El desesperado pedido del padre Jules Bianchi, el piloto de Fórmula 1 que murió en un trágico accidente

El padre se pronunció en las redes sociales

La familia de Jules Bianchi, ex piloto francés de Fórmula 1, enfrenta un nuevo golpe, esta vez lejos de las pistas. Su padre, Philippe Bianchi, denunció públicamente el robo de parte del patrimonio deportivo de su hijo y realizó un llamado urgente a la comunidad del karting en busca de ayuda para recuperar los vehículos sustraídos. El incidente se produjo durante la noche y afectó tanto a recuerdos personales como a elementos con un fuerte valor emocional para la familia.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Philippe Bianchi expresó la gravedad del hecho: “Queridos amigos, esta noche me dirijo a mi familia del karting. Anoche nos robaron y los ladrones sin escrúpulos se llevaron nueve chasis JB17 Forever. Peor aún, le robaron el último kart a Jules, un modelo KZ 125 ART GP, así como los mini karts de mis nietos. Además del valor de las máquinas, es el valor sentimental lo que nos duele. Si ven algún kart JB17 en circulación, por favor, avísenme. Gracias de antemano”. El mensaje, replicado por medios como L’Equipe, generó una reacción inmediata entre pilotos, equipos y aficionados del automovilismo.

El robo incluyó piezas emblemáticas como los chasis de la línea JB17, desarrollados en honor a Jules Bianchi, y el último kart que el piloto utilizó antes de su ingreso al automovilismo profesional. Estos objetos forman parte de la historia deportiva y familiar del expiloto, fallecido en 2015 tras un accidente durante el Gran Premio de Japón. Además de las pérdidas materiales, el hecho afecta directamente a los lazos que la familia Bianchi mantiene con la historia del automovilismo y con la memoria de Jules.

(Facebook)

La respuesta en el entorno del automovilismo no se hizo esperar. Pilotos, equipos y seguidores expresaron su solidaridad y compartieron el mensaje de Philippe Bianchi en redes sociales, con la esperanza de que la difusión ayude a localizar los vehículos. La familia Bianchi confía en la colaboración del paddock y de la comunidad del motor para recuperar los objetos sustraídos.

Jules Bianchi fue una de las figuras de mayor proyección en la Fórmula 1. Formado en la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, debutó en 2013 con el equipo Marussia y alcanzó notoriedad al sumar los primeros puntos de la escudería en el Gran Premio de Mónaco de 2014. Su carrera se vio truncada por el grave accidente sufrido en el circuito de Suzuka, Japón, un año después. Durante la carrera, marcada por una intensa tormenta, el piloto francés perdió el control de su vehículo en la curva 7 y colisionó contra una grúa que se encontraba retirando un monoplaza de la pista. El impacto provocó graves lesiones cerebrales que lo mantuvieron en coma durante nueve meses, hasta su fallecimiento el 17 de julio de 2015.

El accidente de Jules Bianchi generó un profundo debate sobre la seguridad en la Fórmula 1. Según recordó L’Equipe, “Jules se fue directo hacia adelante, como yo, haciendo aquaplaning. No pudo hacer nada. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero me digo a mí mismo que entre los mejores coches y el nuestro, la diferencia no está solo en el rendimiento. Deberíamos haber parado la carrera antes”, declaró el piloto Adrian Sutil a ese medio.

La presión ejercida por los pilotos llevó a la FIA a implementar nuevas medidas de seguridad, tanto en los monoplazas como en los circuitos. Hasta la fecha, Bianchi es el último piloto que perdió la vida en una carrera de Fórmula 1.

El padre de Jules compartió las imágenes en sus redes (Facebook)

El padre denunció el robo a través de sus redes (Facebook)

El padre de Jules hizo un llamado a la comunidad automovilística (Facebook)