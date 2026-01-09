Tras su salida de River Plate, Jeremías Ledesma fue presentado como refuerzo de Rosario Central

Jeremías Ledesma regresó a Rosario Central tras su paso por River Plate

Rosario Central confirmó de manera oficial este viernes el retorno de Jeremías Ledesma para defender los tres palos del conjunto canalla en la Copa Libertadores. El arquero, surgido en la cantera del club, iniciará su segundo ciclo en la institución de Arroyito en 2026, tras concretarse un acuerdo con River Plate para su cesión. La noticia marca un nuevo capítulo en la carrera del guardameta, quien ya había defendido la camiseta auriazul entre 2017 y 2020.

A inicios de esta semana Conan abandonó la pretemporada del Millonario para sumarse a su nuevo equipo. El traspaso se realiza en condición de préstamo, con una opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares. La operación se concretó tras varios días de negociaciones entre ambas instituciones, en un contexto en el que el portero buscaba continuidad tras estar bajo la sombra de Franco Armani en Núñez.

Rosario Central presentó a Jeremías Ledesma

El regreso de Ledesma a Rosario Central fue celebrado por la institución a través de sus redes sociales oficiales. “Jeremías Ledesma regresa a casa. El arquero tendrá su segundo ciclo en Central. ¡Bienvenido nuevamente al Canalla, campeón!”, publicó el club en su cuenta de X. La entidad también emitió un comunicado oficial en el que detalla: “Tenemos el agrado de informarles que Jeremías Ledesma volverá a ser jugador del Club Atlético Rosario Central en 2026. El arquero nacido en nuestras inferiores tendrá su segunda etapa con la casaca auriazul. Desde su debut en 2017 hasta su despedida en 2020, defendió el arco Canalla en 96 oportunidades. En 2018 supo destacarse en la obtención de la Copa Argentina, siendo clave en las tandas de penales eliminatorias. Tras su marcha, tuvo una destacada labor en la Primera División de España con el Cádiz y recientemente estuvo desempeñándose en River Plate. ¡Bienvenido a Central nuevamente, Jere!”

Posteriormente, el arquero continuó su carrera en el Cádiz Club de Fútbol de España, donde sumó experiencia en la Primera División, antes de regresar a Argentina para incorporarse a River Plate.

En el club de Núñez, Ledesma se encontró con una competencia fuerte por el puesto, debido a la consolidación de Franco Armani como titular indiscutido. El arquero disputó únicamente 7 partidos, recibió 7 goles y logró sostener la portería sin goles en 3 encuentros.

El propio Ledesma compartió sus sensaciones tras confirmarse su salida de River y su regreso a Rosario Central. “Es el club que me formó, el club del que soy hincha y estoy muy feliz de volver”, expresó el arquero en declaraciones a la prensa a su arribo al Aeroparque. Además, se refirió a su experiencia en River Plate: “No fue lo que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocó, siendo siempre profesional. Entiendo que no les haya dado a la gente o a la institución los minutos que deseaban cuando me compraron, me voy triste por ese lado. Lo que pasó, pasó y hay que seguir adelante”. Respecto a la convivencia con Franco Armani y otros arqueros, destacó: “Me llevo los mejores recuerdos, me llevo muchos amigos y le deseo lo mejor al club, que se portó muy bien conmigo en todas las formas”.

En la misma línea, el futbolista explicó que mantuvo una charla con el entrenador Marcelo Gallardo antes de dejar la institución. “Fue una buena charla, fue muy comprensivo y los detalles me los guardo para mí”, relató. Sobre su futuro inmediato y el reencuentro con el plantel de Central, comentó que aún no dialogó con el entrenador Jorge Almirón, y también hizo referencia a la presencia de Ángel Di María en el equipo: “Es un compañero más, todos lo han dicho. Es una gran persona y espero conocerlo con profundidad, ojalá que sea todo para mejor”.

La vuelta de Ledesma se produce en un contexto en el que River Plate enfrenta complicaciones en el arco, ya que además de la salida de “Conan”, el equipo padece la lesión de Franco Armani y las molestias físicas de Ezequiel Centurión. Por tal motivo, los juveniles Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz se perfilan como alternativas para defender el arco millonario en los amistosos de la Serie Río de La Plata frente a Millonarios y Peñarol.

Ledesma, que competirá mano a mano con otro histórico como Jorge Fatura Broun por el arco, no es el único refuerzo del Canalla en este mercado de pases. También está próximo a presentar la vuelta de Gastón Ávila (préstamo desde Ajax) y ya presentó al mediocampista chileno Vicente Pizarro (Colo Colo de Chile). En contrapartida, el flamante entrenador Jorge Almirón decidió prescindir de Ignacio Malcorra, que firmó con Independiente.