Golpe de Sebastián Báez en la United Cup: venció al 6° del mundo, cortó una extensa racha y logró el mejor triunfo de su carrera

El tenista argentino de 24 años venció por 4-6, 7-5 y 6-4 a Taylor Fritz en el primer juego de la serie contra Estados Unidos

Sebastián Báez venció por primera vez a Taylor Fritz y logró el triunfo más resonante en su carrera (Foto: Antony Dickson / AFP)

Las primeras horas de la temporada 2026 llegaron con una grata noticia para el tenis argentino: Sebastián Báez cortó una racha de cinco derrotas contra Taylor Fritz y lo superó 4-6, 7-5 y 6-4 por la United Cup para lograr la mejor victoria de su carrera profesional.

El tenista de 24 años, posicionado actualmente en el puesto 45° del ranking ATP, logró superar a un Top Ten por segunda vez en su historial: el norteamericano arribó a este torneo como la 6ª mejor raqueta del planeta.

El argentino, que escaló al 18° lugar del ranking a mediados del 2024 para firmar su mejor posición, venía de protagonizar un contundente triunfo en el primer día de actividad para Argentina en la United Cup: superó con un doble 6-4 al español Jaume Munar, 33° del mundo. El representativo albiceleste se impuso 3-0 sobre España en la serie gracias a las celebraciones de Solana Sierra sobre Jessica Bouzas Maneiro y del dobles protagonizado por Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé.

Hasta hoy, Báez tenía su celebración más importante en las semifinales del ATP 250 de Bastad en 2022: venció 6-2 y 6-4 al ruso Andrey Rublev, posicionado por entonces en el 8° escalafón de la ATP. Luego cayó en la final contra su compatriota Francisco Cerúndolo.

Fritz, 6° del mundo, acumuló 23 aces ante Báez (Foto: Antony Dickson / AFP)

Fritz, de casi 2 metros de altura, tiene 28 años y alcanzó el 4° lugar del planeta hacia fines del 2024 como mejor posición. En 2025 consiguió dos de sus diez títulos ATP, pero también disputó una final en Tokio. Además, llegó a semifinales de Wimbledon y alcanzó los cuartos de final del US Open. Aunque el dato que sin dudas marcaba el juego contra Báez era su hegemonía en los mano a mano: lo había superado en las cinco oportunidades que se vieron cara a cara. El norteamericano le había ganado sin ceder ningún set en los cinco enfrentamientos por Masters 1000 que tuvieron entre 2022 y 2024.

Taylor impuso su potencia desde el servicio en Perth, en este primer punto del duelo Argentina-Estados Unidos por el Grupo A: firmó 23 aces, aunque con un bajo porcentaje en el primer saque. En ese contexto, Seba le quebró el servicio tres veces en el segundo set y una vez en el tercero para lograr este significativo triunfo.

La victoria de Báez en el inicio de la llave contra Estados Unidos tiene mayor valor ya que los norteamericanos son los campeones defensores. En la primera edición del 2023 alzaron el título con un equipo compuesto también por Taylor Fritz en compañía de Madison Keys, Frances Tiafoe y Jessica Pegula. Tras el título de Alemania en 2024, EE.UU. recuperó la corona en el 2025 con Coco Gauff, Danielle Collins, Denis Kudla, Desirae Krawczyk, Robert Galloway y Fritz en la formación.

“Estoy muy feliz. No puedo pensar en otra cosa que no sea en mi familia, en mi entrenador. Gracias a la gente. Me sentí muy cómodo hoy. Gracias a cada argentino que vino acá a alentar, siempre se siente. ¡Vamos Argentina loco!“, dijo Seba tras la victoria. “Muchas cosas trabajé tácticamente con mis entrenadores. Sobre todo ser agresivo todo el tiempo, hubo momentos en que me sentía mejor, otros no porque tengo que felicitarlo a él que me puso incómodo tantas veces”, analizó.

La serie contra Estados Unidos se completará con el juego de Solana Sierra ante Coco Gauff, número 3 del ranking WTA. Y finalmente se cerrará con el dobles de Carle-Andreozzi ante Gauff-Fritz. El Grupo A se definirá el domingo con la llave de los norteamericanos ante los españoles en el RAC Arena de Perth.

Este certamen empareja a 18 equipos que representan a sus respectivos países repartidos en seis grupos. Los ganadores de cada zona y el mejor segundo avanzarán a los cuartos de final. Argentina quedó en el último lugar del Grupo F que compartió con Francia y Croacia en 2023, no participó de la versión 2024 del certamen y finalmente se marchó en la zona del 2025 tras vencer a Australia pero caer ante Gran Bretaña luego.

La United Cup reparte casi 12 millones de dólares entre premios y fees de participación, pero también aporta puntos para los respectivos rankings tanto de la ATP como de la WTA.

Báez venía de superar a Jaume Munar en la serie contra España (Foto: Antony Dickson / AFP)

