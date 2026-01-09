Preocupación por Dibu Martínez: su entrenador dio detalles de la lesión que sufrió en Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a sufrir un problema físico (ADAM VAUGHAN.EFE/EPA/)

La reciente lesión de Damián Emiliano “Dibu” Martínez, arquero titular del Aston Villa, encendió las alarmas tanto en el club inglés como en la selección argentina, en un momento clave de la temporada. El guardameta debió abandonar el campo en el entretiempo del empate sin goles frente al Crystal Palace y su estado físico genera incertidumbre de cara a próximos compromisos trascendentes.

Tras el partido disputado en el Selhurst Park Stadium por la fecha 21 de la Premier League, Martínez sintió una molestia en la pantorrilla izquierda y fue inmediatamente sustituido antes de iniciar el segundo tiempo. Imágenes captadas desde la tribuna confirmaron la aplicación de hielo en el gemelo de la pierna afectada. La expectativa ahora está puesta en la publicación del parte médico oficial, previsto para el jueves 8 de enero.

La situación deja en duda la participación del arquero en el próximo encuentro del Aston Villa, este sábado 10 de enero frente al Tottenham Hotspur por la tercera ronda de la FA Cup, un duelo de eliminación directa que marcará el futuro inmediato del conjunto de Birmingham en la copa nacional inglesa. Todo indica que Martínez se perdería dicho compromiso, mientras se aguarda la confirmación de la institución.

En la selección argentina están expectantes por la situación física de Dibu Martínez (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Consultado al finalizar el encuentro, el entrenador Unai Emery ofreció un primer diagnóstico sobre el estado del argentino: “Sí, tiene una lesión. Es una lesión pequeña. No soy médico, pero es en la pantorrilla”. Más tarde, buscó dar un mensaje tranquilizador a socios y simpatizantes, llevándolos a no sacar conclusiones precipitadas sobre la gravedad del cuadro. En ese sentido, detalló: “Ahora lo revisaremos con el médico y esperemos que en unos días o semanas esté listo para jugar”.

La lesión de Martínez no constituye un episodio aislado en esta temporada. Ya son cinco los partidos oficiales en los que el arquero estuvo ausente debido a distintos problemas físicos. Su primer faltazo se dio durante la EFL Cup ante el Brentford el 16 de septiembre, cuando el Aston Villa resultó eliminado por penales. Luego, sumó dos ausencias más en la Europa League: primero ante el Bologna el 25 de septiembre y después contra el Feyenoord el 2 de octubre. Por la Premier League, no pudo atajar ante el Brighton el 3 de diciembre ni ante el West Ham el 14 del mismo mes. De confirmarse su baja ante el Tottenham, Martínez sumaría su sexta ausencia oficial en el ciclo actual, una cifra inusualmente alta para un arquero titular de su jerarquía.

El empate frente al Crystal Palace implicó que el Aston Villa alcanzara los 43 puntos y se consolidara en la tercera posición de la tabla, aunque dejó escapar una oportunidad para recortar distancia con los líderes. La evolución de la lesión determinará no solo la disponibilidad del arquero para la FA Cup, sino también su participación en la próxima jornada de la Premier, prevista para el 18 de enero ante el Everton, un enfrentamiento clave en la lucha por la cima.

Ante la consulta sobre el rendimiento de sus arqueros, Unai Emery destacó: “Jugó fantásticamente en la primera parte y Marco Bizot también lo hizo en la segunda”. La rotación forzada en el arco constituye una prueba adicional para el conjunto de Birmingham, que deberá reacomodar su esquema si la ausencia de Martínez se prolonga.

La reiteración de molestias musculares en el último semestre evidencia un patrón de complicaciones físicas que condicionan la continuidad del arquero argentino. La expectativa crece en torno a los resultados de las pruebas médicas y al informe que brindará el club sobre la recuperación del arquero, cuyo rendimiento ha sido fundamental para el buen presente del Aston Villa en la Premier League y en competencias internacionales.