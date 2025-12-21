Deportes

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

El defensor argentino no mostró su mejor versión en los dos goles de los Reds. Y terminó viendo la tarjeta roja

El argentino se enfureció y vio la roja

El Tottenham cayó por 2-1 ante el Liverpool en Anfield este sábado, en un partido marcado por la actuación negativa de Cristian Romero, habitual figura de los Spurs. El defensor argentino, de 27 años, referente en la zaga londinense, cometió errores determinantes: una falla en la salida que derivó en el primer gol rival, quedó expuesto en el segundo tanto y fue expulsado por doble amonestación en los minutos finales.

El encuentro, clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Premier League, comenzó con un Tottenham que buscaba afianzarse en la tabla y un Liverpool necesitado de puntos para revertir una racha adversa. Sin embargo, la solidez defensiva de los visitantes se vio comprometida por una noche desafortunada de Romero, cuya ausencia suele afectar el rendimiento del equipo.

El primer episodio crítico para el central argentino llegó a los 56 minutos. Romero avanzó con la pelota dominada desde el fondo y, al intentar progresar en ataque, optó por un pase arriesgado que rebotó en Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool y compañero suyo en la selección argentina. El balón perdido permitió una rápida transición ofensiva de los locales, que culminó con una definición precisa de Alexander Isak para abrir el marcador. El error en la salida dejó a la defensa del Tottenham desordenada y sin capacidad de reacción ante el ataque rival.

La situación se agravó poco después. En el segundo gol del Liverpool, Hugo Ekitike superó a Romero en el juego aéreo y marcó de cabeza, pese a los reclamos del defensor argentino, quien consideró que hubo falta en el salto. La protesta le costó la primera tarjeta amarilla, una advertencia que condicionó su desempeño en el tramo final del partido. El VAR revisó la jugada y convalidó el tanto, mientras el ex Belgrano mostraba signos de frustración.

Con el Tottenham intentando recortar distancias tras el descuento de Richarlison a los 38 minutos, el Cuti volvió a quedar en el centro de la escena durante el tiempo de adición. En una disputa con Ibrahima Konaté, ambos jugadores terminaron en el suelo y el argentino lanzó una patada al brazo del defensor rival. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que significó la expulsión y el cierre de una noche para el olvido. Enfurecido, el zaguero protestó con vehemencia, pero la decisión no se modificó, y debió marcharse anticipadamente a las duchas.

La derrota deja al Tottenham en la decimotercera posición de la Premier League, con 22 puntos, mientras que el Liverpool asciende al quinto puesto con 29 unidades. La actuación de Romero, marcada por errores y una expulsión, representa un golpe para el equipo londinense, que deberá afrontar al menos el próximo compromiso liguero sin uno de sus pilares defensivos.

En la fase liga de la Champions, en tanto, los Reds aparecen novenos y en zona de acceso a playoffs (12 unidades), mientras que los de Londres están en el escalón Nº 11, con un punto menos.

Al retirarse del campo tras la expulsión, Romero evidenció su enojo con el árbitro, cerrando una jornada en la que la frustración y los desaciertos marcaron su paso por Anfield.

El momento en el que vio la roja (REUTERS/Dylan Martinez)

