Emiliano Buendía brilló en Aston Villa: asistencia de taco y golazo de zurda para eliminar al Tottenham en la FA Cup

El volante argentino fue clave en la victoria de los Villanos por la tercera ronda de la copa inglesa en condición de visitante

Aston Villa sigue pisando con fuerza en la presente temporada y eliminó al Tottenham de la tercera ronda de la FA Cup tras imponerse por 2-1 en condición de visitante. El argentino Emiliano Buendía se destacó como una de las figuras luego de convertir un tanto y brindar una asistencia de taco. Los Villanos concretaron un importante triunfo y agravaron la crisis que atraviesan los Spurs. El duelo no contó con las presencias de Cristián Romero y Emiliano Dibu Martínez.

Tras un inicio del encuentro parejo, Aston Villa se adelantó en el marcador a los 20 minutos de partido. En una notable jugada asociada que se gestó por la zona central del terreno, los jugadores del cuadro visitante rompieron las líneas defensivas de los Spurs con una combinación de pases que culminó con la habilitación de Donyell Malen a Emi Buendía dentro del área. El argentino acomodó el balón con la derecha y sacó un potente zurdazo para vencer la resistencia del arquero Guglielmo Vicario.

Desde entonces, el equipo de Unai Emery dominó el desarrollo del juego y sometió a los Spurs. Con este panorama, el cuadro de Birmingham aumentó la diferencia antes del cierre de la primera etapa. En otra excelsa jugada en la que los Villanos tejieron una red de pases en el campo rival, Buendía asistió a Morgan Rogers con un taco dentro del área. El británico controló la pelota y definió con un tiro rasante para estampar el 2-0.

Estas acciones le permitieron al volante argentino enaltecer sus registros personales en la presente temporada: suma 6 goles y 4 asistencias en 27 partidos oficiales con el combinado inglés, donde alternó titularidades y suplencias.

*El gol de Emi Buendía para el 1-0 parcial del Aston Villa

A pesar de que el cuadro visitante controlaba el transcurso del juego, el Tottenham se metió en partido tras recortar distancias en el marcador en el inicio del complemento. El francés Randal Kolo Muani recuperó la pelota en la mitad de la cancha y asistió a su compatriota Wilson Odobert, quien remató de forma cruzada para convertir el 2-1.

La institución londinense dirigida por Thomas Frank reaccionó luego del descuento y acechó el arco de Marco Bizot por varios minutos, aunque no logró convertir a pesar de generar importantes situaciones de peligro. Los últimos compases de la llave se desarrollaron con un ambiente intrigante y con una temperatura elevada por las constantes discusiones entre los competidores.

Tottenham no logró revertir el panorama y profundizó su crisis de resultados al quedar eliminado en la tercera ronda de la FA Cup, mientras que el Aston Villa se mantiene con vida en todas las competiciones. En el cierre del encuentro se vivió un tenso momento por una leve gresca entre los planteles que se inició con una discusión entre Morgan Rogers y João Palhinha. Pese a que hubo una serie de empujones, la situación no pasó a mayores y el tumulto se disipó rápidamente.

*La asistencia de Emi Buendía para Rogers en el 2-0 parcial de Aston Villa

Vale aclarar que el enfrentamiento no contó con las presencias de los argentinos Cuti Romero y Dibu Martínez. El defensor tuvo que cumplir con una fecha adicional de su expulsión contra el Liverpool por “conducta agresiva”, mientras que el Dibu arrastra una molestia física en la pantorrilla, la cual lo obligó a retirarse en el entretiempo contra el Crystal Palace en el último encuentro del Aston Villa por la Premier League.

Una de las peculiaridades del enfrentamiento fue la camiseta especial que utilizó el Tottenham. En conmemoración al primer título que obtuvo la institución de la FA Cup en 1901, los Spurs vistieron una indumentaria retro. La remera se destacó por ser completamente blanca (excepto los dorsales) y por tener una insignia especial con el escudo. El club informó que únicamente puso a la venta 1901 réplicas de la edición.

En la presente temporada, Emi Buendía convirtió seis goles y brindó cuatro asistencias en 27 partidos oficiales con el Aston Villan (Reuters/John Sibley)

La agenda del Aston Villa marca que tendrá actividad el próximo domingo a partir de las 13:30 (hora argentina) contra el Everton por la Premier League. El equipo de Martínez y Buendía está obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título: Arsenal lidera con 49 unidades, mientras que el Manchester City y los Villanos están igualados con 43 puntos.

Por su parte, el Tottenham volvió a recibir un duro golpe en la presente temporada y el futuro del entrenador Thomas Frank es una incógnita. Los Spurs se ubican en la 14° posición de la Premier con 27 unidades y chocarán contra el West Ham el sábado desde las 12:00 (hora argentina). Vale recordar que, tras la caída en el último partido contra el Bournemouth, Cuti Romero lanzó un fuerte mensaje contra la dirigencia de la entidad londinense como capitán del plantel.

La camiseta especial que utilizó el Tottenham en conmemoración al título de la FA Cup en 1901 de la institución (REUTERS/Dylan Martinez)

