunto de Javier Mascherano se mueve en el mercado antes del inicio de la pretemporada y está cerca de incorporar a Dayne St. Clair, arquero canadiense de 28 años, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026, según informó The Athletic.

El traspaso de St. Clair se produce tras la salida de Drake Callender a Charlotte y en medio de una reestructuración en la portería del club de Florida, donde Rocco Ríos Novo se consolidó como titular durante la última temporada, desplazando a Óscar Ustari al banquillo. Más allá que fue titular el la definición del campeonato, el jóven portero volverá a su club de origen, Lanús, en Argentina.

Con un 77,93% de atajadas, 113 paradas y 10 partidos con la valla invicta en 30 encuentros de la fase regular, St. Clair superó a Matt Freese del New York City FC y a Yohei Takaoka (Vancouver Whitecaps) en la votación al mejor portero, de acuerdo con datos de la MLS. El guardameta, que acumuló 159 partidos con Minnesota United desde su selección en el SuperDraft de 2019, suma 18 presencias con la selección canadiense y compite por la titularidad con Maxime Crépeau (Portland Timbers) bajo la dirección de Jesse Marsch. Su valor de mercado es de 2,8 millones de euros.