El matrimonio cordobés ganó la etapa del Rally Dakar y da pelea en la defensa del título

Lo mejor de la cuarta etapa del Rally Dakar 2026

(Enviado especial a Arabia Saudita) El Rally Dakar llevó a cabo la primera de sus dos etapas maratón en Arabia Saudita y fue otra gran exigencia para los competidores ya que ellos mismos debieron meterles mano a sus vehículos para efectuar el mantenimiento o eventuales arreglos. Al desgaste físico y mental de 417 kilómetros cronometrados se sumó la labor de mecánicos que debieron hacer. El descanso tampoco fue el mejor ya que pasaron la noche en carpa y con raciones militares. La lucha es intensa en cada categoría y hasta con un empate en una clasificación general.

El cuarto parcial se hizo otra vez en Alula, pero en este caso ni los medios ni los equipos pudieron llegar hasta los dos campamentos, uno para las motos y otro para los autos y camiones. Mientras que las escuderías comenzaron a llegar al siguiente parque de asistencia en Hail, en un campamento (o vivac) con una escenografía con montañas rocosas. Durante el día el sol acompaña con unos 25 grados, aunque en la noche el frío comienza a llegar en la ciudad más al norte por la que atraviesa la caravana dakariana. Ardieron los teléfonos satelitales entre los competidores y sus equipos para lograr soporte técnico a la hora de hacer los arreglos o modificaciones de cara al quinto parcial.

Aparecieron los actuales campeones del Rally Dakar y del mundo en la categoría Challenger (Prototipos de UTV), Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. El matrimonio cordobés se impuso con su Taurus EVO Max de la escudería Vertical y superaron al español Pau Navarro y la local Dania Akel, que corren con la misma marca, pero el modelo T3 Max. La pareja de General Cabrera ahora es tercera en la clasificación global y quedó a 6.45 minutos del líder, el saudita Seidan Yasir (Taurus). La mala noticia fue el retraso por fallas mecánicas (sería en el motor o en el turbo) en el Taurus navegado por el bonaerense Augusto Sanz y conducido por la neerlandesa Puck Klaasen (GRally Team): hoy fueron 26º y cayeron al puesto 18º en la general.

En la misma divisional, el navegante mendocino Bruno Jacomy resultó sexto con el chileno Lucas Del Río (Taurus) y son cuartos en el global. El pampeano David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana fueron séptimos y tienen esa misma posición en la general. El salteño Kevin Benavides (Taurus) y Lisandro Sisterna fueron 10º y se colocan 13º en la nómina total. Mientras que Pablo Copetti (MMP), fue 17º y es 15º en la clasificación general. El nacido en Córdoba busca recuperarse luego la denuncia que le hizo a su equipo por falta de atención en un pit stop.

En Motos arde la lucha por la punta. El español Tosha Schareina encabezó el 1-2-3 del equipo oficial Honda delante de los estadounidenses Ricky Brabec y Skyler Howes. Los dos primeros tienen una batalla al límite y este miércoles cerraron la clasificación general con un empate entre ambos, un total de 16h45m40s. El ibérico se ubica arriba en la tabla porque ganó dos parciales y el norteamericano aún no.

El salteño Luciano Benavides fue otra vez el mejor argentino en Motos, ubicado en el séptimo puesto a bordo de su KTM oficial y se mantiene quinto en el global. “Fue una etapa muy dura, bastante larga, técnica, muchas piedras, arena, cañones, mantuve un buen ritmo, me sentí muy cómodo y tuve una sola caída. Hoy dormimos en el desierto con las raciones que nos dan de comida”, contó Luciano en sus redes sociales. Mientras que el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 30º y es 43º en la general. Por su parte, el cordobés Leonardo Cola (KTM) resultó 45º y es 52º en el global.

En Side by Side (UTV de serie), el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue quinto y es 13º en la general. En tanto que el bonaerense Manuel Andújar (Can Am) fue octavo y tiene esa misma colocación en el global. El estadounidense Heger Brock (Polaris) se impuso hoy y ratificó su liderazgo en el acumulado de la carrera. Fue escoltado por los portugueses Joao Monteiro (BRP Can-Am) y Joao Días (Polaris).

Luciano Benavides analizó la etapa maratón del Rally Dakar 2026

En Autos dominó el sudafricano Henk Lategan (Toyota). Lo escoltó el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) y el podio parcial lo completó Marek Goczal, cuyo apellido tuvo un gran miércoles: su hijo Eryk y su hermano Mitchal fueron cuartos y sextos, respectivamente. Los tres polacos corren con sendas Toyota Hilux de su equipo familiar. Lategan también manda en la general, pero a 3.55 minutos está Al-Attiyah. Al ser una carrera de varias horas totales, la diferencia es escasa. El panorama de la especialidad es cambiante y no hay firme postulante. El propio Marek Goczal (a 13 minutos) se ilusiona completando el podio parcial. Mientras que cuarto ya es Carlos Sainz, el mejor piloto de Ford, a 15.53 minutos.

En Camiones también la pelea es sin cuartel, en este caso entre los dos primeros: el checo Martin Macik (MM Technology) volvió a triunfar y está en la vanguardia de la general, pero a solo 4.28 minutos lo sigue el neerlandés Mitchel Van Brink (MM Technology).

En la Classic, que es donde participan vehículos hasta 2005, el navegante cordobés Gastón Mattarucco fue 69º con el piloto colombiano Javier Vélez, con una Toyota Land Cruiser y son 57 en la general. Por último, en la Mission 1000, la divisional reservada para vehículos con energías alternativas, el cordobés Benjamín Pascual está al frente con una moto Segway con un motor eléctrico. Esta divisional hace unos 100 kilómetros diarios y no compiten por ver quién es el más rápido, sino que se valora el rendimiento, la autonomía (cuánto pueden recorrer con una carga/depósito) y la fiabilidad en condiciones extremas.

Este jueves será el turno de la quinta etapa, la segunda a nivel maratón. De sus campamentos en Alula, los competidores partirán rumbo a Hail con unos 356 kilómetros de velocidad cronometrada y 58 de enlace. Será la penúltima jornada de acción antes del esperado día de descanso que será el sábado en Riad.