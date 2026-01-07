Crece el bochorno por la participación de una tenista que no sabía sacar y desconocía las reglas: por qué la habrían invitado

El escandaloso partido de tenis en un torneo de Nairobi

El partido que sorprendió e indignó al mundo del tenis se disputó en Kenia. La tenista alemana Lorena Schaedel venció a la egipcia Hajar Abdelkader con un marcador de doble 6-0 en solo 37 minutos, durante la primera ronda del torneo femenino W35 Nairobi, parte del circuito profesional de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El encuentro registró datos inusuales. Abdelkader, debutante absoluta en el circuito profesional, solo sumó tres puntos en los 12 juegos disputados. La jugadora mostró dificultades para manejar la raqueta y aplicar las reglas básicas del deporte.

Las imágenes difundidas evidenciaron que, en varios momentos, la egipcia no sabía de qué lado ubicarse para sacar o recibir el servicio. Terminó el partido con 20 dobles faltas, un 8% de acierto en el primer servicio y apenas un 9% en el segundo.

Schaedel, ocupando el puesto 1.026 en el ranking WTA y el 403 en la clasificación de la ITF, cerró la victoria con 13 aces y un 92% de primeros servicios. Abdelkader, de 21 años, accedió al cuadro principal gracias a una invitación de la organización del torneo.

El torneo W35 Nairobi se desarrolla en el Parklands Sports Club, bajo la dirección de Martha Tirop. La competencia inició el lunes 5 de enero y finalizará el domingo 11, repartiendo USD 30.000 en premios. Este certamen forma parte del cuarto nivel en la jerarquía de torneos de la ITF —por debajo de los W100, W75 y W50, pero superior a los W15— y sirve como plataforma de acceso al profesionalismo para jugadoras en ascenso.

En este contexto, Schaedel, de 24 años, venía de avanzar a la segunda ronda en otro W35 de Nairobi la semana anterior y alcanzó los cuartos de final tanto en la edición 2025 de este torneo como en el W15 de Shymkent, en Kazajistán.

La actuación inédita de Abdelkader provocó reacciones en medios y redes sociales a nivel internacional. El debate se centró en los criterios para otorgar invitaciones y el nivel profesional exigido en torneos oficiales. La cuenta Tennis Legend, que señaló: “La egipcia Hajar Abdelkader jugaba, visiblemente, por primera vez en su vida al tenis. 0 y 0. 3 puntos ganados (una hazaña, dado su nivel)”.

Desde otras perspectivas, el perfil Cancha Central apuntó: “La egipcia Hajar Abdelkader recibió una invitación para jugar el torneo, pero parece que era su primera vez jugando al tenis. Hizo 20 dobles faltas. Ganó 3 puntos en todo el partido. Un papelón”. El diario español Sport lo consideró una de “las imágenes más impactantes que se recuerdan en el tenis” y habló de un “bochornoso espectáculo”, abriendo la discusión sobre el proceso de selección de participantes en los torneos internacionales. Por su parte, el medio francés RMC remarcó que este encuentro correspondió a una cita oficial del circuito profesional y no a una exhibición informal.

Hubo más. El ex tenista Brad Gilbert, histórico entrenador que tuvo bajo su tutela a Andre Agassi, se expresó ante las repercusiones del caso: “Vaya, es impactante”.

Ante tamaño escándalo, ni la ITF ni la organización realizaron comentarios formales. El nombre de Hajar Abdelkader no aparece mencionado en los sitios ni los rankings de las entidades.

No obstante, The Telegraph alega que fuentes del torneo indicaron cómo le llegó la invitación. Según el medio británico, “promovieron a Abdelkader al cuadro principal en el último minuto después de que una jugadora keniana, que se esperaba aceptara una invitación, decidió en cambio participar en la fase de clasificación. La egipcia también había solicitado un wild-card”.

La explicación no fue suficiente para muchos actores del mundo del tenis. Randy Walker, quien dirige el torneo Vero Beach Futures, no se anduvo con rodeos en declaraciones difundidas por The Mirror: “Esto ni siquiera necesita ser investigado. Es una completa falta de respeto a la integridad del deporte y el promotor debe ser reemplazado de inmediato y expulsado del deporte. Se trató de una entrada por carta de invitación al cuadro principal de un W35 y la ‘jugadora’ es de Egipto”.

En una publicación posterior, subrayó: “Estoy seguro de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis estará muy atenta a esto”. La alusión a los problemas de integridad tiene relación directa con las apuestas, un fantasma que se agitó con fuerza alrededor de este caso.