El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

El defensor argentino utilizó sus redes para expresar su descontento por la falta de autocrítica entre los directivos del club inglés, mientras el equipo acumula tropiezos y los hinchas reclaman respuestas

Cristian Romero y Micky van
Cristian Romero y Micky van de Ven de Tottenham Hotspur parecen abatidos después de una nueva derrota por la Premier League (Reuters/Paul Childs)

El Tottenham Hotspur Football Club sumó una nueva derrota en la Premier League y el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó de manera directa a la dirigencia del club. El equipo cayó 3 a 2 frente al Bournemouth en el Vitality Stadium, en un partido correspondiente a la fecha 21 y que marcó el fin de una racha negativa para el local.

El encuentro comenzó con ventaja para los Spurs. Xavi Simons asistió a Mathys Tel, quien convirtió el primer gol a los 4 minutos, pero el Bournemouth igualó rápidamente con un cabezazo de Evanilson tras una asistencia de Marcus Tavernier. Antes del descanso, los locales dieron vuelta el marcador con un tanto de Eli Junior Kroupi, asistido por Marcos Senesi.

En la segunda mitad, João Palhinha empató el partido con una chilena, aunque Bournemouth selló la victoria en tiempo de descuento gracias a un remate de Antoine Semenyo. Esta victoria significó el final de once partidos sin ganar para el equipo dirigido por Andoni Iraola.

Tras el encuentro, Cristian Cuti Romero utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su malestar por la situación del equipo y apuntar contra la directiva. “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, escribió el defensor.

El durísimo posteo de Cristian
El durísimo posteo de Cristian Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham

En el mismo mensaje, Romero remarcó: “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”. El jugador concluyó: “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil”.

El Tottenham, que cuenta con varios internacionales en su plantel, no logra consolidar una racha positiva en la liga inglesa y enfrenta cuestionamientos internos tras la autocrítica pública de uno de sus referentes. Mientras tanto, la dirigencia permanece sin realizar declaraciones oficiales tras la derrota.

La próxima jornada de la Premier League presentará un nuevo desafío para el equipo de Londres, que buscará revertir el presente deportivo y apagar el creciente descontento que se percibe tanto en los jugadores como en la afición. Buscará revancha este sábado como local ante el West Ham United (desde las 12, hora de Argentina).

