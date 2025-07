A 10 años de la muerte de Jules Bianchi, el último piloto que perdió la vida en la F1: los cambios en la seguridad desde entonces

El accidente de Jules Bianchi en el GP de Japón 2014

El 5 de octubre de 2014 ocurrió una de las grandes tragedias de la historia de la Fórmula 1, principalmente en el siglo XXI. En el fatídico Gran Premio de Japón, en un circuito de Suzuka que estaba siendo azotado por las lluvias torrenciales del tifón Phanfone, el piloto Jules Bianchi impactó contra una grúa al costado de la pista, en uno de los accidentes más impactantes de la categoría. Después de pasar nueve meses en coma inducido, el corredor francés perdió la vida el 17 de julio de 2015, en un hospital de su Niza natal. Es el último participante que murió por un choque en pista hasta el día de hoy. Además, esta fue la primera muerte después del fin de semana en el que Ayrton Senna y Roland Ratzenberger fallecieron en el GP de Imola en 1994. Al igual que en dicha oportunidad, su pérdida marcó un punto de inflexión en las medidas de seguridad en la Máxima.

El accidente sucedió en una carrera que estuvo atravesada por una fuerte tormenta en Suzuka. De hecho, la competición se había frenado en reiteradas oportunidades por malas condiciones en pista. Tras una reanudación, Adrian Sutil perdió el control de su Sauber e impactó contra los muros de la curva 7 -que se toma a gran velocidad después de las famosas eses-. Dirección de carrera optó por no sacar el Safety Car y únicamente poner banderas amarillas mientras ingresaba una grúa para retirar el monoplaza.

Una vuelta más tarde, Bianchi se salió de pista con su Marussia en el mismo lugar y se incrustó debajo de la grúa. Debido al ángulo y la velocidad, el vehículo se deslizó por abajo de la carrocería. “Jules se fue directo hacia adelante, como yo, haciendo aquaplaning. No pudo hacer nada. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero me digo a mí mismo que entre los mejores coches y el nuestro, la diferencia no está solo en el rendimiento. Deberíamos haber parado la carrera antes”, comentó Sutil, quien acababa de bajarse de su Sauber segundos antes del fatídico accidente, según replicó el portal francés L’Equipe.

Jules Bianchi corrió un total de 34 Grandes Premios con la F1 de la mano de la escudería Marussia, aunque formaba parte de la academia de Ferrari (AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN)

Jules Bianchi, quien en ese momento tenía 24 años y formaba parte de la academia de pilotos de Ferrari, recibió un fuerte impacto sobre su casco, tuvo que ser operado de urgencia por graves heridas cerebrales y quedó en coma inducido. Después de pasar nueve meses en dicho estado, perdió la vida el 17 de julio de 2015. En su funeral, que tuvo lugar en la Catedral de Sainte-Réparate, estuvieron presentes todos los pilotos de la época, incluido su gran amigo Pierre Gasly (hoy en Alpine), y su ahijado, Charles Leclerc (Ferrari).

“No fue fácil para mí. Se quedó en Japón mucho tiempo antes de regresar a Francia para que pudiéramos verlo. Fue mi mentor. Desde pequeño, corrimos juntos en Brignoles. Me ayudó mucho a madurar. Crecí más rápido gracias a él. Jules, como mi padre -quien también falleció-, están presentes en mi mente, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Intento recordar qué me habrían dicho en esos momentos. Todavía los tengo en el casco”, comentó el monegasco el año pasado en Suzuka.

Dentro de los tantos homenajes que realiza la categoría y diversos pilotos, como la recordada dedicatoria por radio Sebastian Vettel tras ganar el GP de Hungria en 2015 -primera carrera tras su muerte-, uno de los más conmovedores es el que realiza Pierre Gasly. Además de recordarlo constantemente, reza todos los fines de semana de competición antes de subirse a su monoplaza para correr. “Nunca será olvidado. Fue un ejemplo para todos los pilotos franceses, miembros del equipo francés”, describió el galo que hoy compite con Alpine. Por su parte, el número 17 se retiró de la grilla de pilotos para que su nombre quedara inmortalizado en Jules Bianchi.

El estado en el que quedó el monoplaza de Bianchi y la grúa con la que impactó (EFE)

LOS CAMBIOS EN LA SEGURIDAD DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL ACCIDENTE DE BIANCHI

Los pilotos ejercieron una gran presión sobre las autoridades en el mismo fin de semana en el que Bianchi se accidentó en Suzuka. Después de exhaustivos análisis, la FIA comenzó a tomar cartas en el asunto y llevar a cabo diferentes medidas para mejorar la seguridad tanto de los monoplazas como de los circuitos en sí. Cabe destacar que Jules Bianchi es el último piloto que perdió la vida por un accidente en la Fórmula 1, más allá del fatídico golpe en Bélgica (2018) del corredor francés Anthoine Hubert en la Fórmula 2.

Las primeras soluciones impactan en el reglamento del 2015: se implementa en Virtual Safety Car, además de un tiempo delta. A esto se suma la norma de que cada Gran Premio tiene que arrancar “al menos cuatro horas antes de la puesta de sol o del anochecer”, excepto en las carreras nocturnas. Por esto, se ajusta la hora de inicio de cinco fechas en dicha temporada. Además, se revisa el calendario para intentar evitar que las carreras se disputen en épocas de lluvia.

A la muerte de Bianchi se sumó otro grave accidente en la IndyCar: Justin Wilson falleció después de que un componente suelo de otro monoplaza le pegara en la cabeza en medio de la carrera. Desde entonces, se abrió el debate sobre la inclusión de una protección en el cockpit.

El halo, una de las grandes medidas de seguridad implementadas en los últimos años en la F1 (AFP PHOTO / JOHN THYS)

Según informó el medio especializado Motorsport, la FIA evaluó tres conceptos diferentes para llevar a cabo en la categoría. Los dos más importantes fueron el aeroscreen que propuso Red Bull, algo que es utilizado en la IndyCar, y el halo planteado por Mercedes. Más allá del escepticismo inicial sobre el aspecto y la efectividad del nuevo elemento, la Fórmula 1 implementó de manera oficial el halo en la temporada 2018.

El halo cumplió con creces y su eficacia quedó a la vista en impactantes accidentes en los que le salvó la vida a los pilotos. Dentro de los más recordados está el choque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Monza (2021), la oportunidad en la que el auto de Zhou Guanyu se arrastró dado vuelta en Silverstone (2022) y el brutal choque de Charles Leclerc en Spa-Francorchamps (2018). No obstante, el día que quedó en la historia fue en el impresionante golpe de Romain Grosjean en el GP de Bahréin (2020), donde su monoplaza se incendió después de impactar la barrera.